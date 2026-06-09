/₹8 લાખની SUV એ રચ્યો ઈતિહાસ, બનાવી દીધો વેચાણનો નવો રેકોર્ડ, જાણો ફીચર્સ અને ખાસિયત

હ્યુન્ડાઇ મોટર ઇન્ડિયાની જાણીતી કોમ્પેક્ટ SUV હ્યુન્ડાઈ વેન્યુએ ભારતીય બજારમાં એક નવો રેકોર્ડ બનાવી લીધો છે. કંપનીની આ એસયુવી અત્યાર સુધી ઘરેલું બજારમાં 8 લાખથી વધુ યુનિટ્સના વેચાણનો આંકડો પાર કરી ચુકી છે. મે 2019મા લોન્ચ થયા બાદથી લઈને મે 2026ના અંત સુધી વેન્યુના કુલ 8,02,221 યુનિટ્સ ભારતમાં વેચવામાં આવ્યા છે.
એટલું જ નહીં હ્યુન્ડાઈ વેન્યુના 55,000 થી વધુ યુનિટ્સનું એક્સપોર્ટ પણ કરવામાં આવ્યું છે. આ રીતે ભારત અને વિદેશી બજારોમાં મળી વેન્યુનું કુલ વેચાણ 8.5 લાખ યુનિટ્સથી વધુ થઈ ગયું છે. આ સિદ્ધિ વેન્યુને હ્યુન્ડાઈની સૌથી સફળ એસયુવીમાં સામેલ કરે છે. વર્તમાનમાં તે હ્યુન્ડાઈ ક્રેટા બાદ કંપનીની સૌથી વધુ વેચાતી બીજી SUV છે. ભારતમાં વેન્યુની કિંમત 8 લાખ રૂપિયાથી લઈને 15.65 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) વચ્ચે છે. કંપની તેને કુલ 26 વેરિએન્ટમાં વેચે છે.
આ ગાડીઓ સાથે વેન્યુની ટક્કર
ભારતીય બજારમાં કોમ્પેક્ટ SUV સેગમેન્ટ સૌથી વધુ પ્રતિસ્પર્ધક માનવામાં આવે છે. વેન્યુનો મુકાબલો Tata Punch, Tata Nexon, Maruti Brezza, Maruti Fronx, Mahindra XUV 3XO, Hyundai Exter, Toyota Taisor, Kia Syros અને Skoda Kylaq જેવી લોકપ્રિય SUVs થી થાય છે. આટલી સ્પર્ધા છતાં વેન્યુ સતત ગ્રાહકોની પસંદ બની છે.
વેન્યુની સાઇઝ
કંપની હવે વેન્યુની સેકેન્ડ જનરેશન લાવી છે, જેને મહારાષ્ટ્રના તાલેગાંવ સ્થિત હ્યુન્ડાઈના નવા પ્લાન્ટમાં તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. નવી વેન્યુ પહેલાના મોડલના મુકાબલે વધુ મોટી અને આકર્ષક છે. તેની ઊંચાઈ 48 મિની અને પહોળાઈ 30 મિમી વધારવામાં આવી છે. તો તેનો વ્હીલબેઝ પણ 20 મિમી વધી 2520 મિમી થઈ ગયો છે, જેનાથી કેબિનમાં વધુ જગ્યા મળે છે.
વેન્યુમાં એન્જિન વિકલ્પ
વેન્યુના એન્જિન વિકલ્પની વાત કરીએ તો બે પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યા છે. પ્રથમ 1.2-લીટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિન છે, જે 83 હોર્સપાવરની તાકાત પેદા કરે છે. બીજું 1.0-લીટર ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન છે, જે Venue N Line માં મળે છે અને 120 હોર્સપાવરનો પાવર આપે છે. માઇલેજના મામલામાં પણ વેન્યુનું પ્રદર્શન સારૂ છે. કંપનીની કાર વિવિધ મોડલમાં 18થી 20 કિમી સુધીની એવરેજ આપે છે.
હ્યુન્ડાઈ વેન્યુના ફીચર્સ
ફીચર્સની વાત કરીએ તો નવી વેન્યુમાં ડુઅલ 12.3 ઇંચ કર્વ્ડ સ્ક્રીન, નવું સ્ટીયરિંગ વ્હીલ, 360 ડિગ્રી કેમેરા અને વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ જેવી સુવિધાઓ મળે છે. સેફ્ટી માટે તેમાં 6 એરબેગ, બધા વ્હીલ પર ડિસ્ક બ્રેક, TPMS, ઈલેક્ટ્રોનિક પાર્કિંગ બ્રેક અને લેવલ-2 ADAS જેવા એડવાન્સ ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે. વેન્યુને ભારત NCAP થી 5-સ્ટાર સુરક્ષા રેટિંગ પણ મળ્યું છે.