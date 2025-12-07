મેડ ઇન ઇન્ડિયા Hyundai Grand i10એ GNCAP ક્રેશ ટેસ્ટમાં બધાને ચોંકાવ્યા, પરિણામ જાણીને ઉડી જશે હોશ
Hyundai Grand i10 GNCAP: Hyundai Grand i10ને એડલ્ટ સેફ્ટી કેટેગરીમાં 34માંથી 0 પોઈન્ટ મળ્યા, જેનાથી તેને ઝીરો સ્ટાર રેટિંગ પ્રાપ્ત થયું છે. ક્રેશ ટેસ્ટ દરમિયાન ડ્રાઈવરની છાતીની સુરક્ષા 'કમજોર' (Weak) હોવાનું જાણવા મળ્યું, જ્યારે મુસાફરની છાતીની સુરક્ષા 'પર્યાપ્ત' (Adequate) જણાયું.
Trending Photos
Hyundai Grand i10: હાલમાં જ ભારતમાં નિર્મિત Hyundai Grand i10 હેચબેકનું ગ્લોબલ NCAP (ન્યૂ કાર એસેસમેન્ટ પ્રોગ્રામ) દ્વારા ક્રેશ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું, જેના પરિણામો ખૂબ જ ચોંકાવનારા હતા. આ સુરક્ષા ટેસ્ટ ખાસ કરીને સાઉથ આફ્રિકન બજાર માટે તૈયાર કરાયેલા મોડેલ પર કરવામાં આવ્યું હતું. આ ટેસ્ટમાં કારને એડલ્ટ ઓક્યુપન્ટ પ્રોટેક્શન કેટેગરીમાં નિરાશાજનક ઝીરો સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે, જ્યારે તેણે ચાઇલ્ડ ઓક્યુપન્ટ પ્રોટેક્શનમાં તુલનાત્મક રીતે વધુ સારું પ્રદર્શન કરીને ત્રણ સ્ટાર રેટિંગ મેળવ્યું છે.
એડલ્ટ સેફ્ટીમાં ઝીરો રેટિંગનું કારણ
Hyundai Grand i10એ એડલ્ટ સેફ્ટી કેટેગરીમાં 34 માંથી 0 પોઈન્ટ મેળવ્યા, જેનાથી તેને ઝીરો સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું. ક્રેશ ટેસ્ટ દરમિયાન ડ્રાઈવરની છાતીની સુરક્ષા 'કમજોર' (Weak) જણાયું, જ્યારે મુસાફરની છાતીની સુરક્ષા 'પર્યાપ્ત' (Adequate) રહી. સૌથી વધુ ચિંતાની વાત એ હતી કે, ડેશબોર્ડ પાછળના અસ્થિર સ્ટ્રક્ચરને કારણે બન્ને મુસાફરોના ઘૂંટણની સુરક્ષા 'સામાન્ય' (Marginal) રહી, જેનાથી ઈજાનું જોખમ વધી ગયું. જો કે, આગળની સીટ પર બેઠેલા બન્ને મુસાફરોના માથા અને ગરદનની સુરક્ષા 'સારું' રહી.
ચાઇલ્ડ સેફ્ટીમાં ત્રણ સ્ટારનું પ્રદર્શન
પુખ્ત વયના લોકોની સુરક્ષાથી વિપરીત, Grand i10એ ચાઇલ્ડ ઓક્યુપન્ટ પ્રોટેક્શન કેટેગરીમાં 49 માંથી 28.28 પોઈન્ટ મેળવીને ત્રણ-સ્ટાર રેટિંગ પ્રાપ્ત કર્યું છે. આ સારા પ્રદર્શનનો શ્રેય પાછળની તરફ મોં રાખતી બાળ સીટો (Child Seats)ને જાય છે, જેનો ઉપયોગ 18 મહિના અને 3 વર્ષના બાળકો માટે કરવામાં આવ્યો હતો. ફ્રન્ટલ અને સાઇડ ઇમ્પેક્ટ ટેસ્ટ દરમિયાન કોઈપણ બાળકના માથાનું એક્સપોઝર જોવા મળ્યું ન હતું, જે આ કેટેગરીમાં એક સકારાત્મક પરિણામ રહ્યું.
સુરક્ષા રેટિંગ ઘટવાના કારણો
એડલ્ટ સેફ્ટીમાં ઝીરો સ્ટાર રેટિંગ મળવા પાછળ સુરક્ષા ઉપકરણ સંબંધિત અનેક ખામીઓ હતી. મહત્ત્વપૂર્ણ રીતે કારની તમામ સીટો પર 3-પોઈન્ટ સીટબેલ્ટ ઉપલબ્ધ નહોતા. આ ઉપરાંત તેમાં એરબેગ ડીએક્ટિવેશન સ્વીચનો અભાવ હતો અને પાછળની સેન્ટર સીટમાં બેબી સીટ ફિક્સ કરવા માટે કોઈ યોગ્ય સિસ્ટમ આપવામાં આવી ન હતી. કારમાં સાઇડ હેડ પ્રોટેક્શન ધોરણ તરીકે મળતું ન હતું અને મર્યાદિત સ્ટાન્ડર્ડ સેફ્ટી ઇક્વિપમેન્ટ (માત્ર ડ્રાઇવર સીટબેલ્ટ રિમાઇન્ડર સહિત)એ એડલ્ટ સેફ્ટીમાં કારના સ્કોરને ગંભીર રીતે અસર કરી.
ભારતીય સંસ્કરણ માટે સંભવિત પરિણામો
આ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે, આ ક્રેશ ટેસ્ટ સાઉથ આફ્રિકા માટે બનાવેલા મોડેલ પર કરવામાં આવ્યું હતું. ભારતમાં વેચાતા Grand i10ના સંસ્કરણમાં ઘણીવાર વધુ સુરક્ષા સુવિધાઓ શામેલ હોઈ શકે છે અથવા તેના સ્પષ્ટીકરણોમાં તફાવત હોઈ શકે છે. તેથી ભારતીય બજાર માટે બનેલી Grand i10નું ક્રેશ ટેસ્ટ પરિણામ આ સાઉથ આફ્રિકન મોડેલના પરિણામથી અલગ હોઈ શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે