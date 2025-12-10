Youtube પર ગોલ્ડન બટન મળ્યા બાદ કેટલી થાય છે કમાણી ? જાણો તેના પર કેટલો લાગે છે ટેક્સ
YouTube પર પૈસા કમાવવાનો અર્થ ફક્ત વીડિયો અપલોડ કરવા અને વ્યૂઝ મેળવવાનો નથી. તમારા વીડિયો પર એડ દ્વારા પૈસા કમાવવા માટે તમારે YouTube પાર્ટનર પ્રોગ્રામમાં જોડાવવું પડશે.
આજના ડિજિટલ યુગમાં YouTube હવે ફક્ત મનોરંજનનો સ્ત્રોત નથી. તે લાખો લોકો માટે પૈસા કમાવવા અને ઓળખ મેળવવા માટે એક શક્તિશાળી પ્લેટફોર્મ બની ગયું છે. લાખો લોકો દરરોજ વીડિયો અપલોડ કરી રહ્યા છે અને કેટલાક તો નોંધપાત્ર આવક પણ મેળવી રહ્યા છે. YouTube એ ફક્ત કન્ટેન્ટ ક્રિએટરને તેમની પ્રતિભા દર્શાવવાની તક જ નથી આપતું, પરંતુ તેમને આર્થિક રીતે સશક્ત પણ બનાવે છે.
YouTube પર પૈસા કમાવવા એ ફક્ત વીડિયો અપલોડ કરવા અથવા વ્યૂઝ મેળવવા સુધી મર્યાદિત નથી. તમે YouTube પાર્ટનર પ્રોગ્રામ (YPP)માં જોડાશો તો જ તમે તમારા વીડિયો પર જાહેરાત દ્વારા આવક મેળવી શકશો. YouTube તેના ક્રિએટર્સને સબ્સ્ક્રાઇબ માઈલસ્ટોન સુધી પહોંચવા પર પુરસ્કાર પણ આપે છે. આ પુરસ્કારોને ક્રિએટર એવોર્ડ્સ કહેવામાં આવે છે.
1,00,000 સબ્સ્ક્રાઇબર્સ સુધી પહોંચવા પર સિલ્વર પ્લે બટન, 1 મિલિયન સબ્સ્ક્રાઇબર્સ સુધી પહોંચવા પર ગોલ્ડ પ્લે બટન, 10 મિલિયન સબ્સ્ક્રાઇબર્સ સુધી પહોંચવા પર ડાયમંડ પ્લે બટન અને 50 મિલિયન સબ્સ્ક્રાઇબર્સ સુધી પહોંચવા પર રૂબી અથવા કસ્ટમ પ્લે બટન આપવામાં આવે છે. ત્યારે એ જાણી લઈએ કે YouTube પર ગોલ્ડન બટન પ્રાપ્ત કર્યા પછી કેટલી આવક થાય છે અને તેના પર કેટલો ટેક્સ વસૂલવામાં આવે છે ?
YouTube પર ગોલ્ડન બટન પ્રાપ્ત કર્યા પછી કેટલી આવક થાય છે ?
જો કોઈ ચેનલના 10 લાખ સબ્સ્ક્રાઇબર્સ હોય અને તેના વીડિયો પર સારી સંખ્યામાં વ્યૂઝ હોય તો તેને ગોલ્ડન બટન માટે લાયક ગણવામાં આવે છે. ક્રિએટર સામાન્ય રીતે પ્રતિ 1000 વ્યૂઝ દીઠ આશરે 2 ડોલર કમાય છે. યુટ્યુબ પર ગોલ્ડન બટન મેળવ્યા પછી, જો કોઈ ક્રિએટર નિયમિતપણે વીડિયો અપલોડ કરે છે અને સારા વ્યૂઝ મેળવે છે, તો વાર્ષિક કમાણી લગભગ 40 લાખ સુધી પહોંચી શકે છે. વધુમાં ઘણી કંપનીઓ જાહેરાત કરવા માટે સીધા યુટ્યુબરનો સંપર્ક કરે છે, જે વધુ આવક ઉત્પન્ન કરે છે.
યુટ્યુબ કમાણી પર કેટલો ટેક્સ લાગે છે ?
ભારતમાં યુટ્યુબ કમાણી પર આવકવેરાના નિયમો લાગુ પડે છે. જો વાર્ષિક આવક 2.5 લાખ સુધી હોય, તો ટેક્સ લાગુ પડતો નથી. જો કે, જૂના ટેક્સ શાસન હેઠળ 2.5 લાખથી 5 લાખ વચ્ચેની આવક પર 5 ટકાના દરે ટેક્સ લાગશે. 5 લાખથી 10 લાખ વચ્ચેની આવક પર 20 ટકા ટેક્સ લાગુ પડશે અને 10 લાખથી વધુની આવક પર 30 ટકા ટેક્સ લાગુ પડશે. અંદાજિત સ્લેબના આધારે, જો ગોલ્ડન બટન ધરાવતી ચેનલ વાર્ષિક 40 લાખ કમાય છે, તો ટેક્સ લગભગ 12 લાખ હોઈ શકે છે.
