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વેચાણમાં નંબર-1 SUV: 6 મહિનામાં 91 હજારથી વધુ યુનિટ્સ વેચાયા, વિટારા અને સિયેરા પણ પાછળ!

ભારતીય ગ્રાહકો વચ્ચે હ્યુન્ડાઈ ક્રેટાનો જાદૂ જોવા મળ્યો છે. મહત્વનું છે કે વર્ષ 2026ના પ્રથમ છ મહિના એટલે કે જાન્યુઆરીથી જૂન દરમિયાન હ્યુન્ડાઈ ક્રેટા દેશની બેસ્ટ સેલિંગ મિડ-સાઇઝ એસયુવી બની ગઈ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 13, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 12:57 PM IST
વેચાણમાં નંબર-1 SUV: 6 મહિનામાં 91 હજારથી વધુ યુનિટ્સ વેચાયા, વિટારા અને સિયેરા પણ પાછળ!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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