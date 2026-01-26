Prev
India-EU Trade Deal: 70% સુધી ઘટી જશે ટેરિફ, સસ્તી થઈ જશે આ લક્ઝરી કાર, ભારતીયોને થશે ફાયદો!

ભારત-યુરોપિયન યુનિયન મુક્ત વ્યાપાર સમજુતિ એક મોટા મોડ પર પહોંચી ગઈ છે. યુરોપથી આયાત થતી કારો પર ભારત સરકાર ટેક્સ ઘટાડી 40 ટકા કરી શકે છે. સરકારના આ નિર્ણય બાદ Volkswagen, Mercedes-Benz જેવી ઓટોમોબાઇલ કંપનીઓ માટે ભારતીય બજારના દરવાજા ખુલી જશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 26, 2026, 10:31 AM IST

EU (યુરોપિયન યુનિયન) અને ભારત વચ્ચે ચાલી રહેલી મુક્ત વ્યાપાર સમજુતિની વાતચીત હવે નિર્ણાયક મોડ પર છે. સૂત્રો પ્રમાણે ભારતે યુરોપિયન યુનિટનથી ઇમ્પોર્ટ થનારી કારો પર ટેરિફને 110 ટકાથી ઘટાડી 40 ટકા કરવાનો પ્લાન બનાવ્યો છે. તેને અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે, કારણ કે બંને પક્ષ એક ફ્રીટ્રેડ પેક્ટ પર વાતચીત પૂરી કરશે, જે મંગળવારે થઈ શકે છે.

બે સૂત્રોએ રોયટર્સને વાતચીત દરમિયાન જણાવ્યું કે સરકાર આ યોજના હેઠળ યુરોપિયન યુનિયનના 27 દેશોમાંથી આવનારી કેટલીક ગાડીઓ પર ટેક્સને તત્કાલ ઘટાડવા પર સહમત થઈ ગઈ છે. અહીં ધ્યાન આપવા જેવી વાત છે કે આ ઘટાડો તે ગાડીઓ પર થશે જેની ઇમ્પોર્ટ કિંમત 15000 યુરો (લગભગ 16 લાખ 26 હજાર 420 રૂપિયા) થી વધુ છે. સરકારના આ નિર્ણયથી યુરોપિયન કાર નિર્માતાઓને ભારતમાં પ્રવેશ કરવાની સુવર્ણ તક મળશે.

આ કંપનીઓ માટે મોટી રાહત
સૂત્રોનું કહેવું છે કે 40 ટકાનો દર સ્થાયી નથી, સમયની સાથે તેને ધીમે-ધીમે ઘટાડતા 10 ટકા પર લાવવાની યોજના છે. તેનો મતલબ છે કે સરકાર આવનાર સમયમાં યુરોપિયન યુનિયન કંપનીઓ માટે તબક્કાવાર રીતે ભારતના દરવાજા ખોલવા ઈચ્છે છે. ભારત સરકારના આ નિર્ણયથી Volkswagen, Mercedes-Benz અને BMW જેવી યુરોપિયન ઓટોમોબાઇલ કંપનીઓ માટે ભારતીય બજારમાં પહોંચ સરળ થઈ જશે.

અત્યાર સુધી ઊંચા દરો કંપનીઓ માટે માથાનો દુખાવો બનેલા હતા, પરંતુ સરકારનો નિર્ણય આ કંપનીઓને મોટી રાહત આપી શકે છે. સૂત્રોએ પોતાની ઓળખ જણાવવાનો ઇનકાર કર્યો કારણ કે વાતચીત ગોપનીય છે અને તેમાં અંતિમ સમયમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.

ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટીમાં ઘટાડામાંથી બહાર થશે EV
બે સૂત્રોએ જણાવ્યું કે મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા અને ટાટા મોટર્સ જેવી ઘરેલું કંપનીઓને આ નવા સેક્ટરમાં કરવામાં આવેલા રોકાણને બચાવવા માટે પહેલા પાંચ વર્ષ સુધી બેટરી ઈલેક્ટ્રિક ગાડીઓને ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટીના ઘટાડાથી બહાર રાખવામાં આવશે. પાંચ વર્ષ બાદ ઈવી પર પણ આ રીતે ડ્યુટીમાં ઘટાડો લાગૂ થશે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક

