હ્યુન્ડાઇએ આ કારની કિંમત ઘટાડીને ₹5.99 લાખ કરી, આટલી સસ્તી પહેલા ક્યારેય નહોતી, 6 એરબેગ્સ, સનરૂફ, બધું જ મળશે
Hyundai New Car: 2026 Hyundai આ કાર ભારતમાં લોન્ચ કરવામાં આવી છે. કંપનીએ તેની શરૂઆતની કિંમત માત્ર ₹5.99 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) રાખી છે. તે 6 એરબેગ્સ અને સનરૂફ સહિત અનેક જોરદાર સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે. ચાલો તેની વિગતો વિગતવાર જોઈએ.
Hyundai New Car: Hyundai Motor Indiaએ તેની લોકપ્રિય પ્રીમિયમ હેચબેક, i20ને 2026 મોડેલ વર્ષ માટે વધુ સસ્તું બનાવ્યું છે. કંપનીએ i20ના Era, Magna Executive અને Magna વેરિઅન્ટ્સની કિંમતોમાં સુધારો કર્યો છે, જેનાથી શરૂઆતની કિંમત ₹5.99 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) થઈ ગઈ છે. આ નવી કિંમત સાથે, i20 એન્ટ્રી-લેવલ હેચબેકમાંથી અપગ્રેડ કરવા માંગતા ગ્રાહકો માટે એક મજબૂત વિકલ્પ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે.
બેઝ Era વેરિઅન્ટમાં પણ મોટી સલામતી
સૌથી નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, બેઝ Era વેરિઅન્ટ હોવા છતાં, 2026 i20 સલામતી સાથે કોઈ સમાધાન કરતું નથી. આ વેરિઅન્ટ હવે 6 એરબેગ્સ સાથે આવે છે, જે તેને તેના સેગમેન્ટમાં મજબૂત દાવેદાર બનાવે છે.
હ્યુન્ડાઇ i20 એરા વેરિઅન્ટમાં સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, ટેલિસ્કોપિક સ્ટીયરિંગ એડજસ્ટમેન્ટ, ટાઇપ-C USB ચાર્જિંગ પોર્ટ અને આગળ અને પાછળ સ્કિડ પ્લેટ્સ છે. તેમાં બોડી-કલર્ડ બાહ્ય તત્વો પણ છે. આ સુવિધાઓ, ઓછી કિંમત સાથે, બજેટ-સેગમેન્ટ ગ્રાહકો માટે i20ને આકર્ષક બનાવે છે.
મેગ્ના એક્ઝિક્યુટિવ કિંમત અને સુવિધાઓ
હ્યુન્ડાઇ i20 એરા વેરિઅન્ટ કરતાં ઉપર, મેગ્ના એક્ઝિક્યુટિવ વેરિઅન્ટની કિંમત હવે 6.74 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) છે. આ વેરિઅન્ટ એવા લોકો માટે છે જેઓ થોડી વધુ આરામ અને ટેકનોલોજી ઇચ્છે છે. તે ઓટોમેટિક હેડલેમ્પ્સ, હાઇ-લાઇન TPMS, ઇલેક્ટ્રિકલી એડજસ્ટેબલ ORVM, કીલેસ એન્ટ્રી, સ્ટીયરિંગ-માઉન્ટેડ ઓડિયો અને બ્લૂટૂથ કંટ્રોલ જેવી સુવિધાઓ સાથે આવે છે.
મેગ્ના વેરિઅન્ટમાં સનરૂફ જેવી પ્રીમિયમ સુવિધાઓ
હ્યુન્ડાઇ i20નું મેગ્ના વેરિઅન્ટ હવે ₹6.99 લાખ (એક્સ-શોરૂમ)ની કિંમતે ઉપલબ્ધ છે. આ વેરિઅન્ટ મેગ્ના એક્ઝિક્યુટિવ કરતાં એક ડગલું આગળ વધે છે, જે વધુ આરામ અને પ્રીમિયમ લાગણી આપે છે. મુખ્ય વિશેષતાઓમાં ઇલેક્ટ્રિક સનરૂફ, LED DRL, રીઅર એસી વેન્ટ્સ, સ્ટોરેજ સાથે ફ્રન્ટ આર્મરેસ્ટ અને 10.1-ઇંચ ટચસ્ક્રીન વિકલ્પનો સમાવેશ થાય છે.
હ્યુન્ડાઇ ગ્રાહકોને બીજો વિકલ્પ આપી રહી છે. કંપની ડીલર-ઇન્સ્ટોલ કરેલ એક્સેસરી તરીકે 10.1-ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ ઓફર કરી રહી છે. તેની કિંમત 14,999 રૂપિયા છે. વિશેષતાઓમાં વાયરલેસ એપલ કારપ્લે અને એન્ડ્રોઇડ ઓટો, રીઅર કેમેરા અને 3 વર્ષની વોરંટીનો સમાવેશ થાય છે.
વિશ્વસનીય વોરંટી અને મજબૂત વારસો
2026 હ્યુન્ડાઇ i20ના બધા પ્રકારો કંપનીની 3 વર્ષ અથવા 100,000 કિમીની સ્ટાન્ડર્ડ વોરંટી સાથે આવે છે. i20 ભારતીય બજારમાં 15 વર્ષથી વધુ સમયથી છે અને અત્યાર સુધીમાં 14.7 લાખથી વધુ યુનિટ વેચાયા છે.
