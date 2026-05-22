/Honda એ લોન્ચ કરી નવી બે કાર, 27KM માઇલેજથી સનરૂફ સુધી મળશે આ ફીચર્સ

New Honda City Facelift 2026: Honda એ ભારતમાં નવી City ફેસલિફ્ટ અને પ્રીમિયમ ZR-V Hybrid SUV રજૂ કરી છે, શાનદાર ફીચર્સ અને હાઇબ્રિડ ટેક્નોલોજીની સાથે કંપની હવે પ્રીમિયમ સેગમેન્ટમાં વાપસી કરી રહી છે.
Honda City Facelift 2026: ભારતીય બજારમાં હોન્ડાએ મોટી વાપસીનો સંકેત આપ્યો છે. કંપનીએ નવી Honda City ફેસલિફ્ટ લોન્ચ કરી દીધી છે, જેની શરૂઆતી કિંમત 11.9 લાખ રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. આ સાથે હોન્ડાએ પોતાની નવી પ્રીમિયમ Hybrid SUV ZR-V ને પણ લોન્ચ કરી છે, જેની કિંમતનો ખુલાસો બાદમાં થશે. લાંબા સમય બાદ હોન્ડા ફરી પ્રીમિયમ કાર સેગમેન્ટમાં આક્રમક અંદાજમાં જોવા મળી રહી છે.
CR-V અને Civic બંધ થવા બાદ કંપનીની હાજરી આ સેગમેન્ટમાં નબળી પડી હતી, પરંતુ હવે ZR-V દ્વારા હોન્ડા ફરી મેદાનમાં ઉતરી છે. નવી સિટીમાં પણ મોડર્ન અને પ્રીમિયમ અપડેટ આપવામાં આવ્યા છે. સારી ડિઝાઇન, નવી ટેક્નોલોજી અને Hybrid પાવરટ્રેનની સાથે હોન્ડા હવે ભારતીય ગ્રાહકોને વધુ આકર્ષિત કરવાની તૈયારીમાં છે.
ZR-V Hybrid SUV માં મળશે લક્ઝરી-ટેક્નોલોજીનું દમદાર કોમ્બિનેશન
નવી Honda ZR-V એક પ્રીમિયમ 5 સીટર એસયુવી છે, જેની લંબાઈ 4.6 મીટર રાખવામાં આવી છે. તેમાં 2.0 લીટર Hybrid પાવરટ્રેન આપવામાં આવ્યું છે, જે તેને પોતાના સેગમેન્ટમાં એકમાત્ર સ્ટ્રોન્ગ Hybrid એસયુવી બનાવે છે. કંપનીએ તેમાં ઘણા પ્રીમિયમ ફીચર્સ આપ્યા છે, જેમાં પેનોરમિક સનરૂફ, ADAS, પાવર્ડ સીટ્, ડ્યૂલન જોન ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ અને પાવર્ડ ટેલગેટ સામેલ છે. તેની ડિઝાઇન સપોર્ટી અને મોડર્ન બનાવવામાં આવી છે.
માનવામાં આવી રહ્યું છે કે ભારતમાં આ હોન્ડાની નવી ફ્લેગશિપ એસયુવી હશે અને તેનો મુકાબલો BMW X1, Skoda Kodiaq જેવી પ્રીમિયમ ગાડીઓ સાથે થશે. Hybrid ટેક્નોલોજી અને શાનદાર ફીચર્સને કારણે આ એસયુવી તે ગ્રાહકોને આકર્ષિત કરી શકે છે, જે લક્ઝરીની સાથે સારી માઇલેજ ઈચ્છે છે.
નવી Honda City માં સ્ટાઇલિશ ફીચર
હોન્ડાની નવી સિટી ફેસલિફ્ટમાં ડિઝાઇન અને ફીચર્સ બંને પર કામ કરવામાં આવ્યું છે. કારના ફ્રંટમાં નવું ગ્રિલ, શાર્પ હેડલેમ્પ સેટઅપ અને લાઇટ બાર આપવામાં આવ્યું છે, જેનાથી તેનો લુક પ્રીમિયમ થઈ ગયો છે. ગ્રિલ પર નવું હનીકોમ્બ ડિઝાઇન પણ જોવા મળે છે. કારના બમ્પરને પણ વધુ સ્પોર્ટી બનાવવામાં આવ્યા છે. સાઇડ પ્રોફાઇલમાં નવા અલોય વ્હીલ્સ આપવામાં આવ્યા છે, જ્યારે પાછળની ડિઝાઇનમાં થોડો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. નવી સિટીમાં હવે મોટી ટચસ્ક્રીન, 360 ડિગ્રી કેમેરા અને પાવર્ડ ડ્રાઇવર સીટ જેવા ફીચર્સ મળે છે.
એન્જિના વિકલ્પમાં 1.5 લીટર પેટ્રોલ અને Hybrid પાવરટ્રેન સામેલ છે, જે 27.2kmpl સુધીની માઇલેજ આપવાનો દાવો કરે છે. આ બંને નવી કારો દ્વારા હોન્ડા હવે ભારતીય બજારમાં વધુ મજબૂત અને આક્રમક રણનીતિની સાથે આગળ વધતી જોવા મળી રહી છે.