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કારમાંથી આવે છે આ 5માંથી એક પણ અવાજ, તો થઈ જાઓ સાવધાન, થવાનો છે મોટો ખર્ચ !

Car Sounds Meaning: જો તમારી કાર આ પાંચ વિચિત્ર અવાજો કરી રહી છે, તો તરત જ સાવધાન થઈ જાઓ. ગાડીને ગેરેજે મોડી પહોંચાડવી મોંઘી પડી શકે છે, જેના કારણે તમને લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ થઈ શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 04, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 05:39 PM IST
કારમાંથી આવે છે આ 5માંથી એક પણ અવાજ, તો થઈ જાઓ સાવધાન, થવાનો છે મોટો ખર્ચ !

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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