ટીવીના USB પોર્ટથી કરી લો આ કામ, તો અલગ ડિવાઇસ ખરીદવાની જરૂર નહીં પડે...!!
Smart TV USB Port: સ્માર્ટ ટીવીમાં મળતો USB પોર્ટ ઘણીવાર નજરઅંદાજ થઈ જાય છે, જ્યારે તેના દ્વારા તમે ઘણા કામ કરી શકો છો. ચાલો જાણીએ તેનાથી જોડાયેલી એવી 6 ટ્રીક્સ.
Trending Photos
Smart TV USB Port: આજકાલ સ્માર્ટ ટીવી અનેક પ્રકારના ફીચર્સ સાથે આવે છે, જેના પર યુઝર્સ ઘણીવાર ધ્યાન આપતા નથી. તેમાંથી એક સૌથી સામાન્ય ફીચર છે ટીવીનો યુએસબી પોર્ટ. મોટાભાગના લોકો તેનો ઉપયોગ ફક્ત પેન ડ્રાઇવ ચલાવવા માટે કરે છે, પરંતુ સાચું કહીએ તો આ પોર્ટ તેનાથી અનેક ગણું વધુ કામનું છે. જાણો કેવી રીતે તમે તમારા ટીવીના યુએસબી પોર્ટનો ઉપયોગ કરીને તેને વધુ સ્માર્ટ બનાવી શકો છો.
એક્સ્ટ્રા HDMI પોર્ટ તરીકે ઉપયોગ કરો
ઘણા સસ્તા સ્માર્ટ ટીવીમાં HDMI પોર્ટની સંખ્યા ઓછી હોય છે. જો તમારી પાસે ટીવી સાથે ઘણી બધી ડિવાઇસ કનેક્ટ કરવાની હોય, તો આ ઉણપ સમસ્યા બની શકે છે. આવી સ્થિતિમાં તમે બજારમાં ઉપલબ્ધ USB ટુ HDMI (ફીમેલ) ડોંગલનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તેના દ્વારા તમે તમારા ટીવીના યુએસબી પોર્ટને એક્સ્ટ્રા HDMI પોર્ટમાં બદલી શકો છો અને સરળતાથી બીજી ડિવાઇસ કનેક્ટ કરી શકો છો.
ટીવીને બનાવો ઇમરજન્સી ચાર્જર
યુએસબી પોર્ટ માત્ર પેન ડ્રાઇવ માટે નથી, તેનો ઉપયોગ ફોન ચાર્જ કરવા માટે પણ થઈ શકે છે. જોકે, તેનાથી ફાસ્ટ ચાર્જિંગ નહીં મળે, પરંતુ ઇમરજન્સીમાં તે ખૂબ જ કામનો રસ્તો છે. જો હોટેલમાં હોવ કે ચાર્જર હાથમાં ન હોય, તો ટીવીના યુએસબી પોર્ટથી તમારો ફોન ચાર્જ કરી શકો છો.
સિક્યોરિટી કેમેરા ચલાવો
જો તમે ઘરની સુરક્ષા માટે નાના સીસીટીવી કેમેરાનો ઉપયોગ કરો છો, તો ટીવીનો યુએસબી પોર્ટ તેને પાવર આપવામાં મદદ કરી શકે છે. ટીવી ઘણીવાર રૂમની એવી જગ્યાએ હોય છે જ્યાંથી આખા રૂમનું કવરેજ મળી જાય છે. આનાથી કેમેરા અને ટીવી બંનેનો ફાયદો થાય છે - સારું કવરેજ અને પાવર સપ્લાય.
LED લાઇટ સ્ટ્રિપ અથવા સ્માર્ટ એક્સેસરી ચલાવો
ટીવીની પાછળ LED લાઇટ સ્ટ્રિપ લગાવીને ફિલ્મ કે શો જોવાનો અનુભવ વધુ મજેદાર બનાવી શકાય છે. આ LED લાઇટ્સ RGB લાઇટિંગને સપોર્ટ કરે છે અને ટીવીના યુએસબી પોર્ટમાંથી પાવર મેળવે છે. આનાથી વાયરિંગની ઝંઝટ થતી નથી અને સેટઅપ પણ સ્વચ્છ રહે છે.
સ્ટ્રીમિંગ ડિવાઇસને પાવર આપો
ગૂગલ ક્રોમકાસ્ટ (Google Chromecast) કે ફાયર સ્ટિક (Fire Stick) જેવી સ્ટ્રીમિંગ ડિવાઇસને પણ ટીવીના યુએસબી પોર્ટમાંથી પાવર આપી શકાય છે. આનાથી જ્યારે ટીવી ઓન થશે, ત્યારે સ્ટ્રીમિંગ ડિવાઇસ પણ ઓટોમેટિક ઓન થઈ જશે. અલગ પાવર સોર્સની જરૂર પણ નહીં પડે.
માઉસ અને કીબોર્ડ કનેક્ટ કરીને કમ્પ્યુટર બનાવો
યુએસબી પોર્ટમાં વાયરલેસ માઉસ અને કીબોર્ડ કનેક્ટ કરીને તમે તમારા ટીવીને કમ્પ્યુટરની જેમ ઉપયોગ કરી શકો છો. આ રીતે ટીવીના એપ સ્ટોર પરથી બ્રાઉઝર ડાઉનલોડ કરીને ઇન્ટરનેટ સર્ફિંગ અને કામ કરવું સરળ બની જાય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે