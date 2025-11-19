Prev
તમારા ઘરનું Wi-Fi ધીમું ચાલી રહ્યું છે ? તો આ સરળ ટિપ્સ વધારી દેશે ઇન્ટરનેટની સ્પીડ

How to Fix Slow WiFi Speed : જો તમારું Wi-Fi ધીમું ચાલી રહ્યું છે, સ્ટ્રીમિંગ અટકી રહ્યું છે અથવા તમને ઓનલાઈન કામ કરવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે, તો ઇન્ટરનેટની સ્પીડ તાત્કાલિક વધારવા માટે આ સરળ ટિપ્સ અજમાવી શકો છો.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 19, 2025, 04:31 PM IST

How to Fix Slow WiFi Speed : ઓનલાઈન ક્લાસ, વર્ક ફ્રોમ હોમ, મૂવી સ્ટ્રીમિંગ કે ગેમિંગ - આજકાલ બધું જ ઝડપી ઈન્ટરનેટ પર આધાર રાખે છે. જો Wi-Fi વારંવાર ધીમું પડી જાય છે, તો તે કામમાં વિક્ષેપ પડી શકે છે. તેથી તમે આ સરળ ટિપ્સ દ્વારા તમારા ઘરની ઈન્ટરનેટ સ્પીડને તરત જ સુધારી શકો છો. આ લેખમાં કેટલીક ટિપ્સ આપી છે જે ઈન્ટરનેટ સ્પીડ વધારવામાં મદદ કરી શકે છે. 

રાઉટરને યોગ્ય જગ્યાએ મૂકો

Wi-Fi સ્પીડ મોટેભાગે રાઉટરના સ્થાન પર આધાર રાખે છે. ઘણા લોકો તેને દિવાલ પાછળ અથવા ખૂણામાં રાખે છે, જેનાથી સિગ્નલ નબળું પડે છે. રાઉટરને હંમેશા ખુલ્લા વિસ્તારમાં અવરોધોથી મુક્ત રાખો. આનાથી ઘરમાં મજબૂત સિગ્નલ પહોંચે છે અને સ્પીડ સ્થિર રહે છે.

ઓછા ડિવાઈસ કનેક્ટ કરો, સ્પીડ આપમેળે વધશે

જો ઘણા બધા ફોન, લેપટોપ અથવા સ્માર્ટ ડિવાઈસ એક જ Wi-Fi નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા હોય, તો તે બધા પર ઇન્ટરનેટ ધીમું પડી જાય છે. ઉપયોગમાં ન હોય તેવા ડિવાઈસને ડિસ્કનેક્ટ કરો. આ બાકીના ડિવાઈસને વધુ બેન્ડવિડ્થ આપશે અને તમારા બ્રાઉઝિંગ, સ્ટ્રીમિંગ અને ઓનલાઇન ગેમિંગ અનુભવને સુધારશે.

તમારા જૂના રાઉટરને અપગ્રેડ કરો

3-4 વર્ષ જૂનું રાઉટર તમારી ઇન્ટરનેટ સ્પીડને મર્યાદિત કરી શકે છે. નવા ડ્યુઅલ-બેન્ડ અથવા ટ્રાઇ-બેન્ડ રાઉટર્સ, ખાસ કરીને Wi-Fi 6 અથવા Wi-Fi 6E સપોર્ટ ધરાવતા, વધુ સારું અને ઝડપી ઇન્ટરનેટ પહોંચાડવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે. આ આધુનિક રાઉટર્સ સરળતાથી વધુ ઉપકરણોને હેન્ડલ કરે છે અને સમગ્ર ઘરમાં એક મજબૂત નેટવર્ક પહોંચાડે છે.

ફર્મવેર અપડેટ રાખો

તમારા રાઉટરના ફર્મવેરને અપડેટ કરવું એ તમારા મોબાઇલ ફોનના સોફ્ટવેરને અપડેટ કરવા જેટલું જ મહત્વપૂર્ણ છે. જે ફક્ત સ્પીડ જ સુધારતું નથી પણ નેટવર્ક સુરક્ષાને પણ મજબૂત બનાવે છે. અપડેટેડ ફર્મવેર તમારા ડેટાને સુરક્ષિત રાખે છે અને તમારા ઇન્ટરનેટ કનેક્શનને વધુ સ્થિર બનાવે છે. આ સરળ ટિપ્સ ફોલો કરીને તમે તમારા ઘરના Wi-Fiની સ્પીડમાં નોંધપાત્ર સુધારો કરી શકો છો.
 

WiFiWifi Speedslow wifi speed solutioninternet speed tips

