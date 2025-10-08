Prev
IMC 2025: Jio એ લોન્ચ કર્યો દેશનો પ્રથમ 'સેફ્ટી ફર્સ્ટ' ફોન, કિંમત માત્ર ₹799; જાણો વિગત

JioBharat Safety-First ફોનમાં લોકેશન ટ્રેકિંગ, કોલ કંટ્રોલ, બેટરી મોનિટરિંગ જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 08, 2025, 04:12 PM IST

IMC 2025: રિલાયન્સ જિયોએ India Mobile Congress (IMC) 2025 માં નવો JioBharat Safety-First ફોન રજૂ કર્યો છે. જિયોએ આ ફોન ખાસ કરી બાળકો, મહિલાઓ અને વૃદ્ધોની સુરક્ષા અને કનેક્ટિવિટીને ધ્યાનમાં રાખી બનાવ્યો છે. તે માત્ર કોલ અને મેસેજિંગ માટે નથી, પરંતુ પરિવારની સુરક્ષા અને ડિજિટલ કનેક્ટિવિટીને સરળ બનાવવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે. આ દેશના સૌથી સસ્તા ફોનમાંથી એક છે.

આવો, જાણીએ આ ફોન સાથે જોડાયેલા ખાસ ફીચર્સ અને અન્ય જાણકારીઓ...

બાળકો, મહિલાઓ અને વૃદ્ધોની સુરક્ષા પર ફોકસ
Jio એ આ ફોનને 'દરેક ભારતીય પરિવાર માટે સુરક્ષાનો ભરોસો' થીમની સાથે લોન્ચ કર્યો છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય છે કે પરિવારના સભ્યો ડિજિટલ દુનિયા સાથે જોડાયેલા રહે, કોઈ સોશિયલ મીડિયા કે અણગમતા કન્ટેન્ટના ખતરા વગર.

7 દિવસ સુધી ચાલશે બેટરી
JioBharat Safety-First ફોનમાં લોકેશન ટ્રેકિંગ, કોલ કંટ્રોલ, બેટરી મોનિટરિંગ જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે. ફોનની બેટરી સાત દિવસ સુધી ચાલી શકે છે, જેનાથી પરિવારના બાળકો કે વૃદ્ધોનું લોકેશન અને ફોનના ઉપયોગની જાણકારી સરળતાથી જોઈ શકાય છે.

કિંમત અને ઉપલબ્ધતા
આ ફોનની શરૂઆતી કિંમત માત્ર 799 રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. તેને દેશભરમાં Jio Stores, મોબાઇલ આઉટલેટ્સ, જિયો માર્ટ, એમેઝોન અને Swiggy Instamart થી ખરીદી શકાય છે. જિયોનું કહેવું છે કે હવે ટેક્નોલોજી માત્ર સુવિધા નહીં, પરંતુ સુરક્ષાનું કારણ પણ બનશે.

મુખ્ય ફીચર્સ
Location Monitoring: પરિવારના બાળકો કે વૃદ્ધોનું લોકેશન જાણવા મળશે.
Usage Manager (યુસેઝ કંટ્રોલ) કોલ અને નંબર બ્લોકિંગ, બિનજરૂરી એપ્સ અને સાઇટ્સ પર પ્રતિબંધ
Battery & Network Monitoring: ફોનની બેટરી અને નેટવર્કની સ્થિતિ હંમેશા ટ્રેક કરો.
JioBharat Safety-First ફોન ભારતીય પરિવારોની સુરક્ષા અને ડિજિટલ કનેક્ટિવિટીને સરળ બનાવનાર છે.

જિયોના પ્રમુખ સુનીલ દત્તે કહ્યુ, 'અમારૂ માનવું છે કે ટેક્નોલોજીનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર કનેક્ટિવિટી નહીં, પરંતુ લોકોને સુરક્ષિત અને સશક્ત બનાવવાનો પણ છે.  JioBharat Safety-First ફીચર આ ઉદ્દેશ્યથી તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. આ માત્ર એક ફોન ફીચર નહીં, પરંતુ જીવનને સરળ અને સુરક્ષિત બનાવનાર ઇનોવેશન છે.'
 

