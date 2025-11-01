Prev
Mileage Cars: આ છે જબરદસ્ત માઈલેજ આપતી કારો, ફ્યૂલ બચાવવામાં તેનો કોઈ તોડ નથી

Mileage Cars: મોંઘવારીના જમાનામાં આપણે કારો પણ સારી માઈલેજ આપતી શોધીએ છીએ જેથી કરીને આપણા ખિસ્સા પર બહું ભાર ન પડે. ત્યારે આ વિકલ્પ વિશે ખરેખર જાણવા જેવું છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 01, 2025, 02:53 PM IST

જો તમે એક સારી માઈલેજ આપનારી કાર શોધી રહ્યા હોવ તો અમે તમને સીએનજી અને ડીઝલ કારો ઉપરાંત પણ એક સારો વિકલ્પ જણાવીશું. જે તમને દર મહિને હજારો રૂપિયાની બચત કરાવી શકે છે. કારણ કે આ વિકલ્પમાં એક એવી ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ થયો છે જે સૌથી વધુ ફ્યૂલની બચત કરે છે. આ વિકલ્પ છે  Hybrid Cars નો જે ફ્યૂલ કારો અને ઈલેક્ટ્રિક કારો વચ્ચેની કડી ગણવામાં આવે છે અને ફ્યૂલ બચાવવામાં તે શાનદાર છે. જાણો તેની ખાસિયતો. 

કઈ રીતે CNG અને ડીઝલ કારોથી વધુ માઈલેજ આપે છે હાઈબ્રિડ કારો

ડ્યુલ પાવરટ્રેન
પેટ્રોલ કારોમાં પેટ્રોલ એન્જિન અને ઈલેક્ટ્રિક કારોમાં ઈલેક્ટ્રિક મોટરથી અલગ હાઈબ્રિડ કારોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ એન્જિનની સાથે ઈલેક્ટ્રિક મોટર પણ આપવામાં આવે છે. આ કારો બંને પાવરટ્રેનના માધ્યમથી સૌથી વધુ પાવર અને સૌથી વધુ માઈલેજ જનરેટ કરે છે. 

રીજનરેટિવ બ્રેકિંગ (Regenerative Braking)
તમને જણાવી દઈએ કે રીજનરેટીવ બ્રિકિંગમાં દર વખતે જ્યારે ડ્રાઈવર બ્રેક મારે તો આ પાવરને વેસ્ટ થતા બચાવવામાં આવે છે અને તેને બેટરી રિચાર્જ કરવામાં ઉપયોગમાં લેવાય છે. 

ઓટોમેટિક સ્ટાર્ટ-સ્ટોપ
હાઈબ્રિડ કારો જ્યારે પણ ટ્રાફિકમાં થોભે છે ત્યારે તે દરમિયાન તેનું એન્જિન ઓટોમેટિકલી બંધ થઈ જાય છે, આમ  કરવાથી એન્જિનમાં જે ફ્યૂલ વપરાય છે તેને ઘટાડી શકાય છે. 

એન્જિન ઓપ્ટિમાઈઝેશન
હાઈબ્રિડ કારોમાં નાનું ફ્યૂલ એફિશિએન્ટ એન્જિન ( જેમ કે 1.5 લીટર) ઉપયોગમાં લેવાય છે જેને જ્યારે ઈલેક્ટ્રિક મોટર સાથે જોડવામાં આવે તો ગાડીની માઈલેજ બમણી થઈ જાય છે. જેનાથી તમે દર મહિને વધુ ફ્યૂલ બચાવી શકો છો. 

ભારતમાં એવી ઘણી કારો છે જે હાઈબ્રિડ સિસ્ટમ પર કામ કરે છે. આ કારોમાં ટોયેટા અર્બન ક્રૂઝર હાઈરાઈડર સ્ટ્રોંગ હાઈબ્રિડથી લઈને મારુતિ સુઝૂકી ગ્રાન્ડ વિતારા સ્ટ્રોંગ હાઈબ્રિડ અને હોન્ડા સિટી e:HEV સામેલ છે. 

