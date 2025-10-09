બજેટમાં જોઈએ દમદાર બાઇક? Splendor થી પણ સસ્તી છે આ 5 Motorcycles, જુઓ લિસ્ટ
ભારતમાં 100cc મોટરસાઇકલ સેગમેન્ટમાં હવે પહેલા કરતાં વધુ વિકલ્પો છે. હીરો સ્પ્લેન્ડરને ટક્કર આપતી આ પાંચ બાઇકો માત્ર સસ્તી જ નથી પણ શ્રેષ્ઠ ઇંધણ કાર્યક્ષમતા અને ટેકનોલોજી પણ પ્રદાન કરે છે.
Trending Photos
Hero Splendor ભારતની સૌથી વધુ વેચાતી મોટરસાયકલ છે, પરંતુ GST 2.0 રિફોર્મ્સ બાદ હવે તેને 73764 રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ)ની શરૂઆતી કિંમત પર ખરીદી શકાય છે. પરંતુ હવે માર્કેટમાં ઘણી એવી બાઇક્સ હાજર છે, જે સ્પ્લેન્ડરથી સસ્તી છે, છતાં વધુ ફીચર્સ અને શાનદાર માઇલેજ આપે છે. જો તમે પણ ઓછા બજેટમાં દમદાર 100cc બાઇક ખરીદવા ઈચ્છો છો તો નીચે જણાવેલી બાઇક્સ તમારા માટે સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે.
Hero HF Deluxe
Hero HF Deluxe ને સ્પ્લેન્ડરનું સસ્તું વર્ઝન કહી શકાય છે. તેમાં 97.2cc એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 7.91 બીએચપી પાવર અને 8.05 એનએમ ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ બાઇક આશરે 70 કિમી/લીટર સુધીની માઇલેજ આપે છે અને તેની કિંમત 58020 (એક્સ-શોરૂમ) છે. તેમાં i3S (Idle Stop-Start) ટેક્નોલોજી આપવામાં આવી છે, જે ફ્યૂલ બચાવવામાં મદદ કરે છે. 165mm ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરન્સ અને કમ્ફર્ટેબલ સીટિંગની સાથે આ બાઇક હીરોનું પરફોર્મંસ ઈચ્છનાર માટે એક સારો વિકલ્પ છે.
TVS Sport
જો તમે સ્પ્લેન્ડર જેવી બાઇક પર સ્પોર્ટી ટચ શોધી રહ્યા છો, તો TVS સ્પોર્ટ એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. તે 109.7cc એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 8.18 bhp અને 8.3 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. તેની ઇંધણ કાર્યક્ષમતા લગભગ 70 કિમી/લી છે અને તેની કિંમત ₹58,200 (એક્સ-શોરૂમ) છે. આ બાઇક USB ચાર્જિંગ પોર્ટ, SBT બ્રેકિંગ સિસ્ટમ અને ડિજિટલ-એનાલોગ ક્લસ્ટર જેવી સુવિધાઓ સાથે આવે છે.
Honda Shine 100
Honda Shine 100 સીધી રીતે સ્પ્લેન્ડરને ટક્ર આપે છે. તેમાં 98.98cc એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 7.38 બીએચપી પાવર અને 8.05 એનએમ ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ બાઇક 55-60 કિમી/લીટર સુધીની માઇલેજ આપે છે અને તેની કિંમત 63191 (એક્સ-શોરૂમ) છે. તેમાં કોમ્બી બ્રેકિંગ સિસ્ટમ (CBS), એનાલોગ મીટર અને 9 લીટર ફ્યૂલ ટેંક જેવા ફીચર્સ સામેલ છે. 168mm ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરસન્સ અને 786mm સીટ હાઇટ તેને ગામડા અને શહેરના વિસ્તાર માટે સારો વિકલ્પ બનાવે છે.
Bajaj Platina 100
બજાજ પ્લેટિના 100 તેના ઉત્તમ આરામ અને ઉચ્ચ માઇલેજ માટે જાણીતી છે. તે 102cc એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 7.77 bhp અને 8.3 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. તે 70 કિમી/લીટર સુધીની માઇલેજ આપે છે અને તેની કિંમત ₹65,407 (એક્સ-શોરૂમ) છે. તેમાં LED DRL, એલોય વ્હીલ્સ અને 200mm ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ છે. CBS બ્રેકિંગ સિસ્ટમ અને 11-લિટર ફ્યુઅલ ટાંકી સાથે, તે લાંબા અંતરની મુસાફરી માટે પણ આદર્શ છે.
TVS Radeon
TVS Radeon એક પ્રીમિયમ લુક અને ફીચર્સથી ભરપૂર બાઇક છે, જે સ્પ્લેન્ડરને ટક્કર આપે છે. તેમાં 109.7cc એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 8.08 બીએચપી પાવર અને 8.7 એનએમ ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ બાઇક લગભગ 68.6 કિમી/લીટરની માઇલેજ આપે છે અને તેની કિંમત 66300 (એક્સ-શોરૂમ) છે. Radeon ના ફીચર્સમાં એલસીડી ડિસ્પ્લે, યુએસબી ચાર્જર, સાઇડ સ્ટેન્ડ અને લો બેટરી ઇન્ડિકેટર જેવા ફીચર્સ સામેલ છે.
કઈ બાઇક તમારા માટે બેસ્ટ?
જો તમારું બજેટ મર્યાદિત હોય, તો હીરો HF ડિલક્સ શ્રેષ્ઠ પસંદગી છે. જો તમને સ્ટાઇલ અને સ્પોર્ટી ડિઝાઇન પસંદ હોય, તો TVS સ્પોર્ટ યોગ્ય પસંદગી છે. જો તમને સ્મૂધ એન્જિન અને વિશ્વસનીય પ્રદર્શન જોઈતું હોય, તો Honda Shine 100 એક સારો વિકલ્પ છે. જો તમે વધુ આરામ શોધી રહ્યા છો, તો Bajaj Platina 100 પરફેક્ટ છે. જો તમને ફીચર્સ અને સ્ટાઇલ બંને જોઈતા હોય, તો TVS Radeon શ્રેષ્ઠ પસંદગી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે