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Hyundaiની ₹5.60 લાખની કાર થઈ સસ્તી, કંપની ₹70,000નું આપી રહી છે ડિસ્કાઉન્ટ

હ્યુન્ડાઇની સૌથી સસ્તી આ કારની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹5,59,700થી ₹8,04,300 સુધીની છે. ભારતીય બજારમાં તે મારુતિ સ્વિફ્ટ, મારુતિ વેગનઆર, મારુતિ સેલેરિયો અને ટાટા ટિયાગો જેવી કાર સાથે સીધી સ્પર્ધા કરે છે. ત્યારે કઈ કાર પર ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 02, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:10 PM IST
Hyundaiની ₹5.60 લાખની કાર થઈ સસ્તી, કંપની ₹70,000નું આપી રહી છે ડિસ્કાઉન્ટ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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