ACમાં ગેસ ભરવાનો કેટલો થાય છે ખર્ચ? જાણો સાચી કિંમત, સર્વિસ વાળા ક્યારેય નહીં લગાવી શકે ચુનો!
AC Gas Filling Cost: જો તમારા ACનું કુલિંગ ઘટી ગયું હોય, તો ગેસ રિફિલ જરૂરી બની શકે છે. સ્પ્લિટ અને વિન્ડો ACમાં ગેસ રિફિલનો ખર્ચ અલગ અલગ હોય છે. અહીં, અમે તમને યોગ્ય કિંમતો જણાવીશું.
AC Gas Filling Cost: ઉનાળો શરૂ થતાં જ ACની જરૂરિયાત સૌથી વધુ અનુભવાય છે. પરંતુ ક્યારેક, AC પહેલા જેવી જ ઠંડક આપવાનું બંધ કરી દે છે. આવી સ્થિતિમાં, લોકો ઘણીવાર વિચારે છે કે ACમાં ગેસ ખતમ થઈ ગયો છે. AC ભરવાનો ખર્ચ ઘણા પરિબળો પર આધાર રાખે છે, જેમાં ACનો પ્રકાર, વપરાયેલ ગેસ અને સર્વિસ સેન્ટરના ફીનો સમાવેશ થાય છે. જો તમે તમારા ACમાં ગેસ ભરાવવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો પહેલા બધી વિગતો જાણવી મહત્વપૂર્ણ છે.
ACમાં ગેસ ક્યારે ભરવાની જરૂર છે?
સામાન્ય રીતે, AC ગેસ ઝડપથી ખતમ થતો નથી. જો સિસ્ટમ સંપૂર્ણપણે સીલ કરવામાં આવે, તો તેને વર્ષો સુધી રિફિલિંગની જરૂર પડતી નથી. જો કે, પાઇપલાઇનમાં લીકેજ, ડેમેજ કોપર સાંધા અથવા તકનીકી ખામી અછતનું કારણ બની શકે છે. જ્યારે AC ઓછી ઠંડક આપવાનું શરૂ કરે છે, બરફ જમા થાય છે, અથવા ઉર્જાનો વપરાશ વધે છે, ત્યારે આ ઓછા ગેસના સંકેતો હોઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, જાણકાર ટેકનિશિયન દ્વારા તેની તપાસ કરાવવી શ્રેષ્ઠ છે.
સ્પ્લિટ અને વિન્ડો ACની કિંમત કેટલી છે?
ભારતમાં, વિન્ડો એસી માટે ગેસ રિફિલિંગનો ખર્ચ સામાન્ય રીતે 1,500 રૂપિયાથી 3,000 રૂપિયા સુધીનો હોય છે. સ્પ્લિટ એસી માટે, આ 2,500 રૂપિયાથી 5,000 રૂપિયા સુધીનો હોઈ શકે છે. જો તમારું એસી R32 અથવા R410A જેવા નવા રેફ્રિજરેન્ટ ગેસનો ઉપયોગ કરે છે, તો કિંમત થોડી વધારે હોઈ શકે છે. આ ખર્ચ શહેર અને એરીયા અને એસી ક્ષમતાના આધારે બદલાઈ શકે છે. તેથી, હંમેશા પહેલા અંદાજિત કિંમત પૂછો.
તમારા એસીમાં કયો ગેસ વપરાય છે?
મોટાભાગના નવા એસી R32 અને R410A ગેસનો ઉપયોગ કરે છે. જૂના મોડેલો R22 ગેસનો ઉપયોગ કરતા હતા, જે હવે ધીમે ધીમે તબક્કાવાર રીતે બંધ થઈ રહ્યો છે. R32 પર્યાવરણને અનુકૂળ માનવામાં આવે છે અને તેમાં ઉત્તમ ઠંડક ક્ષમતા છે. ગેસનો પ્રકાર કુલ રિફિલિંગ ખર્ચ નક્કી કરે છે. તેથી, સર્વિસિંગ કરતા પહેલા તમારા એસીનું મોડેલ અને ગેસનો પ્રકાર તપાસવાનું ભૂલશો નહીં. આ માહિતી સામાન્ય રીતે એસીની રેટિંગ પ્લેટ પર દર્શાવેલી હોય છે.
ગેસ રિફિલિંગ કરતા પહેલા આ બાબતો ધ્યાનમાં રાખો
ફક્ત ગેસ રિફિલિંગ કરાવવું પૂરતું નથી. ટેકનિશિયને પહેલા લીક માટે સંપૂર્ણ તપાસ કરવી જોઈએ. જો લીકેજ રિપેર કર્યા વિના ગેસ રિફિલ કરવામાં આવે, તો સમસ્યા થોડા દિવસોમાં ફરી ફરી આવી શકે છે. અધિકૃત સેવા કેન્દ્ર અથવા અનુભવી ટેકનિશિયન પસંદ કરો. સ્થાનિક, સસ્તી સેવા ઘણીવાર પાછળથી મોંઘી સાબિત થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત, બિલ અને વોરંટી મેળવવાનું યાદ રાખો. આ ભવિષ્યની કોઈપણ સમસ્યાઓમાં મદદ કરશે.
AC ગેસ પર કેવી રીતે બચત કરવી અને તમારા ACનું જીવન કેવી રીતે વધારવું
નિયમિત સર્વિસિંગ એ તમારા ACની ટકાઉપણું સુનિશ્ચિત કરવાનો સૌથી સરળ રસ્તો છે. વર્ષમાં ઓછામાં ઓછી એક વાર તેની સર્વિસ કરવી જોઈએ. નિયમિતપણે કોપર પાઇપ, વાલ્વ અને કનેક્શન ચેક કરો. ખૂબ ઓછા તાપમાને AC ચલાવવાથી સિસ્ટમનો તણાવ પણ વધે છે. યોગ્ય ઉપયોગ અને નિયમિત જાળવણી તમારા ACના ગેસને લાંબા સમય સુધી ટકી રહેવામાં મદદ કરી શકે છે. આ તમારા પૈસા બચાવે છે અને સારી ઠંડક પ્રદાન કરે છે.
