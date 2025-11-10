લોન પર રોયલ એનફિલ્ડ બુલેટ 350 ખરીદવાથી મહિને કેટલી આવશે EMI ? જાણી લો ગણતરી
Royal Enfield Bullet 350 : જો તમે લોન પર રોયલ એનફિલ્ડ બુલેટ 350 ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે. કારણ કે આજે અમે તમને જણાવીશું કે જો તમે બુલેટ 1 લાખની લોન પર ખરીદશો તો મહિને EMI કેટલી આવશે.
Trending Photos
Royal Enfield Bullet 350 : જો તમે પણ રોયલ એનફિલ્ડ બુલેટ 350ના ચાહક છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. ભારતની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત બાઇક બુલેટ 350 હવે વધુ સસ્તી બની ગઈ છે. સરકારના નવા GST ઘટાડા અને સરળ EMI યોજનાઓએ તેને પહેલા કરતા વધુ સુલભ બનાવી દીધું છે. આ લેખમાં જાણીશું કે જો તમે રોયલ એનફિલ્ડ બુલેટ 350 ખરીદવા માંગતા હો, તો તમારે દર મહિને કેટલી EMI ચૂકવવી પડશે.
રોયલ એનફિલ્ડ બુલેટ 350ના ફીચર્સ
બુલેટ 350 બાઇક દાયકાઓથી ભારતીય રસ્તાઓ પર રાજ કરે છે. અપડેટેડ ટેકનોલોજી હોવા છતાં બાઇક તેના જૂના સમયના આકર્ષણ અને તે ફેમસ 'થમ્પિંગ' અવાજને જાળવી રાખ્યો છે.
તેની કિંમત રૂપિયા 1.62 લાખ (એક્સ-શોરૂમ)થી શરૂ થાય છે. તે 349 સીસી સિંગલ-સિલિન્ડર એન્જિન દ્વારા ચાલે છે જે 20.2 પીએસ પાવર અને 27 એનએમ ટોર્ક જનરેટ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. તે 5-સ્પીડ ગિયરબોક્સ સાથે આવે છે.
ઓછો જીએસટી અને વધુ બચત
નવા કર માળખા હેઠળ સપ્ટેમ્બર 2025થી અમલમાં 350 સીસી સુધીની બાઇક પરનો જીએસટી 28%થી ઘટાડીને 18% કરવામાં આવ્યો છે. આનાથી બુલેટ 350 જેવી બાઇક લગભગ 10,000થી 15,000 સસ્તી થઈ છે. આનો અર્થ એ છે કે તમારી સ્વપ્નની સવારી વધુ સરળ બની ગઈ છે.
તમારી માસિક EMI કેટલી આવશે ?
આ બાઇકની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 1,62,795 છે. ધારો કે તમે 62,795ના ડાઉન પેમેન્ટ સાથે 1 લાખની લોન લો છો, તો 9.50%ના વ્યાજ દરે 24 મહિના માટે માસિક EMI 4,591 થશે. ત્યારે વિવિધ વ્યાજ દરો અને મુદતોના આધારે EMI જાણીશું.
વ્યાજ દરનો સમયગાળો માસિક EMI
9.5% 24 મહિના રૂપિયા 4,591
9.5% 36 મહિના રૂપિયા 3,227
10% 24 મહિના રૂપિયા 4,614
10% 36 મહિના રૂપિયા 3,249
Note : આ અંદાજિત EMI છે. તે બેંક અને ડાઉન પેમેન્ટના આધારે બદલાઈ શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે