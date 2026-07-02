/Hyundaiની ₹5.60 લાખની કાર થઈ સસ્તી, કંપની ₹70,000નું આપી રહી છે ડિસ્કાઉન્ટ

હ્યુન્ડાઇ મોટર ઇન્ડિયા આ મહિને ગ્રાન્ડ i10 Nios પર આકર્ષક ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. આ એન્ટ્રી-લેવલ હેચબેક ખરીદનારા ગ્રાહકો ₹70,000 સુધીના લાભો મેળવી શકે છે. બેઝ 'એરા' ટ્રીમ સિવાય પેટ્રોલ વેરિયન્ટ્સ પર ₹70,000 સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ છે. આ પેકેજમાં ₹30,000નું રોકડ ડિસ્કાઉન્ટ, ₹20,000 સુધીનું એક્સચેન્જ અથવા સ્ક્રેપેજ લાભ, ₹15,000ની અપગ્રેડ ઓફર અને સરકારી કર્મચારી અથવા કોર્પોરેટ ઓફર હેઠળ ₹5,000નો લાભ શામેલ છે. જોકે, CNG વેરિયન્ટ્સ ફક્ત ₹25,000નું રોકડ ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે.
હ્યુન્ડાઇ i10 Nios વિશેષતા
હ્યુન્ડાઇ i10 Nios 1.2-લિટર પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે. ટ્રાન્સમિશન વિકલ્પોમાં 5-સ્પીડ મેન્યુઅલ અને સ્માર્ટ ઓટો એએમટીનો સમાવેશ થાય છે. મોનોટોન કલર વિકલ્પોમાં ટાઇટન ગ્રે, પોલર વ્હાઇટ, ફાયરી રેડ, ટાયફૂન સિલ્વર, સ્પાર્ક ગ્રીન અને ટીલ બ્લુનો સમાવેશ થાય છે. ડ્યુઅલ-ટોન વિકલ્પોમાં ફેન્ટમ બ્લેક રૂફ સાથે પોલર વ્હાઇટ અને ફેન્ટમ બ્લેક રૂફ સાથે સ્પાર્ક ગ્રીનનો સમાવેશ થાય છે.
હ્યુન્ડાઇ i10 Nios ફીચર
i10 Nios સેગમેન્ટમાં ફર્સ્ટ-ઇન-સેગમેન્ટ ફીચર આપે છે જેમ કે સાઇડ અને કર્ટેન એરબેગ્સ, ફૂટવેલ લાઇટિંગ, ટાઇપ-C ફ્રન્ટ USB ચાર્જર અને ટાયર પ્રેશર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ. અન્ય અપડેટ્સમાં ગ્લોસી બ્લેક ફ્રન્ટ રેડિયેટર ગ્રિલ, નવા LED DRL અને કનેક્ટેડ ડિઝાઇન સાથે LED ટેલ લેમ્પનો સમાવેશ થાય છે.
i10 Nios ક્રુઝ કંટ્રોલ, સ્માર્ટફોન કનેક્ટિવિટી અને સેગમેન્ટમાં શ્રેષ્ઠ 8-ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ સાથે આવે છે. તેમાં ઇકો કોટિંગ ટેકનોલોજી, રીઅર એસી વેન્ટ્સ, ઇમરજન્સી સ્ટોપ સિગ્નલ, રીઅર પાવર આઉટલેટ અને કૂલ્ડ ગ્લોવબોક્સનો સમાવેશ થાય છે. ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ, વ્હીકલ સ્ટેબિલિટી મેનેજમેન્ટ અને હિલ આસિસ્ટ કંટ્રોલ દ્વારા સલામતી સુવિધાઓમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
ડિસ્ક્લેમર: આ ડિસ્કાઉન્ટ તમારા શહેર અથવા ડીલરશીપના આધારે બદલાઈ શકે છે. તેથી કાર ખરીદતા પહેલા ડિસ્કાઉન્ટ સંબંધિત બધી વિગતો તપાસો.