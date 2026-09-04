/કારમાંથી આવે છે આ 5માંથી એક પણ અવાજ, તો થઈ જાઓ સાવધાન, થવાનો છે મોટો ખર્ચ !

Car Sounds Meaning: જો તમારી પાસે કાર છે, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ક્યારેક, વાહન ચલાવતી વખતે વિચિત્ર અવાજો સંભળાય છે, પરંતુ લોકો તેને અવગણે છે. આ બેદરકારી ભવિષ્યમાં મોટા નુકસાન તરફ લઈ જઈ શકે છે. એક્સપર્ટ કહે છે કે કારમાંથી આવતા અમુક અવાજો ખરેખર વાહનની ખામીના હોવાનો સંકેત આપે છે. જો સમયસર તેના પર ધ્યાન આપવામાં ન આવે, તો મોટો ખર્ચ બચાવી શકાય છે. ચાલો પાંચ અવાજો વિશે જાણીએ, જે તમને આ વિશે ચેતવણી આપે છે.
બ્રેક લગાવતી વખતે અવાજ
જો બ્રેક લગાવતી વખતે જોરથી ટાયરમાંથી અવાજ આવવો, તે ઘસાઈ ગયેલા બ્રેક પેડ્સનો સંકેત હોઈ શકે છે. કેટલીકવાર, આ અવાજ બ્રેક ડિસ્કમાં ખામીને કારણે પણ થઈ શકે છે. આને અવગણવું ખતરનાક બની શકે છે, કારણ કે તે બ્રેક ફેલ થવાનું જોખમ વધારે છે. જો તમે આવો અવાજ સાંભળો છો, તો તમારે તાત્કાલિક મિકેનિક દ્વારા તેની તપાસ કરાવવી જોઈએ.
એન્જિનનો અવાજ
જો તમને એન્જિન શરૂ કરતી વખતે અથવા વાહન ચલાવતી વખતે ખડખડાટ અવાજ સંભળાય છે, તો તે એન્જિનના ઓછા તેલ અથવા એન્જિનના પાર્ટમાં ખામીનો સંકેત હોઈ શકે છે. ક્યારેક, જૂનું એન્જિન તેલ કારણ બને છે. આ અવાજને અવગણવાથી એન્જિનને કાયમી નુકસાન થઈ શકે છે, જેના રીપેરીંગ માટે લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે.
સ્ટીયરીંગ વ્હીલ ફેરવતી વખતે અવાજો
જો સ્ટીયરીંગ વ્હીલ ફેરવતી વખતે ખરાબ અવાજ સંભળાય છે, તો તે પાવર સ્ટીયરીંગ ફ્લુઈડનો અભાવ અથવા સ્ટીયરીંગ સિસ્ટમમાં ખામીનો સંકેત હોઈ શકે છે. ક્યારેક, આ અવાજ ઢીલો બેલ્ટ હોવાને કારણે પણ થાય છે. જો અવગણવામાં આવે તો, સ્ટીયરીંગ ભારે થઈ શકે છે, જેનાથી વાહન ચલાવવું મુશ્કેલ બને છે અને અકસ્માતોનું જોખમ વધી જાય છે.
સસ્પેન્શનમાંથી આવતા અવાજો
જો ઉબડખાબડ રસ્તો કે સ્પીડ બ્રેકર પાર કરતી વખતે કારની નીચેથી ખડખડાટ કે ખડખડાટ અવાજ સંભળાય છે, તો તે સસ્પેન્શન સિસ્ટમમાં ખામીનો સંકેત હોઈ શકે છે. ઘસાઈ ગયેલા શોક શોષકો પણ આ અવાજનું કારણ બની શકે છે. ઘસાઈ ગયેલા સસ્પેન્શન વાહનના સંતુલનને ખલેલ પહોંચાડી શકે છે અને મુસાફરી દરમિયાન આંચકા વધારી શકે છે. તેને તાત્કાલિક રિપેર કરાવવું મહત્વપૂર્ણ છે.
AC ચાલુ હોય ત્યારે વિચિત્ર અવાજો
ઉનાળા દરમિયાન કારનું AC ચાલુ હોય ત્યારે અસામાન્ય અવાજ ખામીયુક્ત કોમ્પ્રેસર અથવા ઢીલા બેલ્ટનો સંકેત હોઈ શકે છે. ક્યારેક, AC ની અંદરનો ઢીલો ભાગ પણ આવા અવાજોનું કારણ બની શકે છે. આને અવગણવાથી AC સંપૂર્ણપણે તૂટી શકે છે, જેના રિપેરિંગ માટે આ કારણે મોટો ખર્ચો થઈ શકે છે.