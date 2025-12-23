ફોનમાં છે આ એપ્સ છે તો થઈ જાઓ સાવધાન! નહીંતર થઈ શકે છે ભારે નુકસાન, એક્સપર્ટની ચેતવણી
Mobile Apps: સ્માર્ટફોનના વધતા ઉપયોગ સાથે, સાયબર છેતરપિંડીનો ખતરો પણ વધ્યો છે. એક્સપર્ટે આ એપ્લિકેશનો વિશે ચેતવણી આપી રહ્યા છે, જેનો ઉપયોગ છેતરપિંડી કરનારાઓ બેંક ખાતા ખાલી કરવા અને વ્યક્તિગત ડેટા ચોરી કરવા માટે કરી રહ્યા છે.
Mobile Apps: ભારતમાં સ્માર્ટફોન દરેકના જીવનનો એક અભિન્ન ભાગ બની ગયા છે. બેંકિંગથી લઈને ઓનલાઈન શોપિંગ સુધી, ઓફિસના કામથી લઈને મિત્રો અને પરિવાર સાથે વાતચીત કરવા સુધી, મોટાભાગની પ્રવૃત્તિઓ હવે મોબાઈલ ફોન પર આધાર રાખે છે. જ્યારે સ્માર્ટફોનનો વધતો ઉપયોગ આપણું જીવન સરળ બનાવી રહ્યો છે, ત્યારે તેના કારણે ઓનલાઈન છેતરપિંડી, નકલી કોલ અને સાયબર ક્રાઈમના કિસ્સાઓમાં પણ ઝડપથી વધારો થયો છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે આ ખતરો હવે મોટા શહેરો પૂરતો મર્યાદિત નથી, નાના શહેરો અને ગામડાઓમાં પણ લોકો સાયબર છેતરપિંડીનો સામનો કરી રહ્યા છે.
સ્ક્રીન-શેરિંગ અને રિમોટ એક્સેસ એપ્લિકેશનોનો ભય
નિષ્ણાતોએ ચેતવણી આપી છે કે AnyDesk, TeamViewer અને QuickSupport જેવી સ્ક્રીન-શેરિંગ અને રિમોટ એક્સેસ એપ્લિકેશનો સામાન્ય વપરાશકર્તાઓ માટે અત્યંત જોખમી હોઈ શકે છે. આ એપ્લિકેશનોનો પ્રાથમિક હેતુ કમ્પ્યુટર અથવા મોબાઇલ ઉપકરણનું મુશ્કેલીનિવારણ કરવા જેવી તકનીકી સહાય પૂરી પાડવાનો છે. જોકે, સાયબર ગુનેગારો છેતરપિંડી માટે આ એપ્લિકેશનોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.
એકવાર યુઝર્સ ગુનેગારોને તેમના સ્માર્ટફોનની ઍક્સેસ આપે છે, તો તેઓ સરળતાથી સંદેશાઓ, બેંકિંગ એપ્લિકેશનો, OTP, પાસવર્ડ્સ અને અન્ય વ્યક્તિગત ડેટા ઍક્સેસ કરી શકે છે. આ પ્રક્રિયા વાસ્તવિક સમયમાં થાય છે, એટલે કે ગુનેગારો તમારા ફોન પરની દરેક પ્રવૃત્તિનું લાઇવ ચેકિંગ અને નિયંત્રણ કરી શકે છે.
સાયબર ગુનેગારોની યુક્તિઓ
સાયબર ગુનેગારો ઘણીવાર બેંક કર્મચારીઓ, ગ્રાહક જાળવનારા એજન્ટો અથવા સરકારી અધિકારીઓ તરીકે પોતાને ફોન કરે છે. તેઓ વપરાશકર્તાઓને સ્ક્રીન-શેરિંગ એપ્લિકેશનો ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે ફસાવવાની ધમકી આપે છે, તેમને સક્રિય કરવાની ધમકી આપે છે. એકવાર એપ્લિકેશન સક્રિય થઈ જાય પછી, ગુનેગારો ફોન પરની દરેક પ્રવૃત્તિ પર નજર રાખવાનું શરૂ કરે છે.
આ પ્રક્રિયા દરમિયાન, ગુનેગારો બેંક વ્યવહારો જોઈ શકે છે, OTP અને પાસવર્ડ ચોરી શકે છે, ખાનગી ફોટા અને સંદેશાઓ ઍક્સેસ કરી શકે છે અને તેમની જાણ વગર પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકે છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, વપરાશકર્તાનું બેંક ખાતું મિનિટોમાં ખાલી થઈ જાય છે. વધુમાં, ગુનેગારો ફોન પર સંગ્રહિત અન્ય વ્યક્તિગત અને સંવેદનશીલ માહિતીનો પણ દુરુપયોગ કરી શકે છે, જેનાથી વધુ છેતરપિંડીનું જોખમ વધી જાય છે.
સુરક્ષા પગલાં
નિષ્ણાતો સલાહ આપે છે કે વાસ્તવિક જરૂરિયાત વિના તમારા ફોન પર ક્યારેય સ્ક્રીન-શેરિંગ એપ્લિકેશનો ઇન્સ્ટોલ ન કરો. ક્યારેય કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિના કહેવા પર કોઈ એપ ઇન્સ્ટોલ કરશો નહીં. એપ ડાઉનલોડ કરતી વખતે હંમેશા તેની પરવાનગીઓ તપાસો. ક્યારેય અજાણ્યાઓ સાથે OTP, પાસવર્ડ, બેંકિંગ વિગતો અથવા અન્ય વ્યક્તિગત માહિતી શેર કરશો નહીં.
આ ઉપરાંત, જો તમને ટેકનિકલ સપોર્ટની જરૂર હોય, તો હંમેશા વિશ્વસનીય અને અધિકૃત સ્ત્રોતો પાસેથી મદદ લો. તમારી વ્યક્તિગત માહિતી અને ડેટાને સુરક્ષિત રાખવા માટે તમારી એન્ટિવાયરસ એપ્સ અને સુરક્ષા સેટિંગ્સને અપડેટ રાખવી પણ મહત્વપૂર્ણ છે.
સાયબર છેતરપિંડીની જાણ કેવી રીતે કરવી
જો તમે સાયબર છેતરપિંડીનો ભોગ બનો છો, તો તાત્કાલિક ફરિયાદ દાખલ કરો. તમે સરકારી વેબસાઇટ cybercrime.gov.in પર જઈને ઓનલાઈન ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો. વૈકલ્પિક રીતે, તમે નેશનલ સાયબર ક્રાઈમ હેલ્પલાઈન નંબર 1930 પર કૉલ કરીને પણ મદદ મેળવી શકો છો. સમયસર ફરિયાદ નોંધાવવાથી ગુનેગારો સામે કાર્યવાહી કરવાનું સરળ બને છે અને અન્ય લોકો પણ સુરક્ષિત રહે છે.
