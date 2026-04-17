ગુજરાતી ન્યૂઝTechnologyTech Tips: રૂમ ઠંડો થઈ જશે, લાઇટ બિલ પણ ઓછું આવશે, આ રીતે કરો ACનો ઉપયોગ

Tech Tips: રૂમ ઠંડો થઈ જશે, લાઇટ બિલ પણ ઓછું આવશે, આ રીતે કરો ACનો ઉપયોગ

AC Use Tips: ગરમીની સિઝનમાં લાઈટ બિલની ચિંતા કર્યા વગર તમે એસીનો ઉપયોગ કરવા ઈચ્છો છો તો કેટલીક ટ્રિક તમારી મદદ કરી શકે છે. તેનાથી એસી સારી રીતે કામ કરશે અને વીજળીની બચત થશે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 17, 2026, 10:29 AM IST
  • ગરમીનો પારો વધતા એસીનો ઉપયોગ વધ્યો
  • એસીમાં કેટલીક ટ્રિક અપનાવી થશે પૈસાની બચત
  • જાણો એસી શરૂ કરો તો કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી

Tech Tips: રૂમ ઠંડો થઈ જશે, લાઇટ બિલ પણ ઓછું આવશે, આ રીતે કરો ACનો ઉપયોગ

AC Use Tips: ગરમીની સિઝન શરૂ થતાં પારો આસમાને પહોંચી રહ્યો છે. લૂને કારણે પંખો હવે ઠંડી હવા ફેંકતો નથી. તેવામાં તાપમાનથી રાહત મેળવવાનો એકમાત્ર સહારો એસી છે. પરંતુ એસી ચલાવવા સમયે લાઇટ બિલની હંમેશા ચિંતા રહે છે. જો તમે પણ આ ચિંતાથી પરેશાન છો તો અમે એક ટ્રિક લાવ્યા છીએ, જેનાથી તમારા ખિસ્સા પર ઝટકો લાગશે નહીં અને તમે ગરમીમાં કૂલિંગનો ફાયદો ઉઠાવી શકશો. આવો જાણીએ એસીનો કેવી રીતે સ્માર્ટ ઉપયોગ કરી શકાય છે, જેનાથી વીજળીનું બિલ વધુ આવશે નહીં.

યોગ્ય તાપમાન સેટ કરવું છે જરૂરી
એસીનો ઉપયોગ કરવા સમયે વીજળી બચાવવા માટે તાપમાન યોગ્ય સેટ કરવું જરૂરી છે. એસીના ઉપયોગ સમયે તાપમાનને 24 ડિગ્રી પર રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જો તમે તેનાથી ઓછું તાપમાન સેટ કરશો તો કૂલિંગ માટે કમ્પ્રેશર પર વધુ ભાર પડશે, જેનાથી વીજળીનો વપરાશ વધુ થશે.

એસી ફિલ્ટરને સાફ રાખો
એસીનું ફિલ્ટર સાફ થવું જરૂરી છે. જો તેમાં ધૂળ-માટી જામી ગઈ છે તો તેનાથી એરફ્લો બ્લોક થઈ જશે અને એસીએ વધુ કામ કરવું પડશે. તેમ થવાથી કૂલિંગ પ્રોસેસ ધીમી થઈ જશે અને વીજળીનો વપરાશ વધશે. તેથી ફિલ્ટરને નિયમિત રીતે સાફ કરતા રહો. 

રૂમને સંપૂર્ણ બંધ રાખો
જો તમારો રૂમ સંપૂર્ણ રીતે બંધ નથી તો એસીનું કૂલિંગ કામ કરશે નહીં. તેથી દરાવાજા અને બારીઓ બંધ રાખો. જો તમારા રૂમમાં સીધો તડકો આવે છે તો બારીઓ પર મોટા પડદાનો ઉપયોગ કરો. તેનાથી રૂમનું તાપમાન વધશે નહીં અને એસી ઓછા સમયમાં તમારા રૂમને ઠંડો કરી દેશે. તેનાથી વીજળીની બચત થશે.

સ્માર્ટ ફીચર્સ પણ કરશે મદદ
મોડર્ન એસીમાં સ્લીપ મોડ, ટાઈમર અને ઇકો મોડ સહિત ઘણા સ્માર્ટ ફીચર્સ આવે છે. તમે તમારી જરૂરિયાત પ્રમાણે તેને સેટ કરી શકો છો. તેનાથી એસી કૂલિંગ સારૂ આપશે અને વીજળીનો વપરાશ પણ ઓછો થશે.

એસીની સર્વિસ પણ કરાવવી જરૂરી
દરેક સિઝન પહેલા એસીની સર્વિસ કરાવવી જરૂરી છે. તેમાં ટેક્નીશિયન એસીનું ગેસ લેવલ અને બીજા પાર્ટ્સની તપાસ કરે છે. જો કોઈ પાર્ટમાં સમસ્યા હોય તો તેને બદલાવી નાખો. તેનાથી એસીને લાંબા સમય સુધી ચલાવવામાં કોઈ મુશ્કેલી આવશે નહીં.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

