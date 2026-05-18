/કેટલા રૂપિયામાં પેટ્રોલ કાર બની શકે છે CNG? કેટલી આપે છે એવરેજ ? જાણો

CNG Kit Installation Cost: CNG કારની માંગ વધી રહી છે. નવી CNG કાર ખરીદવાની સાથે, ઘણા લોકો તેમની જૂની પેટ્રોલ કાર પર CNG કીટ પણ લગાવી રહ્યા છે, જેથી તેમનો પેટ્રોલનો ખર્ચ ઓછો થાય. જો કે, CNG કીટ લગાવતા પહેલા, કેટલાક મહત્વપૂર્ણ નિયમો અને ખર્ચને સમજવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
CNG Kit Installation Cost: CNG કાર તેમના વધતા માઇલેજને કારણે દેશમાં લોકપ્રિય બની રહી છે. આ જ કારણ છે કે તાજેતરના વર્ષોમાં CNG કારની માંગ ઝડપથી વધી છે. CNG કાર પેટ્રોલ કાર કરતાં વધુ સારી માઇલેજ આપે છે. વધુમાં, CNG ખર્ચ પણ ઓછો છે. તેથી, લોકો હવે નવી CNG કાર ખરીદી રહ્યા છે અને તેમની જૂની પેટ્રોલ કાર પર CNG કીટ લગાવી રહ્યા છે.
જો તમે તમારી હાલની પેટ્રોલ કાર પર CNG કીટ લગાવવાનો પ્લાન કરી રહ્યા છો, તો કેટલીક મહત્વપૂર્ણ બાબતોથી જાણ રહેવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. યોગ્ય માહિતી વિના CNG કીટ લગાવવાથી પાછળથી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. તેથી, પહેલા એ સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કે તમારી કારમાં CNG કીટ લગાવી શકાય છે કે નહીં.
CNG કીટ લગાવવા માટે કેટલો ખર્ચ થાય છે?
ભારતમાં, CNG કીટ ઇન્સ્ટોલ કરવાનો ખર્ચ અલગ અલગ હોઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે, તેની કિંમત 35,000 રૂપિયાથી 80,000 રૂપિયા સુધી હોય છે. આ ખર્ચ ઉત્પાદકની કીટ અને તમારી કારના મોડેલ પર આધાર રાખે છે. આ કુલ ખર્ચમાં ફક્ત કીટની કિંમત જ નહીં પરંતુ ઇન્સ્ટોલેશન ચાર્જ, RTO મંજૂરી ફી અને વીમા અપડેટ ખર્ચનો પણ સમાવેશ થાય છે. કેટલાક પ્રીમિયમ બ્રાન્ડ કીટ વધુ મોંઘા હોય છે, પરંતુ તેમની ગુણવત્તા અને સેફ્ટી સારી માનવામાં આવે છે. પેટ્રોલ કાર કરતા વધારે એવરેજ આપે છે અને ઘણી કારમાં તે 30+ માઈલેજ આપે છે, જેને દરરોજ કારથી વધારે કિલોમીટર ફરવાનું હોય તેને CNG કિટ ફિટ કરાવવું સસ્તુ પડે છે.
CNG કીટ ઇન્સ્ટોલ કરવાના ફાયદા
CNGનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે ઇંધણનો ઓછો વપરાશ. CNG પેટ્રોલ કરતાં સસ્તું છે, જે દર મહિને હજારો રૂપિયા બચાવી શકે છે. વધુમાં, CNG પેટ્રોલ અને ડીઝલ કરતાં પર્યાવરણ માટે વધુ સારું માનવામાં આવે છે કારણ કે તે પ્રદૂષણ ઘટાડે છે. જો કે, CNG કીટ ઇન્સ્ટોલ કરતા પહેલા, ખાતરી કરો કે તમારી કારનું એન્જિન તેના માટે યોગ્ય છે કે નહીં. યોગ્ય રીતે ફીટ કરેલ CNG કીટ તમારી કારના પ્રદર્શન અને માઇલેજ બંનેને સુધારી શકે છે.
તમારી કારના વજન પર ખાસ ધ્યાન આપો
સરકારી નિયમો દરેક કારમાં CNG કીટ ઇન્સ્ટોલ કરવાની મંજૂરી આપતા નથી. અહેવાલો અનુસાર, કેન્દ્ર સરકારના નિયમોમાં જણાવાયું છે કે CNG કીટ ફક્ત 3.5 ટનથી ઓછા વજનવાળા વાહનોમાં જ ઇન્સ્ટોલ કરી શકાય છે.
તેથી, તમારે પહેલા તમારી કારનું ચોક્કસ વજન જાણવું જોઈએ. વધુમાં, ઉપયોગમાં લેવાતી CNG કીટ RTO દ્વારા માન્ય હોવી આવશ્યક છે. અમાન્ય કીટ ઇન્સ્ટોલ કરવાથી કાનૂની સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. વધુમાં, ખોટી અથવા સ્થાનિક રીતે ઉત્પાદિત કીટ તમારી કારના એન્જિન અને સલામતી બંને માટે હાનિકારક હોઈ શકે છે.