ઘડામથી ઘટી TATAની આ ફેવરીટ ગાડીની સેલ, કંપની પણ સમજી શકતી નથી ગ્રાહકોના આ ગુસ્સાનું કારણ !
Tata Car Sale Drop: ભારતીય બજારમાં ટાટાની આ ગાડીની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹5.49 લાખથી શરૂ થાય છે અને ટોપ-સ્પેક મોડેલ માટે 8.74 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે. તે તેના સેગમેન્ટમાં લોકપ્રિય કોમ્પેક્ટ સેડાન, જેમ કે મારુતિ સુઝુકી ડિઝાયર, હ્યુન્ડાઇ ઓરા અને હોન્ડા અમેઝ સાથે સ્પર્ધા કરે છે.
Tata Car Sale Drop: કંપનીનું વેચાણ ભારતીય ગ્રાહકોમાં કંપનીની સતત વધતી જતી લોકપ્રિયતા સાબિત કરી રહ્યું છે. ગયા મહિને, નવેમ્બર 2025માં, ટાટા કારોએ લગભગ 60,000 ગ્રાહકો મેળવ્યા હતા, જેમાં કંપનીની સૌથી વધુ વેચાતી કાર, ટાટા નેક્સને એકલા 22,000થી વધુ ગ્રાહકો મેળવ્યા હતા. જોકે, કોમ્પેક્ટ સેડાન, ટાટા ટિગોરના વેચાણમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, જે કંપનીને ફટકો પડ્યો છે.
કંપની તેના સતત નીચા વેચાણથી સંભવિત ગ્રાહક અસંતોષ અંગે અનિશ્ચિત લાગે છે. નવેમ્બર 2025માં, ટિગોરને ફક્ત 488 ગ્રાહકો મળ્યા. વેચાણમાં આ ઘટાડો વાર્ષિક ધોરણે 43 ટકા હતો, જેના કારણે ગયા મહિને ટિગોર કંપનીનું સૌથી ઓછું વેચાતું મોડેલ બન્યું. આ વેચાણ આંકડામાં ટિગોરનું ઇલેક્ટ્રિક મોડેલ પણ શામેલ છે.
સુવિધાઓ જે તેને બનાવે છે ખાસ
વેચાણમાં ઘટાડો હોવા છતાં, ટાટા ટિગોર સુવિધાઓ અને સલામતીની દ્રષ્ટિએ એક મજબૂત પેકેજ પ્રદાન કરે છે. ગ્રાહકોને ઘણી પ્રભાવશાળી સુવિધાઓ મળે છે,
માહિતી અને સુવિધા: 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, પુશ-બટન સ્ટાર્ટ/સ્ટોપ, મલ્ટી-ફંક્શન સ્ટીયરિંગ વ્હીલ અને રીઅર પાર્કિંગ કેમેરા.
સલામતી: સલામતી સુવિધાઓમાં ડ્યુઅલ એરબેગ્સ, EBD સાથે ABS, રીઅર પાર્કિંગ સેન્સર અને હાઇ-સ્ટ્રેન્થ બોડી સ્ટ્રક્ચર શામેલ છે.
બુટ સ્પેસ: તેની કોમ્પેક્ટ ડિઝાઇન હોવા છતાં, ટિગોર 419 લિટર બુટ સ્પેસ આપે છે, જે તેના સેગમેન્ટમાં ખૂબ સારી માનવામાં આવે છે.
એન્જિન અને માઇલેજ
ટાટા ટિગોર વિશ્વસનીય 1.2-લિટર, 3-સિલિન્ડર પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે. આ એન્જિન લગભગ 86 bhp મહત્તમ પાવર અને 113 Nm પીક ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. તે 5-સ્પીડ મેન્યુઅલ અને 5-સ્પીડ AMT (ઓટોમેટિક) ગિયરબોક્સ વિકલ્પો સાથે ઉપલબ્ધ છે.
CNG વિકલ્પ: કંપની CNG વર્ઝન પણ ઓફર કરે છે, જે વધુ ઇંધણ-કાર્યક્ષમ છે.
માઇલેજ: કંપની પેટ્રોલ વેરિઅન્ટ માટે આશરે 19 કિમી/લિટર અને CNG વેરિઅન્ટ માટે 26 કિમી/કિલોગ્રામ સુધીની માઇલેજનો દાવો કરે છે.
કિંમત અને સ્પર્ધા
ભારતીય બજારમાં, ટાટા ટિગોરની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 5.49 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે અને ટોપ મોડેલ માટે 8.74 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે. તે તેના સેગમેન્ટમાં લોકપ્રિય કોમ્પેક્ટ સેડાન, જેમ કે મારુતિ સુઝુકી ડિઝાયર, હ્યુન્ડાઇ ઓરા અને હોન્ડા અમેઝ સાથે જોરદાર સ્પર્ધા કરે છે.
વેચાણમાં ઘટાડાનું કારણ શું છે?
એવું માનવામાં આવે છે કે મોટી અને પ્રીમિયમ કાર પર ભારે ડિસ્કાઉન્ટને કારણે આ કારના વેચાણ પર અસર પડી શકે છે. વધુમાં, આ એક એન્ટ્રી-લેવલ સેડાન છે, તેથી તેના સ્પષ્ટીકરણો ગ્રાહકોને ખાસ આકર્ષિત કરી રહ્યા નથી. જો કે, કંપનીએ હજુ સુધી કારના ઘટતા વેચાણ અંગે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જાહેર કર્યું નથી.
