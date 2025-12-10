WhatsApp પર આ ભૂલ પડી શકે છે ભારે, થઈ શકે છે જેલની સજા
Whatsapp Tips : આજકાલ WhatsApp આપણા રોજિંદા જીવનનો એક અભિન્ન ભાગ બની ગયું છે. બધું જ આ એપ દ્વારા થાય છે. પરંતુ ક્યારેક લોકો વિચાર્યા વગર એવી બાબતો કરે છે, જે કાયદા હેઠળ ગુનો માનવામાં આવે છે. જો તમે ભૂલથી આવું કંઈક કરો છો, તો તમને જેલમાં જવું પડી શકે છે. તેથી WhatsApp પર તમારે શું ન કરવું જોઈએ તે સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે.
ફેક સમાચાર અને અફવાઓ ફેલાવવી એ ગંભીર ગુનો બની શકે છે
WhatsApp પર મેસેજ ફોરવર્ડ કરવા સામાન્ય છે, પરંતુ જો આ મેસેજમાં અફવાઓ, દ્વેષપૂર્ણ ભાષણ અથવા ખોટી માહિતી હોય, તો તે સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. ભારતમાં ફેક સમાચાર ફેલાવવા એ IT કાયદા અને ભારતીય દંડ સંહિતાની વિવિધ કલમો હેઠળ સજાપાત્ર ગુનો છે. જો તમારો ફોરવર્ડ કરેલો મેસેજ કોઈની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડે છે, રમખાણો ઉશ્કેરે છે અથવા કોઈની છબીને દૂષિત કરે છે, તો પોલીસ તમારી સામે કાર્યવાહી કરી શકે છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, ફક્ત મેસેજ ફોરવર્ડ કરવા બદલ લોકોની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી છે.
વાંધાજનક ફોટા અને વીડિયો મોકલવા પણ ગેરકાયદેસર
કેટલાક લોકો મજાક તરીકે WhatsApp પર અશ્લીલ, અપમાનજનક અથવા સંવેદનશીલ ફોટા અને વીડિયો મોકલે છે. જો કે, આ સાયબર ક્રાઇમની કેટેગરીમાં આવે છે. પરવાનગી વિના ખાનગી કન્ટેન્ટ મોકલવું, કોઈની છબી ખરાબ કરવાના ઇરાદાથી ફોટા અને વિડિઓઝ શેર કરવા અથવા અશ્લીલ કન્ટેન્ટ ફેલાવવી એ બધા ગંભીર ગુનાઓ છે. IT એક્ટની કલમ 67 હેઠળ જેલ અને મોટો દંડ થઈ શકે છે.
ધમકીભર્યા મેસેજ મોકલવાથી જેલની સજા થઈ શકે છે
જો કોઈ WhatsAppનો ઉપયોગ કોઈને ડરાવવા, ધમકાવવા અથવા બ્લેકમેલ કરવા માટે કરે છે, તો તે ભારતીય દંડ સંહિતાની ઘણી કલમો હેઠળ સજાપાત્ર છે. ક્યારેક, લોકો ગુસ્સામાં આવા મેસેજ મોકલે છે, પરંતુ તેના પરિણામો ખૂબ ગંભીર હોઈ શકે છે. કોઈપણ ધમકીભર્યા, હિંસક અથવા બદનક્ષીભર્યા મેસેજ પોલીસ કેસ તરફ દોરી શકે છે.
શું ધ્યાનમાં રાખવું ?
જો તમે WhatsAppનો ઉપયોગ કરો છો, તો યાદ રાખો કે દરેક મેસેજ, ફોટો અથવા વીડિયો ડિજિટલ પુરાવા છે. એક નાની ભૂલ તમારા જીવનને ઉથલાવી શકે છે. હંમેશા સાવધાની સાથે મેસેજ મોકલો, અજાણી લિંક્સ અથવા શંકાસ્પદ કન્ટેન્ટ ટાળો અને કોઈપણ સંવેદનશીલ માહિતી શેર કરતા પહેલા તેની હકીકત ચકાસો.
