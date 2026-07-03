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PUC એક્સપાયર થયા પછી કેટલા દિવસ સુધી ગાડી ચલાવી શકાય? જાણી લો સાચો નિયમ, નહીં તો થશે મોટો દંડ!


PUC Expired Rules: જો તમારી કાર કે બાઇકનું PUC સર્ટિફિકેટ સમાપ્ત થવાનું છે, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. શું PUC પુરૂ થયા પછી કોઈ ગ્રેસ પીરિયડ છે? જરૂરી PUC વગર વાહન ચલાવવા માટે કેટલો દંડ છે? આ ઉપરાંત, PUCC 3.0 હેઠળ સરકાર જે નવા નિયમો પર વિચાર કરી રહી છે તે વિશે જાણો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 03, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:47 PM IST
PUC એક્સપાયર થયા પછી કેટલા દિવસ સુધી ગાડી ચલાવી શકાય? જાણી લો સાચો નિયમ, નહીં તો થશે મોટો દંડ!
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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