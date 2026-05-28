/33Km થી વધુ માઇલેજ, કિંમત 5 લાખથી ઓછી, નાના પરિવાર માટે બેસ્ટ 2 CNG કાર

ભારતીય બજારમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં CNG કારની માંગમાં જોરદાર વધારો થયો છે. હવે પેટ્રોલ અને ડીઝલની વધતી કિંમતો વચ્ચે સીએનજી કારની માંગનો ગ્રાથ ઉપર ગયો છે. આ વચ્ચે સીએનજીની કિંમત પણ વધી છે, પરંતુ તે પેટ્રોલ અને ડીઝલ કરતા સસ્તું છે. એટલું જ નહીં સીએનજી કારની માઇલેજ ફ્યૂલ કારની તુલનામાં વધુ હોય છે. અહીં અમે તમને બે સસ્તી સીએનજી કાર વિશે જણાવીશું.
1. Maruti S-Presso Lxi (0) CNG
માઇલેજઃ 32.73 km/kg
કિંમતઃ 461900 રૂપિયા
એસ-પ્રેસોમાં 1.0 લીટર પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે. આ એન્જિન 68PS પાવર અને 89 NM નો ટોર્ક જનરેટ કરવામાં સક્ષમ છે. એન્જિનની સાથે તેમાં 5-સ્પીડ મેનુઅલ ટ્રાન્સમિશન સ્ટાન્ડર્ડ પણ છે, જ્યારે 5-સ્પીડ AMT ગિયરબોક્સનો પણ વિકલ્પ છે. આ એન્જિન સાથે સીએનજી કિટનો વિકલ્પ મળે છે. સીએનજી મોડમાં આ એન્જિન 56.69PS નો પાવર અને 82.1 NM નો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ સાથે 5-સ્પીડ મેનુઅલ ગિયરબોક્સનો વિકલ્પ મળે છે. માઇલેજની વાત કરીએ તો તેના MT વેરિએન્ટની માઇલેજ 24 કિમી, પેટ્રોલ MT ની માઇલેજ 24.76 કિમી અને સીએનજી વેરિએન્ટની માઇલેજ 32.73 km/kg મળે છે.
મારૂતિ એસ-પ્રેસોના ફીચર્સની વાત કરીએ તો તેમાં તમને એપલ કારપ્લે અને એન્ડ્રોયડ ઓટો કનેક્ટિવિટી સાથે 7-ઇંચ ઇન્ફોનમેન્ટ સિસ્ટમ, ડિજિટલ ઈન્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, ફ્રંટ પાવર વિન્ડો અને કી-લેસ એન્ટ્રી સ્ટેબિલિટી પ્રોગ્રામ, હિલ હોલ્ડ અસિસ્ટ, ઈલેક્ટ્રિક એડજસ્ટેબલ ORVM અને કેબિનમાં એર ફિલ્ટર જેવા ફીચર્સ મળે છે. સેફ્ટી માટે તેમાં ડુઅલ એરબેગ મળશે. કંપની જલ્દી તેમાં 6 એરબેગ સ્ટાન્ડર્ડ તરીકે અપડેટ કરશે.
2. Maruti Alto K10 LXi (O) CNG
માઇલેજ 33.85 km/kg
કિંમતઃ 481900 રૂપિયા
અલ્ટો કે10 કાર કંપનીના અપડેટેડ પ્લેટફોર્મ Heartect પર બેસ્ડ છે. આ હેચબેકમાં ન્યૂ-ઝેન કે-સિરીઝ 1.0 લીટર ડુઅલ જેટ, ડુઅલ VVT એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે. આ એન્જિન 66.62PS નો પાવર અને 89 Nm નો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. કંપનીનો દાવો છે કે તેનું ઓટોમેટિક વેરિએન્ટ 24.90 કિમી અને મેનુઅલ વેરિએન્ટ 24.39 કિમીની માઇલેજ આપે છે. તો તેનું સીએનજી વેરિએન્ટનું માઇલેજ 33.85 કિમી/કિલો છે.
અલ્ટો કે10માં 7 ઇંચ ફ્લોટિંગ ટચસ્ક્રીન ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ આપવામાં આવી છે. આ સિસ્ટમ એપલ કાર પ્લે, એન્ડ્રોયડ ઓટો સિવાય યુએસબી, બ્લૂટૂથ અને ઓક્સ કેબલને પણ સપોર્ટ કરે છે. તેના સ્ટિયરિંગ વ્હીલને પણ નવી ડિઝાઇન આપવામાં આવી છે. તેમાં સ્ટીયરિંગ પર જ ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમનું માઉન્ટેડ કંટ્રોલ આપવામાં આવ્યું છે. મહત્વનું છે કે કંપનીએ હવે તેમાં 6 એરબેગ સ્ટાન્ડર્ડ કરી દીધી છે.
તેના હેચબેકમાં એન્ટી-લોક બ્રેકિંગ સિસ્ટમની સાથે ઈલેક્ટ્રોનિક બ્રેક ફોર્સ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન, રિવર્સ પાર્કિંગ સેન્સર મળશે. આ સાથે અલ્ટો કે10મા પ્રી-ટેન્શનર એન્ડ ફોર્સ લિમિટ ફ્રંટ સીટ બેલ્ટ મળશે. સુરક્ષિત પાર્કિંગ માટે તેમાં રિવર્સ પાર્કિંગ સેન્સર પણ મળશે. કારમાં સ્પીડ સેન્સિંગ ઓટો ડોર લોક અને હાઈ સ્પીડ એલર્ટની સાથે ઘણા અન્ય સેફ્ટી ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે. આ કાર તમે છ કલર ઓપ્શનમાં ખરીદી શકો છો.