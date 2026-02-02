28 KM માઇલેજ, સનરૂફ અને 6 એરબેગ, 15 લાખના બજેટમાં આવે છે આ 5 બેસ્ટ ફેમિલી SUV
Best SUVs under 15 lakh: જો તમારૂ બજેટ 15 લાખ સુધી છે અને તમે એક ફેમિલી SUV ઈચ્છો છો તો જાણો ભારતની 5 બેસ્ટ મિડ-સાઇઝ એસયુવી, જે શાનદાર માઇલેજ, સેફ્ટી અને ઓછું મેન્ટેનન્સ આપે છે.
ભારતીય બજારમાં મિડ-સાઇઝ SUV ની માગ સતત વધી રહી છે. તેનું કારણ છે કારનો દમદાર લુક, ઊંચુ ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરન્સ, શાનદાર સેફ્ટી અને આરામદાયક કેબિન. ફેમિલી માટે SUV એટલે પણ સારી માનવામાં આવે છે કારણ કે તેમાં જગ્યા વધુ હોય છે, લાંબી યાત્રામાં કમ્ફર્ટ મળે છે અને મેન્ટેનન્સ સેડાનના મુકાબલે મોંઘુ હોતું નથી. જો તમારૂ બજેટ 15 લાખ સુધીનું છે અને આ રેન્જમાં કોઈ એવી SUV મળી જાય જે માઇલેજ, ફીચર્સ અને સેફ્ટીનું શાનદાર બેલેન્સ આપે છે.
Hyundai Creta
Hyundai Creta વર્ષોથી મિડ-સાઇઝ SUV સેગમેન્ટની બેસ્ટ સેલિંગ કાર રહી છે. તેની શરૂઆતી કિંમત આશરે 10.80 લાખ છે. ક્રેટામાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ટર્બો પેટ્રોલ ત્રણ એન્જિન વિકલ્પ મળે છે. ડીઝલ વેરિએન્ટ આશરે 19 kmpl સુધીની માઇલેજ આપે છે. તેમાં પેનોરમિક સનરૂફ, વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ, મોટી ટચસ્ક્રીન સિસ્ટમ અને લેવલ-2 ADAS જેવા ફીચર્સ મળે છે, જે તેને એક ફેમિલી માટે ઓલરાઉન્ડર બનાવે છે.
Kia Seltos
Kia Seltos તે લોકો માટે છે જે સ્ટાઇલ અને લેટેસ્ટ ફીચર્સ ઈચ્છે છે. તેની કિંમત 11 લાખથી શરૂ થાય છે. તેમાં પેટ્રોલ, ટર્બો પેટ્રોલ અને ડીઝલ એન્જિન મળે છે અને માઇલેજ આશરે 17–19 kmpl સુધી રહે છે. ડુઅલ ડિજિટલ સ્ક્રીન, 360 ડિગ્રી કેમેરા, વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ અને ADAS તેને પ્રીમિયમ ફીલ આપે છે.
Maruti Grand Vitara
જો તમારૂ ફોકસ માઇલેજ અને ઓછા મેન્ટેનન્સ પર છે તો Grand Vitara એક સારો વિકલ્પ છે. સ્ટ્રોન્ગ હાઇબ્રિડ વેરિએન્ટમાં આ એસયુવી આશરે 28 kmpl સુધીની માઇલેજ આપે છે. તેની શરૂઆતી કિંમત 10.80 લાખ છે. તેમાં હાઇબ્રિડ, માઇલ્ડ હાઇબ્રિડ અને સીએનજી વિકલ્પ મળે છે.
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO વધુ પાવર અને સેફ્ટી ઈચ્છનાર માટે છે. તેમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ બંને એન્જિન દમદાર પરફોર્મંસ આપે છે. આ એસયુવી 6 અને 7-સીટર વિકલ્પમાં આવે છે અને તેને 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યું છે. ADAS, મલ્ટી-સ્ક્રીન ડેશબોર્ડ અને મજબૂત બોડી તેને ફેમિલી ટ્રાવેલ માટે સુરક્ષિત બનાવે છે.
Tata Sierra
ટાટાની નવી કાર Tata Sierra ક્વોલિટી માટે જાણીતી છે. તેમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ એન્જિન સાથે પેનોરમિક સનરૂફ, મોટો બૂટ સ્પેસ અને લેવલ-2 ADAS જેવા ફીચર્સ મળે છે. ટાટાની સેફ્ટી અને ઓછો મેન્ટેનન્સ ખર્ચ તેને વેલ્યુ-ફોર-મની એસયુવી બનાવે છે.
