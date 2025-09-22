Prev
90% લોકોને નથી ખબર ! AC સતત કેટલા કલાક ચલાવવું જોઈએ? જાણો

Air Conditioner usage Time: આજના સમયમાં મોટા ભાગના લોકોના ઘરમાં એસી હોય છે, ત્યારે મોટા ભાગના લોકોને સવાલ હોય છે કે એસીને કેટલા કલાક ચલાવવું જોઈએ અને ઘણી વાર ખોટી જાણકારીના કારણે એસીની લાઈફ પર અસર કરે છે, તો ચાલો આજે તમને જણાવી દઈએ કે AC કેટલા કલાક ચલાવવુ જોઈએ.
 

Air Conditioner usage Time: ઉનાળાની ઋતુમાં એર કન્ડીશનર (AC) નો સતત ઉપયોગ સામાન્ય છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે તેને સતત કેટલા કલાક ચલાવવું જોઈએ? એક્સપર્ટના મતે, 24 કલાક AC ચલાવવું ટેકનિકલી રીતે શક્ય છે, પરંતુ આમ કરવાથી ફક્ત તમારા વીજળીના બિલમાં વધારો થશે નહીં પરંતુ એસીના પ્રદર્શન અને એસીની લાઈફ પર પણ નકારાત્મક અસર પડશે.

AC કેટલા કલાક ચાલી શકે છે?

એક્સપર્ટ માને છે કે 8થી 10 કલાક સુધી AC સતત ચલાવવું સલામત છે. આ પછી, તેને ઓછામાં ઓછા 1-2 કલાક માટે બંધ કરવું જોઈએ. જો તમે તેને બંધ કરી શકતા નથી, તો કોમ્પ્રેસર પર સતત દબાણ ટાળવા માટે તાપમાનમાં થોડો વધારો કરો. આ કોમ્પ્રેસરને આરામ આપે છે અને તેની લાઈફ લંબાવે છે.

સતત AC ચલાવવાના ગેરફાયદા

બ્રેક વગર AC ચલાવવાથી તેના કોમ્પ્રેસર પર વધુ પડતો ભાર પડે છે, જેનાથી નુકસાન થવાનું જોખમ વધે છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, કોમ્પ્રેસર ફૂટી પણ શકે છે. વધુમાં, સતત ઉપયોગ ACની ઠંકડ આપવાની ક્ષમતા પણ અસર કરે છે, જેનાથી તે ઓછું કાર્યક્ષમ બને છે.

AC માટે આદર્શ તાપમાન

વિજળી બચાવવા અને શ્રેષ્ઠ કામગીરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે, 23 થી 24 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વચ્ચે તાપમાન જાળવવું શ્રેષ્ઠ છે. આ તાપમાને, ACને ઓછું કામ કરવું પડે છે, જેનાથી વીજળીનો વપરાશ ઓછો થાય છે અને કોમ્પ્રેસર પર વધારાનો ભાર અટકાવી શકાય છે.

ચોમાસા માટે ખાસ સલાહ

જો તમે ચોમાસા દરમિયાન તમારા ACનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો, તો તેને 'ડ્રાય મોડ' માં ચલાવવું ફાયદાકારક છે. આ મોડ રૂમમાં ભેજ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે અને ACને યોગ્ય રીતે કાર્ય કરવા દે છે, જેનાથી ઠંડક અને આરામ બંને મળે છે.

