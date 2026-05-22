/ભારતની 5 સૌથી સસ્તી CNG કાર, ઓછા ખર્ચમાં વધુ માઇલેજ, કિંમત 4.62 લાખથી શરૂ

પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતો આજે કાર ખરીદનારા માટે એક ચિંતાનો વિષય બની રહી છે. તેવામાં પેટ્રોલ કારના મુલાબકે CNG કારો એક સસ્તો અને સારો વિકલ્પ બની રહી છે. ફેક્ટરી-ફિટેડ સીએનજી મોડલ ઓછા ખર્ચમાં વધુ ચલાવી શકાય છે અને દરરોજના ઉપયોગ માટે વિશ્વાસપાત્ર માનવામાં આવે છે.
ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની વધતી કિંમતો વચ્ચે CNG કારો ઝડપથી લોકોની પહેલી પસંદ બની રહી છે. ઓછો રનિંગ કોસ્ટ, શાનદાર માઇલેજ અને દરરોજના ઉપયોગમાં શાનદાર પરફોર્મંસને કારણે CNG સેગમેન્ટની માંગ સતત વધી રહી છે. ભારતીય બજારમાં હવે ઘણી બજેટ હેચબેક, સેડાન અને SUV વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે. અહીં તમને સીએનજીની સાથે આવનારી સસ્તી કારો વિશે જણાવીશું.
મારૂતિ સુઝુકી S-Presso CNG
બજેટ સીએનજી કારના લિસ્ટમાં સૌથી પ્રથમ નામ મારૂતિ સુઝુકી S-Presso CNG નું આવે છે. તેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 4.62 લાખ રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. આ કારમાં 1.0 લીટર એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 5-સ્પીડ મેનુઅલ ગિયરબોક્સની સાથે આવે છે. CNG મોડમાં આ કાર 57 PS નો પાવર અને 82.1 Nm ટોર્ક આપે છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ કાર 32.73 કિમી પ્રતિ કિલોગ્રામ સુધીની માઇલેજ આપે છે. તે શહેરમાં દરરોજ ઉપયોગ માટે એક સસ્તો વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. આ કિંમતની આસપાસ મારૂતિની Alto K10 CNG પણ ઉપલબ્ધ છે, જેની શરૂઆતી કિંમત 4.82 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે.
મારૂતિ સુઝુકી વેગનઆર CNG
મારૂતિ સુઝુકી વેગનઆર લાંબા સમયથી ભારતની લોકપ્રિય ફેમિલી હેચબેક કારોમાં સામેલ રહી છે. તેના સીએનજી વેરિએન્ટની શરૂઆતી કિંમત 5.89 લાખ રૂપિયા એક્સ-શોરૂમ છે. તેમાં 1.0 લીટર પેટ્રોલ-CNG એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 57 hp નો પાવર અને 82.1 Nm ટોર્ક પેદા કરે છે. આ સાથે તેમાં 5-સ્પીડ મેનુઅલ ગિયરબોક્સ મળે છે. વેગનઆર સીએનજીની સૌથી મોટી ખાસિયત તેની માઇલેજ છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ કાર 34.05 કિમી/કિલો સુધીની માઇલેજ આપી શકે છે, જે સૌથી વધુ માઇલેજ આપનારી કારમાં સામેલ છે.
ટાટા ટિયાગો CNG
જો તમે મારૂતિ સિવાય બીજી બ્રાન્ડ જોઈ રહ્યાં છો તો ટાટા ટિયાગો સીએનજી એક સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. તેની શરૂઆતી કિંમત 5.49 લાખ રૂપિયા છે. આ કારમાં 1.2 લીટર પેટ્રોલ-સીએનજી એન્જિન આપવામાં આવે છે. CNG મોડમાં તે 73 hp પાવર અને 95 Nm ટોર્ક પેદા કરે છે. આ કારની ખાસ વાત છે કે ટાટા તેમાં મેનુઅલની સાથે AMT ગિયરબોક્સનો વિકલ્પ પણ આપે છે. કંપની અનુસાર તેની માઇલેજ 26.49 કિમી પ્રતિ કિલોગ્રામ છે.
મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયર CNG
જે ગ્રાહક હેચબેકની જગ્યાએ સેડાન કાર ખરીદવા ઈચ્છે છે, તેના માટે ડિઝાયર સીએનજી સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. તેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 8.03 લાખ રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. તેમાં 1.2 લીટર પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે, જે સીએનજી મોડમાં 70 PS નો પાવર અને 102 Nm ટોર્ક આપે છે. આ કાર 5-સ્પીડ મેનુઅલ ગિયરબોક્સની સાથે આવે છે. કંપની દાવો કરે છે કે ડિઝાયર CNG 33.73 કિમી/કિલોની માઇલેજ આપે છે. આ કારણ તે દેશની સૌથી વધુ માઇલેજ આપનારી સેડાન કારમાં સામેલ છે.
ટાટા પંચ CNG
જો તમે ઓછા બજેટમાં CNG SUV ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો ટાટા પંચ સીએનજી પર નજર કરી શકો છો. આ એસયુવીની શરૂઆતી કિંમત 6.74 લાખ રૂપિયા છે. તેમાં 1.2 લીટર Revotron iCNG એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે CNG મોડમાં 73.3 hp નો પાવર અને103 Nm ટોર્ક આપે છે. ટાટા પંચમાં સીએનજી મેનુઅલ અને AMT બંને વિકલ્પ મળે છે. તેની માઇલેજ લગભગ 26.99 કિમી/કિલો છે. આ કારની સૌથી ખાસ વાત ટાટાની ડ્યૂલ સિલિન્ડર ટેક્નોલોજી છે, જેની મદદથી CNG સિલિન્ડર લાગ્યા બાદ બૂટ સ્પેસનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.