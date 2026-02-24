Samsung Galaxy S26 Ultraની ભારતમાં કેટલી હશે કિંમત ? લોન્ચ પહેલા પ્રાઈસ થઈ લીક !
Samsung S26 Price In India: સેમસંગ ગેલેક્સી S26 અલ્ટ્રા આવતીકાલે, 25 ફેબ્રુઆરીના રોજ ભારત સહિત વૈશ્વિક બજારોમાં લોન્ચ થશે. આ સેમસંગ ફ્લેગશિપ ફોનની કિંમત તેના લોન્ચ પહેલા જાહેર કરવામાં આવી છે.
Samsung S26 Price In India: સેમસંગ ગેલેક્સી S26 અલ્ટ્રાની કિંમત તેના લોન્ચ પહેલા જાહેર કરવામાં આવી છે. આ પ્રીમિયમ સેમસંગ ફોન આવતીકાલે, 25 ફેબ્રુઆરીના રોજ વૈશ્વિક સ્તરે લોન્ચ કરવામાં આવશે. તે ગયા વર્ષના સેમસંગ ગેલેક્સી S25 અલ્ટ્રાનું અપગ્રેડ હશે. ફોનના પ્રોસેસર, કેમેરા અને બેટરી વિશેની વિગતો પણ જાહેર કરવામાં આવી છે. અહેવાલો અનુસાર, આ પ્રીમિયમ સેમસંગ ફોન ગયા વર્ષના ગેલેક્સી S25 અલ્ટ્રા કરતાં વધુ કિંમતે લોન્ચ થઈ શકે છે.
દક્ષિણ કોરિયન પ્લેટફોર્મ ચોસુન અનુસાર, સેમસંગ ગેલેક્સી S26 અલ્ટ્રાની કિંમતમાં 20 ટકા સુધીનો વધારો થઈ શકે છે. ટોચના 1TB વેરિઅન્ટની કિંમતમાં $300 અથવા આશરે ₹28,000 સુધીનો વધારો થઈ શકે છે.
સેમસંગ ગેલેક્સી S26 અલ્ટ્રાની અપેક્ષિત કિંમત
- 12GB RAM + 256GB - 1,797,000 વોન - USD 1250- (આશરે રૂ. 1.14 લાખ)
- 12GB RAM + 512GB - 2,050,900 વોન - USD 1425- (આશરે રૂ. 1.30 લાખ)
- 16GB RAM + 1TB - 2,545,400 વોન - USD 1765- (આશરે રૂ. 1.60 લાખ)
સેમસંગ ગેલેક્સી S26 અલ્ટ્રાની સંભવિત સુવિધાઓ
સેમસંગનો આ પ્રીમિયમ ફોન મોટા 6.9-ઇંચ M14 OLED ડિસ્પ્લે સાથે આવી શકે છે. આ ફોનનો ડિસ્પ્લે ગયા વર્ષના ગેલેક્સી S25 અલ્ટ્રા કરતા વધારે હશે. ડિસ્પ્લે 144Hz રિફ્રેશ રેટને સપોર્ટ કરી શકે છે. વધુમાં, ડિસ્પ્લેની ટોચની બ્રાઇટનેસ પણ ગયા વર્ષના મોડેલ કરતા વધુ સારી હશે. કંપનીએ તેના ટીઝરમાં "AI ફોન"નો ઉલ્લેખ કર્યો છે, જે દર્શાવે છે કે આગામી Galaxy S26 શ્રેણીના તમામ મોડેલો AI સુવિધાઓથી સજ્જ હશે.
Galaxy S26 Ultraમાં લેટેસ્ટ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 પ્રોસેસર હોવાની અપેક્ષા છે. કેટલાક પ્રદેશોમાં, ફોન Exynos 2600 પ્રોસેસર સાથે આવી શકે છે. ફોન 16GB સુધીની RAM અને 1TB સુધીની આંતરિક સ્ટોરેજને સપોર્ટ કરે તેવી અપેક્ષા છે. આ સ્માર્ટફોનમાં 60W વાયર્ડ અને 25W વાયરલેસ ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સાથે 5000mAh બેટરી હોવાની અપેક્ષા છે.
Samsung Galaxy S26 Ultraમાં પાછળના ભાગમાં ચાર કેમેરા હોવાની અપેક્ષા છે. ફોનમાં 200MP મુખ્ય OIS કેમેરા હોઈ શકે છે. વધુમાં, તેમાં 50MP પેરિસ્કોપ, 50MP અલ્ટ્રા-વાઇડ કેમેરા અને 10MP ટેલિફોટો કેમેરા હોઈ શકે છે. સેલ્ફી અને વિડીયો કોલિંગ માટે 32MP ફ્રન્ટ કેમેરાની અપેક્ષા છે. આ ફોન Android 8 પર આધારિત OneUI 16 સાથે આવશે.
