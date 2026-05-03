ઉંદરોના આતંકથી કેવી રીતે બચાવવી? આ ઘરેલું ઉપાય થઈ શકે છે મદદ, જાણો ડિટેલ્સ

Car Maintenance Tips: આ નાના દેખાતા ઉંદરો કાર અને બાઇકને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તેઓ વાયરિંગ કાપી શકે છે અને સીટ કવરને ચાવી શકે છે. ચાલો કેટલીક મહત્વપૂર્ણ ટિપ્સ શીખીએ.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: May 03, 2026, 10:22 PM IST
Car Maintenance Tips: ઉનાળાની ઋતુમાં વાહનોમાં ઉંદરોનો પ્રવેશ ઘણા લોકો માટે એક મોટી સમસ્યા હોય છે. જેમ જેમ હવામાન ગરમ થાય છે, ઉંદરો ઠંડી અને સલામત જગ્યાઓ શોધે છે, ઘણીવાર તમારી કાર અથવા બાઇકને પોતાનું ઘર બનાવે છે. સમસ્યા એ છે કે આ નાના દેખાતા ઉંદરો આંતરિક ભાગને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડે છે. તેઓ વાયરિંગ કાપી નાખે છે, સીટ કવર ચાવે છે અને ડેશબોર્ડમાં પણ ઘૂસી જાય છે, જેનાથી વાયર અને ભાગોને નુકસાન થાય છે.

કેટલીકવાર, વાહન શરૂ થતું નથી, ફક્ત પછીથી ખબર પડે છે કે ઉંદરો દ્વારા સમગ્ર વિદ્યુત પ્રણાલીને નુકસાન થયું છે. આ પ્રકારનું નુકસાન માત્ર ખર્ચાળ જ નથી પણ સમય માંગી લે તેવું અને મુશ્કેલીકારક પણ છે.

આ ઘરેલું ઉપાયો રાહત આપી શકે છે

આ સમસ્યાથી બચવા માટે, ઉંદરોને વાહનથી દૂર રાખવા માટે કેટલાક સરળ અને ઘરેલું ઉપાયો સૂચવવામાં આવ્યા છે. આ ઉપાયો મોંઘા રસાયણો અથવા સ્પ્રે પર આધાર રાખતા નથી, પરંતુ સરળતાથી ઉપલબ્ધ ઘરગથ્થુ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને તેનો અમલ કરી શકાય છે.

પેપરમિન્ટ તેલ

પહેલી અને સૌથી અસરકારક પદ્ધતિ પેપરમિન્ટ તેલ છે. ફુદીનાની સુગંધ માણસોને સુખદ લાગે છે, પરંતુ ઉંદરોને તે બિલકુલ ગમતું નથી. તેમની ગંધની ભાવના ખૂબ જ તીવ્ર હોય છે, અને ફુદીનાની તીવ્ર ગંધ તેમને અસ્વસ્થતા આપે છે. 

ઉંદરોને કારની નજીક આવતા અટકાવે

આ કરવા માટે, કપાસના નાના ટુકડા લો અને તેને પેપરમિન્ટ તેલમાં પલાળી રાખો અને તેને કારના વિવિધ ખૂણામાં, જેમ કે સીટ નીચે, ડેશબોર્ડ પાસે અને એન્જિનની આસપાસ મૂકો. આ સુગંધ કુદરતી જીવડાં તરીકે કામ કરે છે અને ઉંદરોને કારની નજીક આવતા અટકાવે છે.

કપૂરનો ઉપયોગ

બીજી પદ્ધતિ કપૂરનો ઉપયોગ કરવાની છે. ઉંદરો કપૂરની તીવ્ર અને તીખી ગંધ સહન કરી શકતા નથી. તમે તેને નાના ટુકડાઓમાં તોડી શકો છો અને તેને કાપડ અથવા જાળીના બંડલમાં બાંધી શકો છો. પછી, તેને કારના વિવિધ ભાગોમાં, જેમ કે ટ્રંક, ગ્લોવ બોક્સ અને એન્જિનની નજીક મૂકો. કપૂર ધીમે ધીમે તેની સુગંધ છોડે છે, જેનાથી બંધ જગ્યાઓ ઉંદરો માટે અયોગ્ય બને છે, જેના કારણે તેઓ ત્યાં ટકી શકતા નથી. એ યાદ રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે કે કપૂર સીધા ગરમ અથવા ફરતા ભાગોની નજીક ન મૂકવો જોઈએ, તેને સુરક્ષિત જગ્યાએ રાખવો જોઈએ.

ઘરેલું ઉપાય તમાકુ

ત્રીજો ઘરેલું ઉપાય તમાકુ છે. તમાકુની તીવ્ર ગંધ પણ ઉંદરોને દૂર રાખવામાં મદદ કરી શકે છે. આ કરવા માટે, તમાકુને નાના પેકેટ અથવા કાપડમાં લપેટો અને ધીમે ધીમે ગંધ છોડવા માટે તેમાં નાના છિદ્રો કરો. પછી આ પેકેટોને એન્જિન વિસ્તારમાં અથવા વાહનના અન્ય ખૂણામાં લટકાવવામાં આવે છે. ગંધ ઉંદરોને અસ્વસ્થતા આપે છે, અને તેઓ તે વિસ્તારથી દૂર રહેવાનું પસંદ કરે છે.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

