/પૈસા રાખો તૈયાર ! આવી રહી છે Hyundaiની પાવરફુલ મિડ-સાઈઝ SUV, જાણો ક્યારે થશે લોન્ચ

Hyundai Upcoming Car : ભારતીય બજારમાં વધતી જતી માંગને ધ્યાનમાં રાખીને હ્યુન્ડાઇ ઇન્ડિયા એક સાહસિક પગલું ભરી રહી છે. કંપની માર્ચ 2027 સુધીમાં ભારતીય બજારમાં ત્રણ નવી SUV લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. આમાં નવી પેઢીની ક્રેટા, એક નવી ઇલેક્ટ્રિક SUV અને Bayon પ્લેટફોર્મ પર આધારિત એક નવી મિડ-સાઈઝ SUVનો સમાવેશ થાય છે.
કંપની દિવાળીની આસપાસ આ નવી મિડ-સાઈઝ SUV લોન્ચ કરવાની યોજના ધરાવે છે. આ કાર ઘણીવાર ટેસ્ટિંગ દરમિયાન રોડ પર જોવા મળી છે. હ્યુન્ડાઇની આ નવી કાર ખાસ કરીને ભારતીય ગ્રાહકોની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને વિકસાવવામાં આવી રહી છે. ત્યારે આ SUVમાં કયા ખાસ ફીચર્સ મળશે તેના પર એક નજર કરીએ.
ભારતીય વર્ઝન પર બનાવવામાં આવશે
આ નવી Hyundai SUV ખાસ કરીને ભારતીય બજાર માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી રહી છે. તે લગભગ 4.18 મીટર લંબાઈની હશે અને કંપનીના Bayon પ્લેટફોર્મના ભારતીય વર્ઝન પર બનાવવામાં આવશે. કંપનીના લાઇનઅપમાં આ નવી કાર Venue અને Creta વચ્ચેના અંતરને ભરશે. તેને એક કોમ્પેક્ટ SUV તરીકે લોન્ચ કરવામાં આવશે જેમાં શહેરમાં ડ્રાઇવિંગ માટે યોગ્ય ક્રોસઓવર લુક હશે. લોન્ચ થયા પછી તે મારુતિ સુઝુકી વિક્ટોરિસ અને આ સેગમેન્ટના અન્ય વાહનો સાથે સીધી સ્પર્ધા કરશે.
4 મીટરથી લાંબી પહેલી CNG કાર
અહેવાલો અનુસાર, આ નવી Hyundai SUV વર્તમાન Cretaમાં જોવા મળતા 1.5-લિટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિનથી સજ્જ હોઈ શકે છે. જો કે, સૌથી રસપ્રદ પાસું એ છે કે તે Hyundaiની પહેલીકાર હોઈ શકે છે જે 4 મીટરથી વધુ લંબાઈની હશે જે ફેક્ટરી-ફિટેડ CNG કીટ વિકલ્પ આપશે. વિક્ટોરિસની જેમ, Hyundai બૂટ સ્પેસ જાળવવા માટે અંડર-ફ્લોર સિલિન્ડર અથવા ટ્વીન-સિલિન્ડર ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
લેવલ-2 ADASથી સજ્જ
Hyundai આ નવી SUVમાં સેફ્ટી સાથે સમાધાન કરવામાં આવશે નહીં. તેમાં કંપનીની અદ્યતન 'Hyundai SmartSense' લેવલ-2 ADAS સિસ્ટમ હશે. આ સિસ્ટમ ફોરવર્ડ કોલિઝન વોર્નિંગ, લેન-કીપ આસિસ્ટ, બ્લાઇન્ડ-સ્પોટ વોર્નિંગ, રીઅર ક્રોસ-ટ્રાફિક એલર્ટ, હાઇ-બીમ આસિસ્ટ અને સેફ એક્ઝિટ વોર્નિંગ જેવી વિવિધ સેફ્ટી એલર્ટ આપશે. આ સુવિધાઓ ડ્રાઇવરને અકસ્માતોથી બચાવવામાં અને મુસાફરીને નોંધપાત્ર રીતે સુરક્ષિત બનાવવામાં મદદ કરશે.
સંપૂર્ણપણે આધુનિક ડિઝાઇન હશે
નવી SUV ઊંચી, પહોળી અને બોક્સી સ્ટાન્સ ધરાવતી હશે. તેમાં હ્યુન્ડાઇની નવી ડિઝાઇનનો સમાવેશ થશે. મુખ્ય વિશેષતાઓમાં આગળ અને પાછળ સ્પ્લિટ હેડલેમ્પ્સ, કનેક્ટેડ LED લાઇટ બાર, આકર્ષક LED DRLs, નવા ડિઝાઇન કરેલા એલોય વ્હીલ્સ, સ્પોર્ટી બમ્પર્સ અને સ્લીક LED ટેલલાઇટ્સનો સમાવેશ થશે. એકંદરે કાર ખૂબ જ આધુનિક રીતે ડિઝાઇન કરાયેલી હશે, જે યુવાનોને ખૂબ જ આકર્ષક લાગશે.