ગુજરાતી ન્યૂઝ

કેટલી જૂની કાર ખરીદવી સૌથી શ્રેષ્ઠ? સેકન્ડ હેન્ડ કાર લેતા પહેલા આ 10 વાતો જાણો, ક્યારેય પસ્તાશો નહીં

Second Hand Car Buying Tips: સેકન્ડ હેન્ડ કાર ખરીદવી એ ફાયદાનો સોદો પણ હોઈ શકે છે અને મોટા નુકસાનનું કારણ પણ બની શકે છે. જો કારની ઉંમર, સ્થિતિ (કન્ડિશન) અને દસ્તાવેજો પર યોગ્ય ધ્યાન આપવામાં ન આવે, તો સસ્તી કાર પણ મોંઘી પડી શકે છે. જાણો જૂની કાર ખરીદતી વખતે કઈ જરૂરી બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, જેથી તમારો નિર્ણય સાચો સાબિત થાય.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 09, 2026, 03:17 PM IST

Second Hand Car Buying Tips: આજના સમયમાં નવી કારની વધતી જતી કિંમતો વચ્ચે સેકન્ડ હેન્ડ કાર લોકોની પહેલી પસંદ બની રહી છે. યોગ્ય ઉંમર અને સારી કન્ડિશન વાળી જૂની કાર ન માત્ર બજેટમાં ફિટ બેસે છે, પરંતુ ઓછા ખર્ચમાં ઉત્તમ પરફોર્મન્સ પણ આપે છે. જોકે, સાચી જાણકારી વગર સેકન્ડ હેન્ડ કાર ખરીદવી નુકસાનનો સોદો સાબિત થઈ શકે છે. તેથી, જો તમે જૂની કાર લેવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો ખરીદી કરતા પહેલા આ મહત્વની વાતો સમજવી ખૂબ જ જરૂરી છે.

કેટલી જૂની કાર ખરીદવી સૌથી શ્રેષ્ઠ?
નિષ્ણાતોના મતે 2 થી 5 વર્ષ જૂની કાર સૌથી શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. આ ઉંમર સુધીમાં કારની કિંમતમાં સૌથી વધુ ઘટાડો થઈ ચૂક્યો હોય છે, પરંતુ તેના ફીચર્સ અને પરફોર્મન્સ હજુ પણ સારા હોય છે. મેન્ટેનન્સનો ખર્ચ પણ વધારે આવતો નથી. 5 થી 7 વર્ષ જૂની કાર પણ લઈ શકાય છે, પરંતુ તેના માટે સારા મિકેનિક પાસે પૂરી તપાસ કરાવવી જરૂરી છે. બીજી તરફ, 10થી 12 વર્ષ જૂની કારમાં ફીચર્સ જૂના થઈ જાય છે અને ખર્ચ વધી શકે છે. 15 વર્ષથી વધુ જૂની પેટ્રોલ અને 10 વર્ષથી વધુ જૂની ડીઝલ કાર પર ઘણા શહેરોમાં પ્રતિબંધ પણ છે.

કાર ખરીદતી વખતે આ બાબતો પર ધ્યાન આપવું જરૂરી...

ડેપ્રિશિયેશન (ઘસારો) થી ફાયદો
નવી કાર ખરીદતા જ તેની કિંમત ઝડપથી ઘટે છે. સામાન્ય રીતે 2 થી 3 વર્ષમાં કાર તેની કિંમતના 20 થી 30 ટકા ગુમાવી દે છે. આ જ કારણ છે કે આ ઉંમરની કાર સેકન્ડ હેન્ડ માર્કેટમાં ઘણી સસ્તી મળી રહે છે અને ખરીદનારને સીધો ફાયદો થાય છે.

કારની કન્ડિશન તપાસવી
જૂની કાર ખરીદતી વખતે માત્ર બહારના દેખાવ પર ન જાઓ. એન્જિનનો અવાજ, સસ્પેન્શન, બ્રેક, ટાયર, બોડી અને ઈન્ટિરિયરની હાલત ધ્યાનથી તપાસો. કોઈ વિશ્વાસુ મિકેનિક પાસે તપાસ કરાવવી વધુ હિતાવહ છે જેથી ભવિષ્યમાં મોટો ખર્ચ ન આવે.

ઓડોમીટર અને માઈલેજ પર નજર
ઓછી ચાલેલી કાર સામાન્ય રીતે વધુ સારી ગણાય છે, પરંતુ માત્ર ઓછું માઈલેજ જ બધું નથી હોતું. ભારતમાં સરેરાશ વર્ષે 10 થી 15 હજાર કિલોમીટર ચાલવું સામાન્ય મનાય છે. ઘણીવાર વધુ ચાલેલી પણ સમયસર સર્વિસ કરાયેલી કાર પણ સારી હાલતમાં હોય છે, તેથી સર્વિસ રેકોર્ડ જરૂર જુઓ.

રિસર્ચ એ પહેલું પગલું
સેકન્ડ હેન્ડ કાર ખરીદતા પહેલા બજારમાં સારું રિસર્ચ કરો. મિત્રોની સલાહ લો, સોશિયલ મીડિયા અને ઓનલાઈન ફોરમ પર અસલી યુઝર્સના અનુભવો વાંચો અને એ જાણવાનો પ્રયત્ન કરો કે તમે જે મોડલ ખરીદવા માંગો છો તેમાં કોઈ સામાન્ય સમસ્યા તો નથી ને?

વ્હીકલ ઇન્સ્પેક્શન રિપોર્ટ જુઓ
કારની અસલી હાલત જાણવા માટે તપાસ અહેવાલ (ઇન્સ્પેક્શન રિપોર્ટ) ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જેમાં પેઇન્ટ, એન્જિન, ટાયર, ઇન્ટિરિયર અને દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરવામાં આવે છે. આનાથી તમને અંદાજ આવશે કે આગળ જતાં કેટલો ખર્ચ થઈ શકે છે.

બોડી અને બહારનો ભાગ
કારને હંમેશા દિવસના અજવાળામાં જુઓ. પેઇન્ટના રંગમાં તફાવત, ડેન્ટ, સ્ક્રેચ કે ઓવરસ્પ્રે પર ધ્યાન આપો. અયોગ્ય ફિટિંગ અથવા વધુ પડતા બોડી ફિલરનો ઉપયોગ કારના અકસ્માત ઇતિહાસ તરફ ઇશારો કરી શકે છે.

કેબિન અને ઇન્ટિરિયરની હાલત
કારનું કેબિન એ જગ્યા છે જ્યાં તમે સૌથી વધુ સમય વિતાવશો. સીટો, ડેશબોર્ડ, બટનો, એસી વેન્ટ્સ અને પ્લાસ્ટિક પાર્ટ્સની હાલત જરૂર જુઓ. વધુ પડતો ઘસારો કે તૂટફૂટ આગળ જતાં ખર્ચ વધારી શકે છે.

ટાયર અને કાચ પણ તપાસવા જોઈએ
ટાયર સામાન્ય રીતે 30,000 થી 50,000 કિલોમીટર સુધી ચાલે છે. જો કાર ખૂબ ચલાવવામાં આવી હોય અને ટાયર જૂના હોય, તો ખર્ચ ચોક્કસ છે. વધુમાં, બધી બારીઓ પર ઉત્પાદન વર્ષ સમાન હોવું જોઈએ, નહીં તો કારના ઇતિહાસ વિશે પ્રશ્નો ઉભા થઈ શકે છે.

એન્જિન હૂડનું નિરીક્ષણ કરો
હૂડ ખોલો અને એન્જિનના અવાજ, કંપન અને વાયરિંગ પર ધ્યાન આપો. VIN અથવા ચેસિસ નંબર સાથે ચેડાના સંકેતો ખતરાની ઘંટડી હોઈ શકે છે. સ્ટાર્ટ અને સ્ટોપ દરમિયાન એન્જિનનું વર્તન પણ ઘણું બધું દર્શાવે છે.

ટેસ્ટ ડ્રાઈવ અનિવાર્ય
ટેસ્ટ ડ્રાઈવ વિના કાર ખરીદવી એ મોટી ભૂલ હોઈ શકે છે. બ્રેક, ગિયર, સસ્પેન્શન અને રાઈડ ક્વોલિટીને અલગ-અલગ રસ્તાઓ પર ચલાવીને પરખો. કોઈપણ અસામાન્ય અવાજ કે ઝટકો ભવિષ્યની મોટી મુસીબત બની શકે છે.

દસ્તાવેજોની ચકાસણી
RC (રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ), વીમો (Insurance), PUC સર્ટિફિકેટ અને સર્વિસ રેકોર્ડ જરૂર તપાસો. જો જૂના બિલ અને સર્વિસ બુકલેટ વ્યવસ્થિત હોય તો કાર પર ભરોસો વધે છે અને ટ્રાન્સફર પ્રક્રિયા પણ સરળ બને છે.

કિંમત અને ભાવતાલ (Bargaining) કેવી રીતે કરવો?
જૂની કારની કિંમત માત્ર તેના મોડલ કે વર્ષ પર નહીં, પરંતુ બજારમાં તેની કેટલી માંગ છે તેના પર પણ નિર્ભર કરે છે. થોડા રિસર્ચથી તમને સાચી કિંમતનો અંદાજ આવી જશે અને તમે વધુ સારી રીતે ભાવતાલ કરી શકશો. જો યોગ્ય જાણકારી અને સમજદારી સાથે સેકન્ડ હેન્ડ કાર ખરીદવામાં આવે, તો તે એક ઉત્તમ અને કરકસરભર્યો નિર્ણય સાબિત થઈ શકે છે.
 

