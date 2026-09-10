/હ્યુન્ડાઇનો મોટો ઘમાકો, એકસાથે લોન્ચ કરી ત્રણ નવી કાર, આટલી છે કિંમત

Hyundai New Car: હ્યુન્ડાઇએ તેની ત્રણ SUVના ખાસ વેરિયન્ટ્સ એકસાથે લોન્ચ કર્યા છે. કંપનીએ ક્રેટા, ક્રેટા ઇલેક્ટ્રિક અને અલ્કાઝાર SUVના લાઉન્જ એડિશન લોન્ચ કર્યા છે. લાઉન્જ એડિશન ટોપ-સ્પેસિફિકેશન ટ્રીમ પર આધારિત છે. આ હેઠળ, આ SUVમાં પાછળના મુસાફરો માટે નવી 11.6 ઇંચની એન્ટરટેઈન્મેન્ટ સ્ક્રીન આપવામાં આવી છે.
આ કાર ગોલ્ડન બ્રોન્ઝ એક્સટીરિયર કલર, સિલ્વર ઇન્સર્ટ્સ સાથે ઓલ-બ્લેક કેબિન અને થોડી અપડેટ અપહોલ્સ્ટરી સાથે પણ આવે છે. હ્યુન્ડાઇ અલ્કાઝાર લાઉન્જ એડિશન હેઠળ 5-સીટર વર્ઝનમાં પણ ઉપલબ્ધ થશે. સ્ટાન્ડર્ડ વેરિયન્ટ્સ 6- અથવા 7-સીટર કન્ફિગરેશનમાં આવે છે.
કિંમત શું છે?
હ્યુન્ડાઇ ક્રેટાની વાત કરીએ, તો કિંગ 1.5 પેટ્રોલ CVT વેરિઅન્ટના લાઉન્જ એડિશનની કિંમત 19.22 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) છે. આ સ્ટાન્ડર્ડ વેરિઅન્ટ કરતાં 53,000 રૂપિયા વધુ મોંઘી છે. સ્ટાન્ડર્ડ કિંગ 1.5 પેટ્રોલ CVT વેરિઅન્ટની કિંમત 18.69 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) છે.
ક્રેટા કિંગ 1.5 ડીઝલ ઓટોમેટિક લાઉન્જ એડિશનની કિંમત 20.31 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) છે. તેનું સ્ટાન્ડર્ડ વેરિઅન્ટ 19.78 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) છે. અલ્કાઝાર સિગ્નેચર 1.5 ડીઝલ ઓટોમેટિક લાઉન્જ એડિશનની કિંમત 21.81 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) છે. ક્રેટા ઇલેક્ટ્રિક એક્સેલન્સ LR લાઉન્જ એડિશનની કિંમત 24.34 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) છે.
કારમાં નવું શું છે?
ફિચર્સની વાત કરીએ તો, ક્રેટા, ક્રેટા ઇલેક્ટ્રિક અને અલ્કાઝાર લાઉન્જ એડિશનમાં 11.6-ઇંચની રીઅર-સીટ એન્ટરટેઇનમેન્ટ સ્ક્રીન હશે જેમાં OTT એપ્સ, ફોન મિરરિંગ અને ગેમિંગ સપોર્ટ હશે. આ સિસ્ટમમાં એક સમર્પિત એપ સ્ટોર છે, જે તમને બહુવિધ એપ્સ ડાઉનલોડ કરવાની મંજૂરી આપે છે.
લાઉન્જ એડિશનમાં સફેદ એમ્બિયન્ટ લાઇટિંગ પણ છે. આ એડિશનમાં ગોલ્ડન બ્રોન્ઝ એક્સટીરિયર કલર થીમ છે. ત્રણેય કાર આ રંગમાં ઉપલબ્ધ હશે. બ્લેક એલોય પણ ઉપલબ્ધ છે, જોકે એલોયનું કદ યથાવત છે. ઇન્ટીરિયરમાં સિલ્વર એક્સેન્ટ્સ સાથે બ્લેક થીમ પણ છે.