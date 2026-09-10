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હ્યુન્ડાઇનો મોટો ઘમાકો, એકસાથે લોન્ચ કરી ત્રણ નવી કાર, આટલી છે કિંમત

Hyundai New Car: હ્યુન્ડાઇએ તેની ત્રણ SUVના ખાસ વેરિયન્ટ્સ એકસાથે લોન્ચ કર્યા છે. અમે ક્રેટા, ક્રેટા ઇલેક્ટ્રિક અને અલ્કાઝાર વિશે જણાવી રહ્યા છીએ. કંપનીએ ત્રણેય કાર માટે લાઉન્જ એડિશન લોન્ચ કર્યા છે. બ્રાન્ડે પાછળની સીટ પર બેસનારા મુસાફરો માટે એન્ટરટેઈન્મેન્ટ સ્ક્રીન એડ કરી છે અને એક નવો એક્સટિરીયરમાં નવો કલર પણ એડ કર્યો છે. 
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 10, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 06:00 PM IST
હ્યુન્ડાઇનો મોટો ઘમાકો, એકસાથે લોન્ચ કરી ત્રણ નવી કાર, આટલી છે કિંમત

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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