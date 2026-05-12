/રિમોટ વગર સ્પ્લિટ એસી કેવી રીતે ચાલુ કરવું? 99% લોકો નથી જાણતા આ ટ્રિક

How to start AC Without Remote: ઘણા લોકો બેટરી ખતમ થઈ જાય છે અથવા રિમોટ ખોવાઈ જાય છે ત્યારે ચિંતિત થઈ જાય છે. પરંતુ ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. દરેક સ્પ્લિટ એસીમાં એક નાનું, છુપાયેલું બટન હોય છે જેનાથી તમે ACને સરળતાથી ચાલુ કરી શકો છો.
How to start AC Without Remote: ઉનાળાના આગમન સાથે, એર કંડિશનર (AC)એ પ્રાથમિકતા બની જાય છે. પંખા અને કુલર ઘણીવાર ગરમીમાં રાહત આપવામાં નિષ્ફળ જાય છે, અને AC એ સંપૂર્ણ ઠંડક આપવાનું સાધન છે. પરંતુ કલ્પના કરો કે જો AC રિમોટ અચાનક કામ કરવાનું બંધ કરી દે અથવા ખોવાઈ જાય તો શું થશે? શું રિમોટ વિના AC ચલાવવું શક્ય છે? જવાબ છે: હા, તે બિલકુલ શક્ય છે.
આજકાલ, મોટાભાગના ઘરો અને ઓફિસો સ્પ્લિટ ACનો ઉપયોગ કરે છે. આ ACમાં સામાન્ય રીતે બહાર કોઈ દેખાય તેવા બટન હોતા નથી, તેથી લોકો ધારે છે કે તે ફક્ત રિમોટથી જ ચલાવી શકાય છે. પરંતુ વાસ્તવમાં, દરેક સ્પ્લિટ ACમાં એક અનોખી વિશેષતા હોય છે જેના વિશે થોડા લોકો જાણે છે.
હકીકતમાં, સ્પ્લિટ ACના ઇન્ડોર યુનિટની અંદર એક નાનું "છુપાયેલું બટન" રાખવામાં આવ્યું હોય છે. આને ઇમરજન્સી બટન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. જ્યારે રિમોટ કામ કરતું નથી, ત્યારે આ બટનનો ઉપયોગ કરીને AC ચાલુ કરી શકાય છે.
પ્રક્રિયા પણ ખૂબ જ સરળ છે. પહેલા, ઇન્ડોર યુનિટના આગળના કવરને હળવેથી ખોલો. આ તે ભાગ છે જ્યાં હવા બહાર આવે છે. કવર ખોલ્યા પછી, તમને અંદર એક નાનું બટન દેખાશે, જે સામાન્ય રીતે બાજુ પર સ્થિત હોય છે. આ ઇમરજન્સી રન બટન છે.
આ બટનને એકવાર દબાવવાથી AC ચાલુ થઈ જશે. તેને ફરીથી દબાવવાથી તે બંધ પણ થઈ શકે છે. જો કે, આ પદ્ધતિ તમને તાપમાન અથવા મોડ જેવી સેટિંગ્સ બદલવાની મંજૂરી આપશે નહીં, કારણ કે તે ફક્ત રિમોટ પર જ મળે છે.
આ પદ્ધતિ ખાસ કરીને ત્યારે ઉપયોગી છે જ્યારે રાત્રે રિમોટની બેટરી અચાનક ખતમ થઈ જાય અથવા રિમોટ ઉપલબ્ધ ન હોય. AC ટેકનિશિયન ઘણીવાર ચેકિંગ દરમિયાન આ બટનનો ઉપયોગ કરે છે.
એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે આ સુવિધા ફક્ત કટોકટી માટે જ છે. તેનો વારંવાર ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું જોઈએ, કારણ કે તે તમને ACની સંપૂર્ણ કાર્યક્ષમતાથી વંચિત રાખશે. શક્ય તેટલી વહેલી તકે નવું રિમોટ મેળવવું અથવા તમારા જૂના રિપેર કરાવવું બેસ્ટ છે. એકંદરે, જો તમારી પાસે ક્યારેય રિમોટ ન હોય તો ગભરાવાની જરૂર નથી. થોડી જાણકારી અને યોગ્ય પદ્ધતિ સાથે, તમે રિમોટ વિના તમારા ACને સરળતાથી ચલાવી શકો છો અને ગરમીથી રાહત મેળવી શકો છો.