/WhatsApp પર કેવી રીતે રેકોર્ડ કરી શકાય છે કોઈ પણ કોલ? મોટાભાગના લોકો નથી જાણતા આ ટ્રીક

how to record whatsapp calls: હવે WhatsApp કોલ રેકોર્ડ કરવો પહેલાં જેટલો મુશ્કેલ નથી રહ્યો. Android અને iPhone યુઝર્સ કેટલીક સરળ રીતોની મદદથી જરૂરી કોલ્સ સેવ કરી શકે છે. જો કે, રેકોર્ડિંગ કરતી વખતે પ્રાઇવસી (ગોપનીયતા) અને કાનૂની નિયમોનું ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે.
how to record whatsapp calls: આજકાલ લોકો WhatsAppનો ઉપયોગ માત્ર મેસેજ મોકલવા માટે જ નહીં, પરંતુ ઓફિસ મીટિંગ, ઓનલાઇન ઇન્ટરવ્યુ અને જરૂરી વાતચીત માટે પણ કરી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં ઘણી વખત કોલ રેકોર્ડ કરવાની જરૂરિયાત અનુભવાય છે જેથી કરીને પછીથી જરૂરી વાતો ફરીથી સાંભળી શકાય.
WhatsAppમાં નથી મળતું ડાયરેક્ટ ફીચર
ખૂબ ઓછા લોકોને ખબર હોય છે કે WhatsApp કોલ કેવી રીતે રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. અસલમાં, એપમાં સીધી રીતે Call Recordingનું કોઈ ઓફિશિયલ ફીચર આપવામાં આવ્યું નથી. જો કે, કેટલીક સરળ રીતોની મદદથી આ કામ કરી શકાય છે.
Android યુઝર્સ આ રીતે કરી શકે છે રેકોર્ડિંગ
જો તમે Android ફોનનો ઉપયોગ કરો છો તો કોલ રેકોર્ડ કરવો સરળ બની શકે છે. ઘણા સ્માર્ટફોન્સમાં પહેલેથી જ Screen Recorderનું ફીચર મળે છે. રેકોર્ડિંગ શરૂ કરતા પહેલાં “Record Audio” ઓપ્શન ઓન કરવો જરૂરી હોય છે. ત્યારબાદ WhatsApp કોલ શરૂ કરો અને રેકોર્ડિંગ પૂરું થતાં જ ફાઇલ ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે. ઘણા Android ડિવાઇસમાં Internal Audio (આંતરિક ઓડિયો) રેકોર્ડ થતો નથી. આવા કિસ્સાઓમાં યુઝર્સે સ્પીકર ઓન કરીને કોલ રેકોર્ડ કરવો પડી શકે છે, જેથી અવાજ રેકોર્ડ થઈ શકે.
Third Party Apps પણ આવે છે કામ
જો ફોનનું ઇનબિલ્ટ રેકોર્ડર યોગ્ય રીતે કામ ન કરી રહ્યું હોય, તો Play Store પર ઉપલબ્ધ કેટલીક થર્ડ પાર્ટી Appsનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ એપ્સ સ્ક્રીન અને ઓડિયો બંને રેકોર્ડ કરવાનો ઓપ્શન આપે છે.
એપ ડાઉનલોડ કરતા પહેલાં રહો સાવધાન
કોઈ પણ Call Recording App ઇન્સ્ટોલ કરતા પહેલાં તેની પ્રાઇવસી પોલિસી અને માંગવામાં આવેલી પરમિશન (મંજૂરી) જરૂર ચેક કરવી જોઈએ. ઘણી ફેક એપ્સ યુઝર્સની ખાનગી માહિતી સુધી પહોંચ મેળવી શકે છે.
iPhoneમાં થોડું મુશ્કેલ છે કામ
iPhone યુઝર્સ માટે WhatsApp કોલ રેકોર્ડ કરવો થોડો અઘરો માનવામાં આવે છે. Appleની સિક્યોરિટી પોલિસી ખૂબ જ કડક હોય છે, તેથી અહીં સીધો રેકોર્ડિંગનો વિકલ્પ મળતો નથી.
iPhone યુઝર્સ આ રીતે કરી શકે છે રેકોર્ડિંગ
iPhone વાપરતા લોકો MacBookની મદદથી કોલ રેકોર્ડ કરી શકે છે. આ સિવાય કેટલાક લોકો બીજા ડિવાઇસ પર સ્પીકર મોડનો ઉપયોગ કરીને પણ રેકોર્ડિંગ કરે છે, જો કે આમાં ઓડિયો ક્વોલિટી થોડી ઓછી હોઈ શકે છે.
પરવાનગી વગર રેકોર્ડ કરવું પડી શકે છે ભારે
કોઈપણ વ્યક્તિનો કોલ તેની જાણકારી કે પરવાનગી વગર રેકોર્ડ કરવો ઘણી જગ્યાએ કાનૂની રીતે ખોટો માનવામાં આવે છે. તેથી હંમેશા જરૂરી અને સુરક્ષિત સ્થિતિમાં જ કોલ રેકોર્ડ કરવો જોઈએ. તેમજ, કોલ રેકોર્ડિંગમાં ઘણી વખત ખાનગી માહિતી હોય છે. તેથી રેકોર્ડ કરાયેલી ફાઇલોને સુરક્ષિત રાખવી પણ ખૂબ જ જરૂરી માનવામાં આવે છે, જેથી તેનો કોઈ દુરુપયોગ ન થઈ શકે.