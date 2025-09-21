22 સપ્ટેમ્બરથી નવા GST રેટ લાગુ થશે, મોબાઈલ અને લેપટોપના ભાવ કેટલા ઘટશે ? ખરીદતા પહેલા જાણી લો
22 સપ્ટેમ્બરથી નવા ટેક્સ રેટ લાગુ થવા જઈ રહ્યા છે. પરિણામે ઘણી વસ્તુઓ પરનો ટેક્સ ઘટશે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે આ નવા ટેક્સ સ્લેબ હેઠળ મોબાઇલ ફોન અને લેપટોપના ભાવ કેટલા ઘટશે ?
GST કાઉન્સિલ દ્વારા નક્કી કરાયેલા નવા ટેક્સ રેટ સોમવાર, 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ લાગુ થઈ રહ્યા છે. જો કે, આ ટેક્સ સ્લેબમાં મોબાઇલ ફોન અને લેપટોપ જેવા ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ પર કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. આનો અર્થ એ થયો કે આ ઉપકરણો પર હજુ પણ પહેલા જેટલો જ 18% GST લાગશે. કેન્દ્ર સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે હાઇ-ટેક ઉત્પાદનો આ સુધારેલા ટેક્સ સ્લેબમાં શામેલ નથી. તેથી જો તમે કોઈપણ ઇલેક્ટ્રોનિક સામાન અથવા ગેજેટ્સ ખરીદતા પહેલા કિંમતો ઘટવાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, તો તમારી રાહ વ્યર્થ જશે.
મોબાઇલ અને લેપટોપ પર જૂના દરે ટેક્સ લાગશે
આની સીધી અસર એ થશે કે ગ્રાહકોને મોબાઇલ ફોન અને લેપટોપ જેવા ઇલેક્ટ્રોનિક સામાન જૂના ટેક્સ રેટે ખરીદવા પડશે, કારણ કે તેમના પર કોઈ રાહત આપવામાં આવી નથી. નિષ્ણાતોના મતે સરકારે ઉદ્યોગ ખર્ચ સ્થિર રાખવા અને બજાર સંતુલન જાળવવા માટે જાણી જોઈને આ હાઇ-ટેક ઉત્પાદનો પરના ટેક્સ રેટમાં ફેરફાર કર્યો નથી.
સરકારની રણનીતિ શું છે ?
સરકારનો આ નિર્ણય ટેકનોલોજી ઉદ્યોગ માટે સ્થિર વાતાવરણનો સંકેત આપે છે. મોબાઇલ અને લેપટોપ ઉત્પાદકોને તેમના ઉત્પાદન શેડ્યૂલ અને સ્ટોકનું સંચાલન કરવાનું સરળ બનશે, કારણ કે ટેક્સ રેટમાં અચાનક કોઈ ફેરફાર થયો નથી. આનાથી તેમના ખર્ચ અને કિંમત નિર્ધારણ વ્યૂહરચના પર પણ અસર થશે નહીં. છૂટક વેપારીઓ પણ પૂર્વનિર્ધારિત ભાવે વેચાણ ચાલુ રાખી શકશે, જેનાથી બજારની અસ્થિરતાની સંભાવનામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે.
આ ઉત્પાદનો પર રાહત
નિષ્ણાતો કહે છે કે મોબાઇલ ફોન અને લેપટોપ પર કોઈ ટેક્સ રાહત નથી, પરંતુ રસોડા અને સૌંદર્ય પ્રસાધનો જેવા દૈનિક ઉપયોગના ઉત્પાદનો પર ટેક્સ રેટમાં ઘટાડો ખરીદદારોની ખર્ચ શક્તિમાં વધારો કરી શકે છે. જ્યારે લોકો આ આવશ્યક વસ્તુઓ પર ઓછો ખર્ચ કરે છે, ત્યારે તેમની પાસે થોડું વધારાનું બજેટ બચશે, જેનો ઉપયોગ તેઓ સ્માર્ટફોન અથવા લેપટોપ જેવા ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો ખરીદવા માટે કરી શકશે.
ટેક્સ પર કોઈ અસર થશે નહીં
હાલ પૂરતું સ્માર્ટફોન અને લેપટોપ ખરીદનારાઓએ ભાવ રાહતની આશા છોડી દેવી પડશે, કારણ કે આ ઉત્પાદનો પરના ટેક્સ રેટમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. નવા GST સ્લેબથી ફક્ત કેટલાક ઘરગથ્થુ અને વ્યક્તિગત સંભાળ ઉત્પાદનોને અસર થશે. પરિણામે હાઇ-ટેક ગેજેટ્સ તેમના જૂના ભાવે વેચાતા રહેશે. આ સ્થિતિમાં ગ્રાહકોએ તેમના બજેટનું સમજદારીપૂર્વક આયોજન કરવાની જરૂર પડશે અને સમયસર ખરીદી કરતા પહેલા વિવિધ બ્રાન્ડની ઑફર્સની તુલના કરવાની જરૂર પડશે જેથી તેઓ તેમના પૈસાનો મહત્તમ લાભ મેળવી શકે.
