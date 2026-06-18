/નવી કાર ખરીદવી હોય તો ઉતાવળ રાખજો! TATA બાદ વધુ એક કંપની 1 જુલાઈથી કિંમતો વધારશે

Car Price Hike: આવતા મહિનાથી ગ્રાહકો માટે કાર ખરીદવી વધુ મોંઘી બનશે. ટાટા મોટર્સ પછી, કિયા ઇન્ડિયાએ પણ તેની સમગ્ર મોડેલ રેન્જમાં ભાવ વધારાની જાહેરાત કરી છે. કંપનીએ જણાવ્યું છે કે તેના તમામ મોડેલોના ભાવમાં મહત્તમ 2 ટકાનો વધારો કરવામાં આવશે, જે 1 જુલાઈ, 2026થી લાગુ થશે.
કાચા માલના ભાવમાં વધારો
કિયા ઇન્ડિયાના જણાવ્યા અનુસાર, આ નિર્ણય ઇનપુટ ખર્ચમાં વધારો, કાચા માલના ભાવમાં વધારો, સપ્લાય ચેઇન ખર્ચમાં વધારો અને ઓપરેશનલ ખર્ચમાં વધારો થવાને કારણે લેવામાં આવ્યો છે. કંપની જણાવે છે કે વધતા ખર્ચની અસર ગ્રાહકો સુધી પહોંચતી અટકાવવા માટે તેણે નોંધપાત્ર સમયગાળા માટે વધારાના ખર્ચનો ભોગ લીધો છે. જો કે, વર્તમાન સંજોગોને કારણે મર્યાદિત ભાવ સુધારણાની જરૂર પડી છે.
અનેક મોડેલો માટે નવી કિંમતો નક્કી કરવામાં આવશે
કંપનીએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે ભાવ વધારો બધા મોડેલો અને વેરિઅન્ટમાં એકસરખો રહેશે નહીં. નવી કિંમતો મોડેલ અને વેરિઅન્ટના આધારે નક્કી કરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે કેટલાક વાહનોમાં ઓછો વધારો જોવા મળી શકે છે, જ્યારે અન્ય વાહનોમાં મોટો વધારો થઈ શકે છે. જો કે, કિયાએ હજુ સુધી દરેક મોડેલ માટે ચોક્કસ ભાવ વધારો જાહેર કર્યો નથી.
નવી કિયા કાર ખરીદવાનું વિચારી રહેલા ગ્રાહકો માટે 1 જુલાઈ પહેલા બુકિંગ કરવું ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, ઓટોમેકર્સ કિંમત વધારા પહેલા કરવામાં આવેલી બુકિંગ પર ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે, જો કે આ ડીલરશીપ અને કંપની પ્રમાણે બદલાય છે.
કિયા ભારતમાં તેના લોકપ્રિય મોડેલો જેમ કે કિયા સેલ્ટોસ, કિયા સોનેટ, કિયા કેરેન્સ, કિયા સાયરોસ, કિયા કાર્નિવલ અને ઇલેક્ટ્રિક વાહનો સાથે મજબૂત હાજરી ધરાવે છે. તેથી, આ ભાવ સુધારો અનેક સેગમેન્ટના ગ્રાહકોને અસર કરી શકે છે.
નવી કિંમતો 1 જુલાઈ, 2026થી અમલમાં આવશે
અગાઉ, ટાટા મોટર્સે પણ તેના પેસેન્જર વાહનોના ભાવમાં 1.5 ટકાનો વધારો જાહેર કર્યો હતો. નવી કિંમતો પણ 1 જુલાઈ, 2026થી લાગુ કરવામાં આવશે.