તમારું Gmail એકાઉન્ટ ક્યાં ક્યાં લોગ ઇન છે ? આ રીતે કરો ચેક
જો કોઈ તમારા Gmail એકાઉન્ટમાં એન્ટ્રી કરે છે, તો તમે મોટી છેતરપિંડીનો ભોગ બની શકો છો. તેથી તમે આ રીતે સરળતાથી શોધી શકો છો કે તમારું Gmail એકાઉન્ટ ક્યાં ક્યાં લોગ ઇન થયેલ છે.
બધા એન્ડ્રોઇડ સ્માર્ટફોન યુઝર્સ દ્વારા Gmailનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તમારા એન્ડ્રોઇડ સ્માર્ટફોન પર Google Play Storeને ઍક્સેસ કરવાનો એકમાત્ર રસ્તો Gmail છે. જો તમારું Gmail એકાઉન્ટ ભૂલથી કોઈ જગ્યાએ લોગ ઇન થઈ જાય, તો તમારા ફોનને રિમોટલી એક્સેસ કરી શકાય છે. તમારા ફોનને એક્સેસ કરવાથી તમારી વ્યક્તિગત માહિતીથી લઈને બેંકિંગ એપ્સ સુધીની માહિતી લીક થઈ શકે છે. જો તમારે શોધવાની જરૂર હોય કે તમારું Gmail એકાઉન્ટ ક્યાં લોગ ઇન થયું છે, તો આ સ્ટેપ્સ મદદરૂપ થઈ શકે છે.
- પ્રથમ, તમારા PC અથવા ફોનના બ્રાઉઝરમાં myaccount.google.com પર જાઓ.
- સિક્યુરિટી ઓપ્શન પર નેવિગેટ કરો અને નીચે સ્ક્રોલ કરો.
- ત્યાર બાદ ડિવાઈસ ટેબ પર જાઓ અને બધા ડિવાઈસને મેનેજ કરો પર ક્લિક કરો.
- અહીં, તમે તમારા Gmail એકાઉન્ટમાં લોગ ઇન કરેલા બધા ડિવાઈસ જોશો.
- જો તમને આ સૂચિમાં કોઈ ડિવાઈસ દેખાય છે જે તમારું નથી, તો લોગ આઉટ કરવા માટે તેના પર ક્લિક કરો.
- તે પછી, તમારો Gmail પાસવર્ડ રીસેટ કરો.
Gmail એક્ટિવીટી તપાસો
આ કરવા માટે, તમારા PC પર તમારા Gmail એકાઉન્ટમાં લોગ ઇન કરો.
પછી તમારા Gmail મેઇલ સૂચિ પર જાઓ અને નીચે સ્ક્રોલ કરો અને વિગતો પર ક્લિક કરો.
એક નવી વિન્ડો ખુલશે, જેમાં IP સરનામું, ઍક્સેસ પ્રકાર જેવી વિગતો દર્શાવવામાં આવશે.
જો તમને તમારા Gmail એકાઉન્ટમાં કોઈ શંકાસ્પદ એક્ટિવીટી દેખાય, તો તમારો Gmail પાસવર્ડ બદલો અને તમારા એકાઉન્ટને સુરક્ષિત કરો.
તમે તમારા Gmail એકાઉન્ટનો દુરુપયોગ થાય છે કે કેમ તે પણ ચકાસી શકો છો. જો તમે તપાસવા માંગતા હો કે તમારા Gmail એકાઉન્ટનો કોઈ વેબસાઇટ અથવા એપ્લિકેશન પર દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે કે નહીં, તો નીચેના સ્ટેપ્સ અનુસરો.
- સૌપ્રથમ, તમારા PC અથવા મોબાઇલ બ્રાઉઝર પર જાઓ અને myaccount.google.com ખોલો.
- પછી, સિક્યોરિટી વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
- અહીં, સાઇન ઇન ઓન અધર સાઇટ્સસુધી નીચે સ્ક્રોલ કરો.
- પછી, સાઇન ઇન વિથ ગૂગલ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
તમે અહીંથી Gmail સાથે લોગ ઇન કરેલી એપ્લિકેશનો અને વેબસાઇટ્સને દૂર કરી શકો છો. જો તમને આવી કોઈ વેબસાઇટ અથવા એપ્લિકેશન દેખાય તો તેને તાત્કાલિક હટાવો.
