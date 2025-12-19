મારુતિની આ કારે મારી બાજી, બની ભારતની નંબર-1 કાર
ICOTY 2026 : મારુતિ સુઝુકી વિક્ટોરિસે ICOTY 2026 એવોર્ડ જીત્યો છે. આ એવોર્ડ મારુતિ સુઝુકીની કારના વેચાણને વધારવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે, જે લોન્ચ થયા બાદ ભારતમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય બની ગઈ છે.
Trending Photos
ICOTY 2026 : 2025નું વર્ષ ભારતીય ઓટોમોબાઈલ ઉદ્યોગ માટે પરિવર્તન અને નવી શરૂઆતનું વર્ષ હતું. આ સમયગાળા દરમિયાન, ઘણી નવી કાર લોન્ચ કરવામાં આવી, કેટલાક લોકપ્રિય મોડેલો નવા અવતારમાં લોન્ચ થયા અને ઘણા વાહનોએ નવી પેઢીઓ જોઈ. તેથી ઇન્ડિયન કાર ઓફ ધ યર (ICOTY) 2026 એવોર્ડ્સની અપેક્ષા સ્વાભાવિક હતી. હવે જ્યારે આ પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કારોના વિજેતાઓની જાહેરાત થઈ ગઈ છે, ત્યારે મારુતિ વિક્ટોરિસ અને મહિન્દ્રા XEV 9e જેવી કારોએ સૌથી વધુ ધ્યાન ખેંચ્યું છે.
ICOTY 2026 ઓવરઓલ વિજેતા
મારુતિ વિક્ટોરિસે ICOTY 2026ની ઓવરઓલ કેટેગરીમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું છે. લોન્ચ થયાના થોડા જ મહિનામાં આ મધ્યમ કદની SUVએ મજબૂત ગ્રાહક ફોલોઇંગ સ્થાપિત કરી છે. તેની સંતુલિત કિંમત, ફીચર્સ અને વિશ્વસનીય બ્રાન્ડ છબીએ તેને જ્યુરીની પ્રિય કાર બનાવી. Skoda Kaylak બીજા સ્થાને આવી અને મહિન્દ્રા XEV 9e ત્રીજા સ્થાને રહી.
ગ્રીન કાર ઓફ ધ યર 2026
ઇલેક્ટ્રિક અને ગ્રીન મોબિલિટીની વધતી માંગ વચ્ચે મહિન્દ્રા XEV 9eને ICOTY 2026 ગ્રીન કાર ઓફ ધ યર એનાયત કરવામાં આવી હતી. તેની મજબૂત કેટેગરી, અદ્યતન ટેકનોલોજી અને ભવિષ્ય માટે તૈયાર ડિઝાઇન તેને આ કેટેગરીમાં મોખરે રાખે છે. કિયા કેરેન્સ ક્લેવિસ EV અને BMW iX1 LWB પણ મજબૂત દાવેદાર હતા.
પ્રીમિયમ કાર ઓફ ધ યર 2026
તેના પ્રદર્શન અને પ્રીમિયમ ડ્રાઇવિંગ અનુભવ માટે જાણીતી ફોક્સવેગન ગોલ્ફ GTIએ ICOTY 2026 પ્રીમિયમ કાર ઓફ ધ યર એવોર્ડ જીત્યો. તેની સ્પોર્ટી હેન્ડલિંગ અને એન્જિનિયરિંગે જ્યુરીને પ્રભાવિત કર્યા. ટોયોટા કેમરી અને BMW iX1 LWBએ અનુક્રમે બીજા અને ત્રીજા સ્થાને રહ્યા.
The SUV that's #GotItAll now has the title that says it all. Victoris is now the Indian Car of the Year 2026.#MarutiSuzukiVictoris #Victoris #IndianCarOfTheYear2026 #ICOTY2026 pic.twitter.com/VOqqhJD0rC
— Maruti Suzuki (@Maruti_Corp) December 18, 2025
મારુતિ વિક્ટોરિસ ICOTY 2026 કાર ઓફ ધ યર કેમ બની ?
મારુતિ સુઝુકી વિક્ટોરિસ કંપનીની નવી મધ્યમ કદની SUV છે, જે એરેના ડીલરશીપ નેટવર્ક દ્વારા વેચાય છે. આ 5-સીટર SUV પેટ્રોલ, CNG અને મજબૂત હાઇબ્રિડ એન્જિન વિકલ્પોમાં ઉપલબ્ધ છે. નોંધપાત્ર રીતે, તેને ભારત NCAP અને ગ્લોબલ NCAP બંને તરફથી 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યું છે.
એન્જિન અને પરફોર્મન્સની વિગતો
વિક્ટોરિસ 1.5-લિટર K15C સ્માર્ટ હાઇબ્રિડ પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 102 bhp અને 139 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. તે 5-સ્પીડ મેન્યુઅલ અને 6-સ્પીડ ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું છે. કેટલાક ટોપ-એન્ડ વેરિઅન્ટમાં સુઝુકીની ઓલગ્રીપ સિલેક્ટ AWD સિસ્ટમ પણ છે. મજબૂત હાઇબ્રિડ વર્ઝન પેટ્રોલ એન્જિનને ઇલેક્ટ્રિક મોટર અને e-CVT ટ્રાન્સમિશન સાથે જોડે છે, જે લગભગ 28.65 kmpl માઇલેજ આપે છે. CNG વેરિઅન્ટ પણ ઉપલબ્ધ છે, જેમાં બૂટ સ્પેસ મહત્તમ કરવા માટે અંડરબોડી-માઉન્ટેડ ટાંકી છે.
સેફ્ટી અને ટેકનોલોજી
મારુતિ વિક્ટોરિસની લંબાઈ 4360 mm છે અને 210 mmની ખાલી ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ છે. તેમાં 10.1-ઇંચ સ્માર્ટપ્લે પ્રો X ટચસ્ક્રીન સિસ્ટમ છે જે વાયરલેસ એપલ કારપ્લે અને એન્ડ્રોઇડ ઓટોને સપોર્ટ કરે છે. સલામતી માટે તે છ એરબેગ્સ, EBD સાથે ABS અને મારુતિની પ્રથમ લેવલ 2 ADAS ટેકનોલોજી સાથે સ્ટાન્ડર્ડ આવે છે. પ્રીમિયમ સુવિધાઓમાં પેનોરેમિક સનરૂફ, વેન્ટિલેટેડ ફ્રન્ટ સીટ્સ, 360-ડિગ્રી કેમેરા અને 8-સ્પીકર ઇન્ફિનિટી સાઉન્ડ સિસ્ટમનો સમાવેશ થાય છે.
ICOTY એવોર્ડ્સ કેવી રીતે પસંદ કરવામાં આવે છે ?
ICOTY એવોર્ડ્સનું મૂલ્યાંકન દેશભરના 20 અનુભવી ઓટો પત્રકારોની જ્યુરી દ્વારા કરવામાં આવે છે. કારનું મૂલ્યાંકન ડિઝાઇન, આરામ, પરફોર્મન્સ, માઇલેજ, સેફ્ટી, કિંમત અને પૈસા માટે મૂલ્ય સહિતના વિવિધ પરિમાણો પર કરવામાં આવે છે. દરેક કેટેગરીમાં સૌથી વધુ સ્કોર ધરાવતી કારને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે