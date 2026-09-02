/તમારી પસંદગીનો VIP મોબાઈલ નંબર જોઈએ તો જાણો આ સરળ રીત; ઘરે બેઠા થશે કામ, Jio અને Vi આપી રહ્યા છે ખાસ સુવિધા

VIP Mobile Number: જો તમે એવો મોબાઈલ નંબર ઈચ્છો છો જે દેખાવમાં ખાસ હોય, સરળતાથી યાદ રહે અથવા તમારા માટે લકી હોય તો તેના માટે હવે કોઈ સ્ટોરના ચક્કર લગાવવાની જરૂર નથી. Jio અને Vodafone Idea પોતાના યુઝર્સને ઘરે બેસીને પસંદગીનો મોબાઈલ નંબર પસંદ કરવાની સુવિધા આપે છે. તમે પોતાની પસંદગીના નંબરને એપના માધ્યમથી શોધી શકો છો અને ઉપલબ્ધ હોવા પર તેને બુક પણ કરી શકો છો. સાથોસાથ તેના માટે તમારે કિંમત પણ ચૂકવવી પડે છે જે દરેક નંબર માટે અલગ હોઈ શકે છે.
Jio માં પસંદગીનો નંબર આ રીતે પસંદ કરો
જો તમે Jio નો મનપસંદ મોબાઈલ નંબર લેવા માંગો છો તો સૌથી પહેલા તમારા ફોનમાં My Jio એપ ડાઉનલોડ કરો. એપ ખોલ્યા પછી Quick Links સેક્શનમાં જાઓ. અહીં તમને Matching Number નો ઓપ્શન દેખાશે. આના પર ટેપ કરીને તમારે તમારો કરંટ નંબર નાખીને OTP જનરેટ કરી તેને દાખલ કરવો પડશે. આના પછી તમે પોતાની પસંદગીના નંબરની તલાશ કરી શકો છો. ઉપલબ્ધ નંબરોની એક લિસ્ટ તમારી સામે આવશે, જેમાંથી તમે પોતાની પસંદગીનો નંબર પસંદ કરી શકો છો.
પસંદનો નંબર ન મળે તો શું કરવું
જો Matching Number માં તમારી પસંદગીનો નંબર નથી મળતો, તો VIP નંબર જોઈએ? વાળા વિકલ્પ પર જઈને બીજા નંબરો પણ જોઈ શકો છો. અહીં તમને અલગ-અલગ પ્રકારના નંબરો મળી શકે છે. પોતાની પસંદગીનો નંબર મળવા પર તેને બુક કરી શકાય છે. આના પછી કંપની તરફથી આગળની પ્રોસેસ પૂરી કરવામાં આવશે અને સિમ તમારા આપેલા સરનામે પહોંચાડવામાં આવશે.
Vodafone Idea માં VIP નંબર કેવી રીતે લેવો
Vodafone Idea નો પસંદગીનો નંબર લેવા માટે MyVi એપ ડાઉનલોડ કરવી પડશે. એપ ખોલ્યા પછી VIP નંબર વાળા ઓપ્શન પર જાઓ. અહીં પોતાની પસંદગીનો મોબાઈલ નંબર દાખલ કરવાનો ઓપ્શન મળશે. નંબર નાખ્યા પછી જો તે ઉપલબ્ધ હશે તો તેનાથી જોડાયેલી ડિટેલ્સ સ્ક્રીન પર દેખાશે. આમાંથી પોતાની પસંદગીનો નંબર ચૂંટી શકાય છે. નંબર પસંદ કર્યા પછી જરૂરી જાણકારી ભરવી પડશે, જેમાં પિનકોડ અને સિમ પહોંચાડવાનું સરનામું સામેલ હોઈ શકે છે. આના પછી સિમ તમારા આપેલા સરનામે પહોંચાડવામાં આવે છે.
મનપસંદ VIP નંબર માટે કેટલી કિંમત ચૂકવવી પડશે?
દરેક VIP કે પસંદગીના નંબરની કિંમત એકસરખી હોતી નથી, સામાન્ય નંબર માટે તમારે ફક્ત સિમ અને શરૂઆતની ફી ચૂકવવી પડી શકે છે. જ્યારે જો નંબર ઘણો ખાસ કે પ્રીમિયમ છે તો તેના માટે વધારે રકમ ચૂકવવી પડી શકે છે. જાણકારી મુજબ, સામાન્ય નંબર માટે આશરે 50 રૂપિયાની સિમ ફી હોઈ શકે છે. જ્યારે કેટલાક પ્રીમિયમ નંબરોની કિંમત 12,000 રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે. એટલે કે જેટલો ખાસ નંબર હશે, તેની કિંમત તેટલી જ વધારે હોઈ શકે છે.
સિમ લીધા પછી કરવું પડશે પહેલું રિચાર્જ
સિમ મળ્યા પછી તેને ચાલુ કરવા માટે પહેલું રિચાર્જ પણ કરવું પડશે. તેને શરૂઆતી રિચાર્જ યોજના કહેવામાં આવે છે. નંબરની ઉપલબ્ધતા અને તેની કિંમત સમયની સાથે બદલાઈ શકે છે. એટલા માટે બુકિંગ કરતા પહેલા Jio અથવા Vodafone Idea ના સત્તાવાર એપ પર દેખાડી રહેલી કિંમત અને નિયમો જરૂર તપાસી લો.