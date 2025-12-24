ટેક્સ ફ્રી થઈ Hyundai i20, ખરીદવા પર સીધી 93000 ની બચત, જાણો નવી કિંમત
Hyundai i20 હવે CSD કેન્ટીનમાં ટેક્સમાં મોટી છૂટ સાથે મળી રહી છે. આ હેચબેકમાં સ્ટાન્ડર્ડ તરીકે 26 ફીચર્સ મળશે. આવો જાણીએ આ કાર પર કઈ રીતે 93 હજારની બચત થઈ રહી છે અને તેને કોણ ખરીદી શકે છે.
Hyundai i20 ભારતીયોની પસંદગીની પ્રીમિયમ હેચબેક કારોમાંથી એક છે. તાજેતરમાં લાગૂ થયેલા નવા જીએસટી નિયમો બાદ આ કાર પર ટેક્સમાં રાહત મળી છે, જેનો સીધો ફાયદો CSD કેન્ટીનથી કાર ખરીદનારને મળી રહ્યો છે. સામાન્ય બજારમાં જ્યાં કાર પર વધુ GST લાહતો નથી, તો CSD દ્વારા ખરીદવા પર માત્ર 14 ટકા જીએસટી આપવાનો હોય છે. આ કારણે Hyundai i20 હવે વધુ સસ્તી થઈ ગઈ છે અને ગ્રાહકોને ફાયદો મળી રહ્યો છે.
કેટલાની થઈ રહી છે બચત?
Cars24 ના રિપોર્ટ અનુસાર Hyundai i20 ની CSD માં શરૂઆતી કિંમત આશરે 6.21 લાખ રૂપિયા છે. તો બજારમાં તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 7.13 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. તેનો મતલબ છે કે CSD થી ખરીદવા પર આશરે 92 હજારની સીધી બચત થઈ રહી છે. કેટલાક વેરિએન્ટ પર આ બચત 93 હજાર સુધી પહોંચી જાય છે. આટલા મોટા અંતરને કારણે આ ડીલ ખૂબ આકર્ષક બની ગઈ છે.
CSD કેન્ટીન શું છે અને કોણ ખરીદી શકે છે?
CSD એટલે કેન્ટીન સ્ટોર્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, ભારત સરકારના રક્ષા મંત્રાલય હેઠળ આવે છે. આ દેશભરમાં કેટલાક લોકોને ઓછી કિંમત પર જરૂરી સામાન અને ગાડીઓ ઉપલબ્ધ કરાવે છે. CSD થી કાર ખરીદવા માટે સર્વિંગ અને નિવૃત્ત આર્મી પર્સનલ, ડિફેન્સ સ્ટાફ, પૂર્વ સૈનિક અને સૈનિકોની વિધવાઓ પાત્ર હોય છે. ભારતના ઘણા મોટા શહેરોમાં સીએસડી ડિપો આવેલો છે.
Hyundai i20 નું એન્જિન અને ફીચર્સ
Hyundai i20 માં 1.2 લીટરનું પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે, જે સારો પાવર અને મસૂધ ડ્રાઇવ આપે છે. તેમાં મેનુઅલ અને ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સનો વિકલ્પ છે. ફીચર્સની વાત કરીએ તો તેમાં ટચસ્ક્રીન, ડિજિટલ મીટર, પ્રીમિયમ સાઉન્ડ સિસ્ટમ, વાયરલેસ ચાર્જિંગ અને સનરૂફ જેવા ફીચર્સ મળે છે. સેફ્ટી માટે છ એરબેગ, ABS અને સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ જેવા જરૂરી ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે. જો તમે ડિફેન્સ સર્વિસ સાથે જોડાયેલા છો અને પ્રીમિયમ હેચબેક કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો Hyundai i20 CSD દ્વારા એક શાનદાર સોદો છે. ટેક્સમાં છૂટને કારણે તમને હજારો રૂપિયાનો ફાયદો થશે.
