ઘરે જ કેવી રીતે બનાવી શકો છો iPhone જેવા સ્માર્ટફોન! કઈ-કઈ વસ્તુઓને કરવી પડશે એસેમ્બલ?

Smartphone Assemble Like an iPhone: શું ઘરે iPhone જેવો સ્માર્ટફોન બનાવવો ખરેખર સંભવ છે? જાણો કઈ-કઈ વસ્તુઓ અને તકનીકો આ પ્રોજેક્ટ માટે કામ આવી શકે છે. ચાલો જાણીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Sep 24, 2025, 05:00 PM IST

Smartphone Assemble Like an iPhone: ઘરે iPhone જેવો સ્માર્ટફોન બનાવવો એ એક એવો ટોપિક છે, જે હંમેશા ટેકનોલોજી શોખીનો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહ્યો છે, પરંતુ સત્ય એ છે કે Apple iPhone માત્ર એક ડિવાઈસ નથી, પરંતુ હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેરનું એક ખાસ કોમ્બિનેશન છે.

iPhoneની ખાસિયત
iPhoneનું હાર્ડવેર Appleનું પ્રોસેસર, સ્ક્રીન પેનલ, કેમેરા સેન્સર અને બેટરીનો સમાવેશ થાય છે અને તેની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ iOS છે. જેને Appleએ પોતે ડેવલપ કરી છે. આ તેને અન્ય સ્માર્ટફોનથી અલગ બનાવે છે. તેથી જ ઘર પર iPhone જેવો સ્માર્ટફોન બનાવવો સંભવ નથી.

જો કે, જો એક સ્માર્ટફોન જેવું ડિવાઈસ એસેમ્બલ કરવા માંગો છો, તો તે સંભવ બની શકે છે. DIY પ્રોજેક્ટ્સ દ્વારા તમે રાસ્પબેરી પાઇ (Raspberry Pi), આર્ડુઇનો (Arduino) અથવા અન્ય માઇક્રોકન્ટ્રોલર આધારિત મોબાઇલ તૈયાર કરી શકો છો. આ માટે થોડી જરૂરી વસ્તુઓની જરૂર પડે છે.

આ વસ્તુઓની પડશે જરૂર
સ્માર્ટફોન એસેમ્બલ કરવા માટે સૌ પ્રથમ તમારે એક મધરબોર્ડ અથવા PCBની જરૂર પડશે, જે સ્માર્ટફોનનું મુખ્ય કંટ્રોલ સેન્ટર હોય છે. ત્યારબાદ ટચસ્ક્રીન ડિસ્પ્લેની જરૂર પડશે, જે ઓછામાં ઓછા 5-6 ઇંચની હોવી જોઈએ. બેટરી માટે Li-ion અથવા Li-Po બેટરીનો ઉપયોગ કરી શકો છો, જે સુરક્ષિત કેપેસિટી સાથે હોય. 

કેમેરા મોડ્યુલ પણ જરૂરી છે, જેમાં ફ્રન્ટ અને રિયર કેમેરા શામેલ હોઈ શકે છે. નાના DIY પ્રોજેક્ટ્સ માટે રાસ્પબેરી પાઇ કેમેરા અથવા મોબાઇલ કેમેરા મોડ્યુલનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ ઉપરાંત વોલ્યુમ બટન, પાવર બટન, પ્રોક્સિમિટી સેન્સર અને અન્ય સેન્સરની જરૂર પડશે. જેનાથી ડિવાઈસ અસલી સ્માર્ટફોન જેવો મહેસૂસ થાય. 

આ રીતે કરો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલ 
સોફ્ટવેરની વાત કરીએ તો iOS ઇન્સ્ટોલ કરવું અશક્ય છે, પરંતુ ફોન Android Open Source Project (AOSP) આધારિત ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અથવા Linux આધારિત GUI વિકલ્પનો ઉપયોગ કરીને ફોન ઈન્ટરફેસ તૈયાર કરી શકાય છે.

આ રીતે તૈયાર થશે સ્માર્ટફોન
સ્ક્રીન, કેમેરા અને ટચ ઇન્ટરફેસ માટે સોફ્ટવેર યોગ્ય રીતે સેટ કરેલું હોવું જોઈએ. અંતે બધા હાર્ડવેર મોડ્યુલો 3D પ્રિન્ટેડ અથવા DIY કેસીંગમાં ફીટ કરેલા હોવા જોઈએ, જેનાથી ડિવાઈસને સુરક્ષિત અને પોર્ટેબલ બનાવે છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

