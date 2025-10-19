Hondaનો દિવાળી ધમાકો! રોજ 49ની EMI પર ઘરે લાવો Activa અને Shine

Prev
Honda activa discount offer: આ વખતની દિવાળી ઓટો સેક્ટર માટે ઘણી સારી સાબિત થઈ રહી છે. એક તરફ જીએસટી (GST) રેટ કટ અને બીજી તરફ ફેસ્ટિવ ઓફર્સને કારણે વાહન બજાર દિવાળી પર સજી ઉઠ્યું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 19, 2025, 01:53 PM IST

Honda activa discount offer: આ વખતની દિવાળી ઓટો સેક્ટર માટે ઘણી સારી સાબિત થઈ રહી છે. એક તરફ જીએસટી (GST) રેટ કટ અને બીજી તરફ ફેસ્ટિવ ઓફર્સને કારણે વાહન બજાર દિવાળી પર સજી ઉઠ્યું છે.

ડબલ ઓપોર્ચ્યુનિટી
જીએસટી કટ અને ઓફર્સના આ કોમ્બોએ આ તકને ડબલ ઓપોર્ચ્યુનિટીમાં બદલી દીધી છે. હોન્ડા પણ તેના સ્કૂટર-બાઇક્સ પર બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરી રહી છે.

હોન્ડાની ઓફર
આ દિવાળી પર હોન્ડા ₹5,000 સુધીનું કેશબેક, 100% ફાઇનાન્સ, 6.99%નો ન્યૂનતમ વ્યાજ દર અને રોજના ₹49ની EMI જેવી ઓફર્સ આપી રહી છે. જો તમે હોન્ડાના સ્કૂટર અને બાઇક્સ ખરીદવાનું પ્લાન કરી રહ્યા હો તો આ એક સારો મોકો છે. તો આવો જોઈએ કે કયા વાહનોની ખરીદી પર તમે લાભ ઉઠાવી શકો છો.

કઈ ગાડીઓ પર મળી રહી છે છૂટ

  • મોડેલ |           જીએસટી કટ પછીની કિંમત ઘટી |             એન્જિન (સીસી) |             વજન (કિગ્રા) |            માઇલેજ (કિમી/લિટર) |             કિંમત (રૂપિયા) |
  • હોન્ડા શાઇન |  ₹5,672 |                                                   98.98 |                             99                         લગભગ 60                               63,191 
  • હોન્ડા શાઇન 100 ડીએક્સ  ₹6,256 |                                  98.98                              99                                   65                                 69,694 
  • હોન્ડા શાઇન 125 | ₹7,443                                              123.94                              113                          લગભગ 55                             78,539 
  • SP125                                                                          123.94                            116                                   65                                  85,564 
  • હોન્ડા લીવો  ₹7,165                                                        109.51                                                                   70                                   77,242
  • હોન્ડા ડિયો સ્કૂટર ₹7,157                                                 109.51                                                             લગભગ 50                             68,846 
  • હોન્ડા એક્ટિવા (બેસ્ટ સેલિંગ સ્કૂટર) | ₹7,874                     109.51                            106                               60                                    74,369
  • હોન્ડા એક્ટિવા (મોડેલ) | ₹8,259                                      123.92                            107                               45-50                               88,339 

ઉલ્લેખનીય છે કે, ઓફર્સની માહિતી કંપનીની સત્તાવાર વેબસાઇટ અનુસાર છે. EMI, ફાઇનાન્સ અને ડિસ્કાઉન્ટ વિશે વધુ વિગતો માટે ડીલરશીપનો સંપર્ક કરો.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

