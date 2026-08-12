/બ્લેક લુકમાં લોન્ચ થઈ હ્યુન્ડાઈની આ નાની SUV, કિંમત ₹8.13 લાખથી શરૂ; ફીચર્સ પણ છે જોરદાર!

હ્યુન્ડાઇએ પોતાની પોપ્યુલર નાની SUV Exter ની નવી નાઇટ એડિશન લોન્ચ કરી છે. આ મોડલમાં SUVને સંપૂર્ણ રીતે બ્લેક થીમ આપવામાં આવી છે, જેનાથી તેનો લુક પહેલાથી વધુ સ્પોર્ટી અને દમદાર લાગી રહ્યો છે. Hyundai Exter Knight ની શરૂઆતી કિંમત 8.13 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) રાખવામાં આવી છે. તેનું ટોપ વેરિએન્ટ 9.60 લાખ સુધી જાય છે.
કંપનીએ એક્સટર નાઇટને કુલ ચાર વેરિએન્ટમાં રજૂ કરી છે. તેમાં પેટ્રોલ મેનુઅલ, પેટ્રોલ AMT અને Hy-CNG Duo જેવા વિકલ્પ સામેલ છે. ખાસ વાત છે કે કંપનીએ આ એડિશનમાં એન્જિન કે બીજા મિકેનિકલ હિસ્સામાં મોટો ફેરફાર કર્યો નથી. મુખ્ય ફેરફાર તેની ડિઝાઇન અને ઈન્ટીરિયરમાં કરવામાં આવ્યો છે.
બ્લેક થીમમાં બદલાયો Exter નો લુક
Exter Knight ને બહારથી અલગ લુક આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં મેટ બ્લેક Hyundai અને Exter બેઝ આપવામાં આવ્યા છે. આગળ અને પાછળ ડાર્ક ગ્રે બમ્પર ગાર્નિશ મળે છે. આ સિવાય સાઇડમાં પણ ડાર્ક ગ્રે ગાર્નિશ આપવામાં આવી છે. કારમાં ખાસ નાઇટ બેઝિંગ અને 15-ઇંચના બ્લેક એલોય વ્હીલ મળે છે. આગળની બ્રેક કેલિપર્સને લાલ રંગ આપવામા આવ્યો છે, જે બ્લેક થીમની સાથે ખુબ સ્પોર્ટી દેખાય છે. કેટલાક નીચલા વેરિએન્ટમાં ડાર્ક ગ્રે સ્ટાઇલવાળા સ્ટીલ વ્હીલ મળશે. તેમાં Titanium Black, Atlas White, Starry Night, Titan Grey અને Golden Bronze જેવા કલરમાં ખરીદી શકાય છે.
અંદર પણ મળશે ઓલ-બ્લેક લુક
SUV ની કેબિનમાં પણ બ્લેક થીમને યથાવત રાખવામાં આવી છે. ડેશબોર્ડ અને કેબિનમાં બ્રાસ કલરનો ટચ આપવામાં આવ્યો છે. તેમાં બ્લેક સેમી-ફેબ્રિક સીટો, એમ્બર ફુટવેલ એમ્બિએન્ટ લાઇટિંગ અને કેટલાક વેરિએન્ટમાં બ્લેક-ડી કટ સ્ટીયરિંગ વ્હીલ મળે છે. ફીચર્સની વાત કરીએ તો તેમાં ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, કનેક્ટેડ કાર ટેક્નોલોજી, ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ અને ઘણા સેફ્ટી ફીચર્સ મળે છે.
એન્જિનમાં કોઈ ફેરફાર નહીં
Exter Knight માં પહેલાની જેમ 1.2 લીટર Kappa પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે. તેને 5-સ્પીડ મેનુઅલ અને સ્માર્ટ AMT ગિરયબોક્સની સાથે ખરીદી શકાય છે. આ સિવાય કંપની 1.2 લીટર Hy-CNG Duo એન્જિનનો વિકલ્પ આપી રહી છે, જે 5-સ્પીડ મેનુઅલ ગિયરબોક્સની સાથે આવે છે. Hyundai પ્રમાણે તેના Knight Edition મોડલને ગ્રાહકોનો સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. 2022ની શરૂઆત બાદ કંપની અત્યાર સુધી 1 લાખથી વધુ નાઇટ મોડલ વેચી ચુકી છે. નવી Exter Knight દ્વારા કંપની નાની એસયુવીને એક અલગ અને વધુ સ્પોર્ટી વિકલ્પ આપવા ઈચ્છે છે.