આ મારુતિ સુઝીકીની ગાડીઓ પર મળે છે 2.15 લાખ સુધીનું ભારે ડિસ્કાઉન્ટ, જલ્દી ચેક કરો ઓફર
Maruti Suzuki Car Discounts: ડિસેમ્બર મહિનો પુરો થયાને ઉપર એક મહિનાથી ઉપર સમય થઈ ગયો છે, છતા મારૂતિ સુઝુકી પોતાની ગાડીઓ પર હજી પણ ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે, જે અનેક સેડાન ગાડીઓ પર લાગુ પડે છે. આ કારો પર 2.15 લાખ સુધી લાભ મળી શકે છે.
Maruti Suzuki Car Discounts: જો તમે આ મહિને પ્રીમિયમ મારુતિ સુઝુકી કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. મારુતિ ફેબ્રુઆરીમાં તેના નેક્સા પોર્ટફોલિયોમાં લગભગ બધી જ કાર, જેમાં બલેનો, ફ્રેન્ચાઇઝ, ગ્રાન્ડ વિટારા અને ઇન્વિક્ટો પર મોટું ડિસ્કાઉન્ટ અને લાભો આપી રહી છે.
ગ્રાહકોને આકર્ષવા માટે, કંપની હેચબેકથી લઈને પ્રીમિયમ MPV સુધીની દરેક વસ્તુ પર હજારો અને લાખો રૂપિયા બચાવવાની તક આપી રહી છે. ચાલો જાણીએ કે દરેક કાર પર કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવી રહ્યું છે.
મુખ્ય કાર પર ઑફર્સ
મારુતિ ઇન્વિક્ટો: ગ્રાહકો આ મહિને મારુતિ ઇન્વિક્ટો પર 2.15 લાખ રૂપિયા સુધી ડિસ્કાઉન્ટ આપી શકે છે.
મારુતિ ગ્રાન્ડ વિટારા: સ્ટ્રોંગ હાઇબ્રિડ અને પેટ્રોલ વેરિઅન્ટ પર 85,000 રૂપિયા સુધીના ફાયદા મળી શકે છે, જ્યારે CNG વેરિઅન્ટ પર 50,000 રૂપિયા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે.
મારુતિ બલેનો: આ ફેવરેટ હેચબેક કુલ 48,000 રૂપિયા (ઓટોમેટિક) અને 43,000 રૂપિયા (CNG/મેન્યુઅલ) સુધીનો ફાયદો કરવી શકે છે.
મારુતિ ફ્રાંક્સ: ક્રોસઓવર લવર્સ આ મહિને મારુતિ ફ્રાંક્સ પર 33,000 રૂપિયા સુધીની બચત કરી શકે છે.
જિમ્ની અને XL6: ઓફ-રોડર જિમ્ની અને 7-સીટર XL6 પણ 50,000થી વધુના લાભો ઓફર કરે છે.
આ ઉપરાંત, સૌથી સસ્તી નેક્સા કાર, ઇગ્નિસ, પર 58,000 રૂપિયા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે, અને સેડાન, સિયાઝ પર 40,000 રૂપિયા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે.
નોંધ: આ ઑફર્સ ડીલરશીપ અને વેરિઅન્ટના આધારે બદલાઈ શકે છે.
