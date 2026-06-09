/પેટ્રોલ અને ડીઝલના ખર્ચથી છો પરેશાન? તો આ છે દેશની સૌથી સસ્તી અને સારા એવરજની ગાડીઓ, જાણો દરેક બજેટ માટે બેસ્ટ કાર

Fuel Efficient Cars: એન્ટ્રી-લેવલ હેચબેકથી લઈને લક્ઝરી EV સુધી, દરેક કેટેગરીમાં એક મોડેલ હોય છે જે ઇંધણ કાર્યક્ષમતાની દ્રષ્ટિએ શ્રેષ્ઠ છે. કેટલાક સેગમેન્ટમાં, CNG કાર સૌથી વધુ આર્થિક છે, જ્યારે અન્યમાં હાઇબ્રિડ ટેકનોલોજી પ્રબળ છે. ચાલો જોઈએ કે દરેક સેગમેન્ટમાં કઈ કાર સૌથી સારી છે.
એન્ટ્રી સેગમેન્ટમાં કઈ કાર આગળ છે
મારુતિ સુઝુકીની અલ્ટો K10 એન્ટ્રી-લેવલ સેગમેન્ટમાં સૌથી વધુ ઇંધણ-કાર્યક્ષમ કાર રહી છે. તેનું પેટ્રોલ વર્ઝન પ્રતિ લિટર 24.90 કિલોમીટર સુધીનું માઇલેજ આપે છે, જ્યારે તેનું CNG વર્ઝન પ્રતિ કિલોગ્રામ 33.40 કિલોમીટર સુધી પહોંચી શકે છે. આ કારને પહેલી વાર ખરીદનારાઓ અને રોજિંદા શહેરી ડ્રાઇવરો માટે ખર્ચ-કાર્યક્ષમ કાર માનવામાં આવે છે. જો કે, CNG વર્ઝન થોડી ઓછી બૂટ સ્પેસ આપે છે.
વેલ્યુ સેગમેન્ટમાં કોણ પ્રભુત્વ ધરાવે છે?
મારુતિ સુઝુકી ડિઝાયર ₹5-10 લાખ સેગમેન્ટમાં સૌથી સસ્તું વિકલ્પ તરીકે ઉભરી આવે છે. કંપનીના મતે, તેનું પેટ્રોલ-મેન્યુઅલ વર્ઝન પ્રતિ લિટર 24.79 કિલોમીટરનું માઇલેજ આપે છે, અને AMT વર્ઝન પ્રતિ લિટર 25.71 કિલોમીટરનું માઇલેજ આપે છે. CNG વર્ઝન પ્રતિ કિલોગ્રામ 33.73 કિલોમીટર સુધીની માઇલેજ આપે છે. તે પરિવારો માટે એક સારો વિકલ્પ છે કારણ કે તે સારી કેબિન સ્પેસ અને સારી ઇંધણ કાર્યક્ષમતા પ્રદાન કરે છે.
SUV સેગમેન્ટમાં કોણ આગળ છે?
ટોયોટાની ટોયોટા અર્બન ક્રુઝર હાઇરાઇડર માઇલેજની દ્રષ્ટિએ SUV સેગમેન્ટમાં આગળ છે. તેનું મજબૂત હાઇબ્રિડ મોડેલ પ્રતિ લિટર લગભગ 27.97 કિલોમીટર માઇલેજ આપે છે, જ્યારે CNG મોડેલ પ્રતિ કિલોગ્રામ 26.60 કિલોમીટર સુધી પહોંચી શકે છે. પેટ્રોલ, CNG અને હાઇબ્રિડ વિકલ્પોની ઉપલબ્ધતા ગ્રાહકોને તેમની જરૂરિયાતો અનુસાર પસંદગી કરવાની મંજૂરી આપે છે.
પ્રીમિયમ MPV માં કોણ આગળ છે?
ટોયોટા ઇનોવા હાઇક્રોસ મોટા પરિવારો માટે એક ઉત્તમ પસંદગી તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. તેનું હાઇબ્રિડ મોડેલ પ્રતિ લિટર 23.23થી 23.24 કિલોમીટર માઇલેજ આપે છે. મોટી કાર હોવા છતાં, તે ઘણા નાના SUV મોડેલો સાથે તુલનાત્મક અથવા તેના કરતા વધુ સારી સેવા પ્રદાન કરે છે. લાંબા અંતરની મુસાફરી અને કૌટુંબિક ઉપયોગ માટે તેને એક મજબૂત પસંદગી માનવામાં આવે છે.
લક્ઝરી સેગમેન્ટની સ્થિતિ શું છે?
BMWની BMW iX1 LWB લક્ઝરી સેગમેન્ટમાં અલગ છે કારણ કે તે સંપૂર્ણપણે ઇલેક્ટ્રિક SUV છે. તેને પેટ્રોલ કે ડીઝલની જરૂર નથી. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, તે એક જ ચાર્જ પર 531 કિલોમીટર સુધીની રેન્જ આપી શકે છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલથી સંપૂર્ણપણે દૂર થવા માંગતા ગ્રાહકો માટે આ એક મજબૂત વિકલ્પ છે.