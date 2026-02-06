Prev
દેશની સૌથી સસ્તી 7-સીટર કારને 11914 લોકોએ ખરીદી, કિંમત છે 5.18 લાખ, મળે છે 6 એરબેગ્સ

India Cheapest 7 Seater Car: દેશમાં મારુતિ સુઝુકી એકતરફી પ્રભુત્વ ધરાવે છે. તેમ છતાં, એક સેગમેન્ટ એવું છે જ્યાં તે વર્ષોથી પ્રભુત્વ ધરાવે છે. આ સેગમેન્ટમાં બીજી કોઈ કાર તેની નજીક પણ નથી. અમે વાન સેગમેન્ટ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જ્યાં આ કારનું વર્ષોથી પ્રભુત્વ ધરાવે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 06, 2026, 10:49 PM IST

દેશની સૌથી સસ્તી 7-સીટર કારને 11914 લોકોએ ખરીદી, કિંમત છે 5.18 લાખ, મળે છે 6 એરબેગ્સ

India Cheapest 7 Seater Car: જ્યારે મારુતિ સુઝુકીની આ કારે ફરી એકવાર નવા વર્ષની મજબૂત શરૂઆત કરી છે. હકીકતમાં, ગયા મહિને, જાન્યુઆરી 2026માં, ઇકોના 11,914 યુનિટ વેચાયા હતા, જે જાન્યુઆરી 2025માં 11,250 યુનિટ હતા. તે દેશની સૌથી સસ્તી 7-સીટર કાર પણ છે. તે 5, 6 અને 7-સીટરમાં મળે છે. તેની શરૂઆતની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 5.18 લાખ રૂપિયા છે.

નવી મારુતિ ઇકોની વિશેષતાઓ અને વિશિષ્ટતાઓ

મારુતિ ઇકોમાં K-સિરીઝ 1.2-લિટર એન્જિન છે. તે પેટ્રોલ પર 80.76 PS પાવર અને 104.5 Nm પીક ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. જ્યારે CNG આ આંકડો ઘટાડીને 71.65 PS અને 95 Nm પીક ટોર્ક કરે છે. ટૂર વેરિઅન્ટ માટે, કંપની ગેસોલિન ટ્રીમ માટે 20.2 કિમી/લીટર અને CNG માટે 27.05 કિમી/કિલોગ્રામ ઇંધણ અર્થતંત્રનો દાવો કરે છે. પેસેન્જર ટ્રીમ માટે, પેટ્રોલ માટે ઇંધણ અર્થતંત્ર ઘટીને 19.7 કિમી/લીટર અને CNG માટે 26.78 કિમી/કિલોગ્રામ થાય છે.

ABS અને 6 એરબેગ્સનો સમાવેશ

ઇકો 11 સેફ્ટી સુવિધાઓ સાથે આવે છે, જે તમામ વર્તમાન અને કેટલાક આવનારા સેફ્ટી નિયમોને પૂર્ણ કરે છે. આમાં રિવર્સ પાર્કિંગ સેન્સર, એન્જિન ઇમોબિલાઇઝર, દરવાજા માટે ચાઇલ્ડ લોક, સીટ બેલ્ટ રિમાઇન્ડર, EBD સાથે ABS અને 6 એરબેગ્સનો સમાવેશ થાય છે. ઇકોમાં હવે એક નવું સ્ટીયરિંગ વ્હીલ અને ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર મળે છે. બંને યુનિટ S-Presso અને Celerio પાસેથી લેવામાં આવ્યા છે. જૂના સ્લાઇડિંગ એસી કંટ્રોલ્સને પણ નવા રોટરી યુનિટ્સથી બદલવામાં આવ્યા છે.

કોમર્શિયલ પેસેન્જર ટ્રાન્સપોર્ટેશન

તે ચાર વેરિઅન્ટમાં ખરીદી શકાય છે: 5-સીટર, 7-સીટર, કાર્ગો, ટૂર અને એમ્બ્યુલન્સ બોડી સ્ટાઇલ. પરિમાણોની દ્રષ્ટિએ, ઇકો 3,675 મીમી લંબાઈ, 1,475 મીમી પહોળાઈ અને 1,825 મીમી ઊંચાઈ ધરાવે છે. એમ્બ્યુલન્સ વર્ઝન 1,930 મીમી ઊંચાઈ ધરાવે છે. તેના વાન સેગમેન્ટને કારણે, તેનો ઉપયોગ સ્કૂલ વાન, હોસ્પિટલ વાન અને કોમર્શિયલ પેસેન્જર ટ્રાન્સપોર્ટેશન તરીકે થાય છે.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

