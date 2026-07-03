/PUC એક્સપાયર થયા પછી કેટલા દિવસ સુધી ગાડી ચલાવી શકાય? જાણી લો સાચો નિયમ, નહીં તો થશે મોટો દંડ!

PUC Expired Rules: જો તમારી પાસે કાર કે બાઇક છે, તો પોલ્યુશન અંડર કંટ્રોલ (PUC) સર્ટિફિકેટ વિશે જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે. આ સર્ટિફિકેટ દર્શાવે છે કે તમારું વાહન નિર્ધારિત ધોરણોમાં પ્રદૂષણનું નિકાસ કરી રહ્યું છે કે નહીં. માન્ય PUC વગર વાહન ચલાવવાથી કાનૂની કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
PUC સમાપ્ત થયા પછી કયો ગ્રેસ પીરિયડ ઉપલબ્ધ છે?
મોટર વાહન નિયમો અનુસાર, PUC સર્ટિફિકેટ સમાપ્ત થયા પછી કોઈ વધારાનો ગ્રેસ પીરિયડ નથી. આનો અર્થ એ છે કે નવા PUC વગર રસ્તા પર વાહન ચલાવવું તે સમાપ્ત થતાંની સાથે જ ઉલ્લંઘન માનવામાં આવે છે. તેથી, તેની સમાપ્તિ તારીખ પહેલાં પ્રમાણપત્રને રિન્યુ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
PUC વગર વાહન ચલાવવા માટે કેટલો દંડ થશે?
જો કોઈ વ્યક્તિ PUC પ્રમાણપત્ર વિના વાહન ચલાવતા પકડાય છે, તો તેને 1,000 રૂપિયાથી 10,000 રૂપિયા સુધીનો દંડ થઈ શકે છે. વારંવાર ઉલ્લંઘન કરવા પર વધારાનો દંડ પણ થઈ શકે છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ ત્રણ મહિના સુધી સસ્પેન્ડ પણ થઈ શકે છે.
નવા નિયમો રજૂ કરી શકે છે સરકાર
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, સરકાર PUCC 3.0 નામની નવી સિસ્ટમ લાગુ કરવાનું વિચારી રહી છે. તેનો હેતુ ઓછા પ્રદૂષણ ઉત્સર્જન કરતા આધુનિક વાહનોને રાહત આપવાનો અને વધુ પ્રદૂષણ ઉત્સર્જન કરતા જૂના વાહનોના ચેકિંગને કડક બનાવવાનો છે.
નવા વાહનો માટે લંબાવી શકાય છે PUCC માન્યતા
જો નવો નિયમ લાગુ કરવામાં આવે છે, તો 1 એપ્રિલ, 2020 પછી ખરીદેલા BS-VI ખાનગી વાહનો માટે PUC પ્રમાણપત્રોની માન્યતા લંબાવી શકાય છે. આનાથી નવા વાહન માલિકોને વારંવાર PUC પ્રમાણપત્ર મેળવવાની જરૂરિયાત દૂર થશે.
જૂના વાહનોનું ચેકિંગ બની શકે છે વધુ કડક
સરકાર માર્ચ 2020 પહેલા ઉત્પાદિત BS-IV વાહનો માટે 6 મહિનાનો PUC લાગુ કરી શકે છે. BS-I, BS-II અને BS-III વાહનો માટે ચેકિંગનો સમયગાળો દર ત્રણ મહિને ઘટાડવા પર વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે. દરખાસ્ત મુજબ, 6 વર્ષ સુધીના BS-VI વાણિજ્યિક વાહનો માટે PUC માન્યતા બે વર્ષ સુધી લંબાવી શકાય છે. તે પછી, તેમની ઉંમરના આધારે નવા નિયમો લાગુ કરી શકાય છે.
વાહન માલિકોએ શું કરવું જોઈએ?
જો તમારા વાહનનું PUC સમાપ્ત થવાનું હોય, તો સમયમર્યાદાની રાહ ન જુઓ. સમયસર પ્રમાણપત્ર રિન્યુ કરવાથી તમે દંડ અને કાનૂની કાર્યવાહીથી બચી શકો છો. આ પગલું પર્યાવરણીય જાણવણી પ્રત્યેની તમારી જવાબદારી પણ દર્શાવે છે. સમયસર તમારું PUC કરાવવું એ એક નાની આદત છે જે પછીથી મોટી સમસ્યાઓથી બચી શકે છે.