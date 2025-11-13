Prev
₹5.50 લાખની આ કાર એક ઝટકામાં થઈ ગઈ ₹75000 સસ્તી, કંપનીએ આ મહિને વધાર્યું ડિસ્કાઉન્ટ

હ્યુન્ડઈ મોટર ઈન્ડિયાએ નવેમ્બર 2025 માટે પોતાની કાર પર ડિસ્કાઉન્ટની જાહેરાત કરી છે. કંપની પોતાની એન્ટ્રી લેવલ કાર ગ્રાન્ડ i10 પર શાનદાર ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. કંપની તેના પર 75 હજાર સુધીનો લાભ આપી રહી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 13, 2025, 12:19 PM IST

દેશની ટોચની કાર નિર્માતા કંપની હ્યુન્ડઈ મોટર ઈન્ડિયાએ ડિસ્કાઉન્ટની જાહેરાત કરી છે. કંપની પોતાની i10 કાર પર ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. કંપની 75 હજાર સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. કંપની તેના ઇરા વેરિએન્ટને છોડી બધા પેટ્રોલ-MT  વેરિએન્ટની સાથે પેટ્રોલ-ઓટો વેરિએન્ટ અને પેટ્રોલ-CNG વેરિએન્ટ પર 75000 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. મહત્વનું છે કે આ કારની એક્સ-શોરૂમ કિંમતો 5.47 લાખ રૂપિયાથી 7.91 લાખ રૂપિયા સુધી છે. ઓક્ટોબરમાં આ કાર પર 50 હજાર સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું હતું. એટલે કે આ મહિને 20 હજારનું વધુ ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે.

પસંદગીના મોડલ્સ પર સીમિત સમયની શાનદાર ડીલ

હ્યુન્ડઈ i10 ની નવી એક્સ-શોરૂમ કિંમત
વેરિએન્ટ જૂની કિંમત નવી કિંમત અંતર
Era 5,98,300 5,47,278 51,022
Magna 6,84,200 6,25,853 58,347
Corporate 7,09,100 6,48,629 60,471
Magna AMT 7,48,900 6,85,035 63,865
Corporate AMT 7,73,800 7,07,812 65,988
Magna CNG 7,75,000 7,75,000 0
Sportz 7,42,400 6,79,089 63,311
Sportz (O) 7,72,300 7,06,440 65,860
Sportz AMT 7,99,200 7,31,046 68,154
Sportz (O) AMT 8,29,100 7,58,396 70,704
Sportz CNG 8,29,700 7,58,945 70,755
Asta 8,05,500 7,39,735 65,765
Asta AMT 8,62,300 7,91,692 70,608
Magna Dual CNG 7,83,500 7,16,684 66,816
Sportz Dual CNG 8,38,200 7,66,720 71,480

હ્યુન્ડઈ i10 નિઓસના ફીચર્સ અને સ્પેસિફિકેશન્સ
હ્યુન્ડઈ i10 નિઓસમાં 1.2 લીટર કપ્પા પેટ્રોલ મોટર મળે છે. તે મહત્તમ 83 પીએસનો પાવર અને 113.8 એનએમનો પીક ટોર્ક જનરેટ કરે છે. ટ્રાન્સમિશન ઓપ્શનમાં 5-સ્પીડ મેનુઅલ અને સ્માર્ટ ઓટો AMT સામેલ છે. આ કારમાં મોનોટોન ટાઇટન ગ્રે, પોલર વ્હાઇટ, ફેરી રેડ, ટાઇફૂન સિલ્વર, સ્પાર્ક ગ્રીન અને ટીલ બ્લૂ કલર્સ સામેલ છે. ડુઅલ-ટોન કલર ઓપ્શનમાં ફેન્ટમ બ્લેક રૂફની સાથે પોલર વ્હાઇટ અને ફેન્ટમ બ્લેક રૂફની સાથે સ્પાર્ક ગ્રીન સામેલ છે.

i10 નિઓસમાં ફર્સ્ટ-ઇન સેગમેન્ટ ફીચર જેમ કે સાઇડ અને કર્ટન એરબેગ, ફુટવેલ લાઇટિંગ, ટાઈપ સી ફ્રંટ ચાર્જર અને ટાયર પ્રેશર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ મળે છે. અન્ય અપડેટમાં ગ્લોસી બ્લેક ફ્રંટ રેડિએટર ગ્રિલ, ન્યૂ LED DRLs અને કનેક્ટેડ ડિઝાઇનની સાથે એલઈડી ટેલ લેમ્પ સામેલ છે. ડેશબોર્ડ પર ફ્રેશ ગ્રે અપહોલ્સ્ટ્રી અને વેવી પેટર્ન જેવી સુવિધાની સાથે ઈન્ટરીયર્સને સજાવવામાં આવ્યું છે.

i10 Nios માં સ્માર્ટફોન કનેક્ટિવિટી સાથે ક્રુઝ કંટ્રોલ અને સેગમેન્ટમાં શ્રેષ્ઠ 8-ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ છે. સુવિધાઓમાં ઇકો-કોટિંગ ટેકનોલોજી, રીઅર એસી વેન્ટ્સ, ઇમરજન્સી સ્ટોપ સિગ્નલ, રીઅર પાવર આઉટલેટ અને કૂલ્ડ ગ્લોવબોક્સનો સમાવેશ થાય છે. સલામતી સુવિધાઓમાં ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ, વાહન સ્ટેબિલિટી મેનેજમેન્ટ અને હિલ આસિસ્ટ કંટ્રોલ, છ એરબેગ્સનો સમાવેશ થાય છે.

ડિસ્ક્લેમરઃ કાર પર મળનાર ડિસ્કાઉન્ટને અમે અલગ-અલગ પ્લેટફોર્મની મદદથી જણાવ્યા છે. તમારા શહેર કે ડીલરની પાસે ડિસ્કાઉન્ટ વધુ કે ઓછું હોઈ શકે છે. તેવામાં કાર ખરીદતા પહેલા ડિસ્કાઉન્ટની દરેક વિગત જાણી લો.

