/SUV ખરીદવાનો છે પ્લાન તો ફક્ત ₹1 લાખમાં ઘરે લાવો TATAની આ નવી લોન્ચ થયેલી ટાટા SUV, જાણો ડિટેલ્સ

TATA New SUV Car: જો તમે તમારા પરિવાર માટે ઓછા ડાઉન પેમેન્ટ સાથે નવી TATAની કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમે ટાટા મોટર્સની તરફથી હાલમાં જ લોન્ચ થયેલી ટાટા પંચ ફેસલિફ્ટનો વિચાર કરી શકો છો. ટાટા પંચ ફેસલિફ્ટ આ વર્ષની શરૂઆતમાં લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. ચાલો ટાટા પંચ ફેસલિફ્ટ માટે EMI ગણતરીઓનું અન્વેષણ કરીએ.
ટાટા પંચ ફેસલિફ્ટ કિંમત
ચાલો પહેલા ટાટા પંચ ફેસલિફ્ટની કિંમતની ચર્ચા કરીએ. ટાટા પંચ ફેસલિફ્ટની શરૂઆતની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 5.64 લાખ રૂપિયા છે, જ્યારે આ SUVના ટોપ-સ્પેક વેરિઅન્ટની કિંમત 12.31 લાખ રૂપિયા સુધી છે. આ કિસ્સામાં, તમે ટાટા પંચ ફેસલિફ્ટનું બેઝ મોડેલ 1 લાખ રૂપિયાના ડાઉન પેમેન્ટ સાથે ખરીદી શકો છો.
જો તમે દિલ્હીમાં ટાટા પંચ ફેસલિફ્ટનું બેઝ વેરિઅન્ટ ખરીદો છો, તો તમારે નોંધણી માટે આશરે 34,000 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. આશરે 30,000 રૂપિયાનો વીમો અને અન્ય તમામ ચાર્જીસ સહિત, ટાટા પંચ ફેસલિફ્ટનો ખર્ચ તમને ઓન-રોડ આશરે 6.30 લાખ રૂપિયા થશે.
ટાટા પંચ ફેસલિફ્ટ માટે માસિક EMI
જો તમે ₹1 લાખના ડાઉન પેમેન્ટ સાથે ટાટા પંચ ફેસલિફ્ટ ખરીદો છો, તો તમારે બેંકમાંથી 5.30 લાખ રૂપિયાની લોન કરવાની જરૂર પડશે. જો તમે બેંકમાંથી 3 વર્ષના સમયગાળા માટે 9 ટકાના વ્યાજ દરે આ લોન મેળવો છો, તો તમારે EMI તરીકે દર મહિને 16,854 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે.
જો તમે 3 વર્ષ માટે EMI તરીકે દર મહિને 16,854 રૂપિયા ચૂકવો છો, તો તમારે બેંકને કુલ 6.06 લાખ રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. આમાં વ્યાજ માટે ફક્ત 76,000 રૂપિયાનો સમાવેશ થાય છે.
ટાટા પંચ ફેસલિફ્ટની વિશેષતાઓ
નવી ટાટા પંચ ફેસલિફ્ટમાં ઘણી અદ્યતન સુવિધાઓ છે, જેમાં નવી ડ્યુઅલ-ટોન સીટ્સ, ઊંચાઈ-એડજસ્ટેબલ ડ્રાઇવર સીટ, ટચ-આધારિત AC કંટ્રોલ પેનલ, ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, ઓટો-ડિમિંગ IRVS, વિસ્તૃત જાંઘ સપોર્ટ સાથે સીટ્સ, વૉઇસ-આસિસ્ટેડ ઇલેક્ટ્રિક સનરૂફ અને 10.25-ઇંચ એલોય વ્હીલનો સમાવેશ થાય છે. સલામતી માટે, નવા પંચમાં 6 એરબેગ્સ, 360-ડિગ્રી કેમેરા, ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ, ટાયર પ્રેશર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ, ISOFIX ચાઇલ્ડ સીટ એન્કરેજ, બ્લાઇન્ડ-વ્યૂ મોનિટર અને હિલ ડિસેન્ટ કંટ્રોલનો સમાવેશ થાય છે.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.