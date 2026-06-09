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₹8 લાખની SUV એ રચ્યો ઈતિહાસ, બનાવી દીધો વેચાણનો નવો રેકોર્ડ, જાણો ફીચર્સ અને ખાસિયત

હ્યુન્ડાઈ વેન્યુએ વેચાણના મામલામાં ભારતમાં ઈતિહાસ રચી દીધો છે. વેન્યુએ દેશમાં 8 લાખના વેચાણનો આંકડો પાર કરી લીધો છે. 8 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થનાર આ એસયુવીનો મુકાબલો મારૂતિ બ્રેઝા, ટાટા નેક્સોન અને કિઆ સોનેટ જેવી ગાડીઓ સાથે થાય છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 09, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:34 PM IST
₹8 લાખની SUV એ રચ્યો ઈતિહાસ, બનાવી દીધો વેચાણનો નવો રેકોર્ડ, જાણો ફીચર્સ અને ખાસિયત

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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