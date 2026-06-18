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નવી કાર ખરીદવી હોય તો ઉતાવળ રાખજો! TATA બાદ વધુ એક કંપની 1 જુલાઈથી કિંમતો વધારશે

Car Price Hike: ટાટા મોટર્સ પણ પોતાના પેસેન્જર વાહનોના ભાવમાં 1.5 ટકાનો વધારો કરવાની જાહેરાત કરી ચુકી છે, ત્યારે આ કાર કંપનીએ માહિતી આપી છે કે 1 જુલાઈ, 2026થી તેના તમામ મોડેલોના ભાવમાં મહત્તમ 2 ટકાનો વધારો કરવામાં આવશે. જેના કારણે ગ્રાહકોને કિયા કાર ખરીદવી મોંઘી પડી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 18, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:32 PM IST
નવી કાર ખરીદવી હોય તો ઉતાવળ રાખજો! TATA બાદ વધુ એક કંપની 1 જુલાઈથી કિંમતો વધારશે

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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