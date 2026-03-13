તો હવે મોબાઇલ ડેટા પર લાગશે નવો ટેક્સ, દર GB ડેટા પર આપવા પડશે રૂપિયા, જાણો શું છે સરકારની તૈયારી
છેલ્લા કેટલાક દિવસથી સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ડેટા ટેક્સની ચર્ચા થઈ રહી છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે સરકાર ડેટા પર ટેક્સ લગાવવાનો વિચાર કરી રહી છે. ઘણી રિપોર્ટ્સમાં પણ આ દાવો કરવામાં આવ્યો છે. જાણો શું છે આ મામલો....
- મોબાઈલ યુઝર્સને લાગશે મોટો ઝટકો
- હવે ડેટા પર ટેક્સ લગાવી શકે છે સરકાર
- દર 1GB ડેટા પર આપવો પડશે 1 રૂપિયાનો ટેક્સ
Trending Photos
ભારતમાં આવનાર સમયમાં મોબાઈલ ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ મોંઘો પડી શકે છે. સરકાર મોબાઇલ ડેટાનો ઉપયોગ કરવા પર નવો ટેક્સ લગાવવા પર વિચાર કરી રહી છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે આ મામલામાં ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ટેલિકમ્યુનિકેશન (DoT) ને કહેવામાં આવ્યું છે કે તે તેના પર સ્ટડી કરે અને જણાવે કે ડેટા યુઝ પર ટેક્સ લગાવવો સંભવ છે કે નહીં.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે તાજેતરમાં ટેલીકોમ સેક્ટરની એક રિવ્યુ મીટિંગમાં આ મુદ્દો સામે આવ્યો. ત્યારબાદ ડિપાર્ટમેન્ટે કહ્યું કે તે તપાસ કરો કે મોબાઈલ ડેટાના ઉપયોગ પર ટેક્સ લગાવી શકાય કે નહીં અને લગાવવામાં આવે તો તેનું મોડલ શું હશે.
રિપોર્ટ્સ અનુસાર સરકાર જે વિકલ્પને જોઈ રહી છે તેમાં 1 રૂપિયો પ્રતિ GV ડેટા પર ટેક્સ લગાવી શકાય છે. જો આમ થાય તો દર વખતે જ્યારે યુઝર મોબાઈલ ડેટાનો ઉપયોગ કરશે તો તેણે વધારાનો ચાર્જ ચુકવવો પડી શકે છે.
કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે જો 1 રૂપિયો પ્રતિ જીબી ટેક્સ લાગૂ થાય છે તો તેનાથી સરકારને દર વર્ષે લગભગ 22900 કરોડ સુધીની કમાણી થઈ શકે છે. પરંતુ આ માત્ર એક પ્રસ્તાવ છે અને હજુ કોઈ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
ભારત દુનિયાના તે દેશોમાં છે જ્યાં મોબાઈલ ડેટા ઘણો સસ્તો છે. સસ્તા ઈન્ટરનેટને કારણે ભારતમાં ડેટાનો વપરાશ વધી રહ્યો છે. વીડિયો સ્ટ્રીમિંગ, સોશિયલ મીડિયા, ઓનલાઈન ગેમિંસ અને રીલ્સ જોવાને કારણે મોબાઈલ ડેટાનો ઉપયોગ સતત વધી રહ્યો છે.
એક મહત્વની વાત છે કે મોબાઈલ રિચાર્જ અને પોસ્ટપેડ બિલ પર 18 ટકા જીએસટી લેવામાં આવે છે, એટલે કે યુઝર્સ પહેલાથી ટેલીકોમ સર્વિસ પર ટેક્સ આપી રહ્યાં છે. જો ભવિષ્યમાં ડેટા પર અલગથી ટેક્સ લાગે છો તો ગ્રાહકો પર ભારણ વધી શકે છે.
હાલમાં સરકારે DoT ને કહ્યું કે આ પ્રસ્તાવ પર અભ્યાસ કરો અને તેના ફાયદા-નુકસાન સમજો. રિપોર્ટ આવ્યા બાદ સરકાર નક્કી કરશે કે ભારતમાં મોબાઈલ ડેટાના ઉપયોગ પર નવો ટેક્સ લગાવવામાં આવે કે નહીં.
સરકાર તરફથી હજુ આ મુદ્દે કોઈ સત્તાવાર જાણકારી સામે આવી નથી. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક દિવસમાં રેડિટથી લઈને તમામ સોશિયલ મીડિયા અને સૂત્રોના હવાલાથી આ સમાચાર ચાલી રહ્યાં છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે