/વેચાણમાં નંબર-1 SUV: 6 મહિનામાં 91 હજારથી વધુ યુનિટ્સ વેચાયા, વિટારા અને સિયેરા પણ પાછળ!

ભારતીય કાર માર્કેટમાં હવે એસયુવી કારનો દબદબો વધી રહ્યો છે. અનેક કાર નિર્માતા કંપનીઓ એસયુવીમાં નવા-નવા મોડલ લોન્ચ કરી રહી છે. પરંતુ વર્ષ 2026ના પ્રથમ છ મહિનાના આંકડા જોઈએ તો હ્યુન્ડાઈ ક્રેટાનો દબદબો યથાવત છે. તે દેશની બેસ્ટ સેલિંગ મિડ-સાઇઝ એસયુવી બની છે. ક્રેટાને આ દરમિયાન 91391 લોકોએ ખરીદી છે. આ દરમિયાન એવરેજ દર મહિને ક્રેટાને 15232 નવા ગ્રાહકો મળ્યા છે. આવો જાણીએ આ દરમિયાન દેશની બીજી સૌથી વધુ વેચાતી મિડ-સાઇઝ એસયુવીના વેચાણ વિશે.
વેચાણના લિસ્ટમાં કઈ-કઈ કાર સામેલ
વેચાણના લિસ્ટમાં બીજા સ્થાને મારૂતિ સુઝુકી વિક્ટોરિસ રહી. મારૂતિ વિક્ટોરિસને આ દરમિયાન 73912 ગ્રાહકોએ ખરીદી છે. મહત્વનું છે કે આ દરમિયાન વિક્ટોરિસને દર મહિને સરેરાશ 12319 નવા ગ્રાહકો મળ્યા. આ સિવાય વેચાણના લિસ્ટમાં ત્રીજા સ્થાને કિઆ સેલ્ટોસ રહી. સેલ્ટોસને આ દરમિયાન કુલ 62805 યુનિટ્સનું વેચાણ કર્યું. દર મહિને સરેરાશ 10468 લોકોએ આ કાર ખરીદી છે.
45 હજારથી વધુ યુનિટ્સ વેચાઈ ગ્રાન્ડ વિટારા
વેચાણના આ લિસ્ટમાં ચોથા સ્થાને ટોયોટા હાઇરાઇડર રહી. ટોયોટા હાઇરાઇડરને આ દરમિયાન કુલ 55604 ગ્રાગકો મળ્યા. આ કારને દર મહિને પરેરાશ કુલ 9367 નવા લોકોએ ખરીદી. આ સિવાય પાંચમાં ક્રમે વેચાણના લિસ્ટમાં મારૂતિની ગ્રાન્ડ વિટારા રહી. વિટારાને કુલ 45811 લોકોએ ખરીદી.
છેલ્લા સ્થાને રહી ડસ્ટર
બીજીતરફ વેચાણના આ લિસ્ટમાં છઠ્ઠા ક્રમે ટાટા સિએરા રહી. ટાટા સિએરાને આ દરમિયાન 43420 ગ્રાહકોએ ખરીદી છે. જ્યારે સાતમાં ક્રમે હોન્ડા એલીવેટ રહી. આ કારને 10122 નવા ગ્રાહકો મળ્યા છે. જ્યારે આઠમાં નંબરે લિસ્ટમાં રેનોલ્ટ ડસ્ટર રરહી. ડસ્ટરને આ દરમિયાન 6039 લોકોએ ખરીદી છે.
આખરે કેમ ક્રેટા સુપરહિટ રહી?
હ્યુન્ડાઈ ક્રેટાના કેબિનમાં એક નવું 10.25 ઇંચની ટચસ્ક્રીન ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, નવું 10.25-ઇંચની ડિજિટલ ઈન્સ્ટ્રૂમેન્ટ ક્લસ્ટર અને વોઇસ કેપેબલ પેનોરમિક સનરૂફ જેવા શાનદાર ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે. સાથે કંપનીએ કારમાં 70થી વધુ સેફ્ટી ફીચર્સ આપ્યા છે. પાવરટ્રેનની વાત કરીએ તો એસયુવીમાં 1.5-લીટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિન, 1.5 લીટરનું ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન અને 1.5 લીટરનું ડીઝલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે. ક્રેટાની શરૂઆતી કિંમત 10.91 લાખ રૂપિયાથી લઈને ટોપ મોડલમાં 20.11 લાખ સુધી જાય છે.