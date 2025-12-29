બજેટની ચિંતા છોડો, આ છે દેશની સૌથી સસ્તી ઓટોમેટિક કાર, કિંમત 4.75 લાખથી શરૂ
Cheapest Automatic Cars: જો તમે મેનુઅલ કારની જગ્યાએ કોઈ ઓટોમેટિક કાર ખરીદવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યાં છો તો તમારે માટે જાણવું જરૂરી છે કે દેશની સૌથી સસ્તી ઓટોમેટિક કાર કઈ છે.
ભારતમાં હવે કારનું વેચાણ સતત વધી રહ્યું છે. આજના સમયમાં કાર લક્ઝરીની જગ્યાએ જરૂરિયાત બની ગઈ છે. માર્કેટમાં સસ્તીથી લઈને મોંઘી અનેક કાર ઉપલબ્ધ છે. જો તમે સસ્તામાં ઓટોમેટિક કાર ખરીદવા ઈચ્છો છો તો Maruti S-Presso, Maruti Alto K10 અને Tata Punch સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. આ કાર માઇલેજ, ફીચર્સ અને કિંમત ત્રણેયની દ્રષ્ટિએ શાનદાર છે. આવો આ ગાડીઓ વિશે જાણીએ.
Maruti Suzuki S- Presso
Maruti S-Presso ભારતની સૌથી સસ્તી ઓટોમેટિક કાર છે. તેનું AGS (AMT) વેરિએન્ટ માત્ર 4.75 લાખ રૂપિયામાં મળે છે. આ કારમાં 998cc પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 68 બીએચપીનો પાવર અને 91.1 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તેમાં ARAI માઇલેજ 25.3 kmpl મળે છે. ફીચર્સમાં 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, Android Auto અને Apple CarPlay, કીલેસ એન્ટ્રી, પાવર વિન્ડોઝ અને રિયર પાર્કિંગ સેન્સર સામેલ છે. સેફ્ટી માટે ABS, EBD, ESP, હિલ-હોલ્ડ અને ડુઅલ એરબેગ જેવા ફીચર્સ મળે છે.
Maruti Alto K10
Alto K10 ને AMT ની સાથે ખરીદવા પર તમને 5.71 લાખથી 6 લાખ રૂપિયા વચ્ચે વિકલ્પ મળે છે. 998cc 3-સિલિન્ડર એન્જિન 65.7 બીએચપી પાવર અને 89 Nm ટોર્ક આપે છે. તેની માઇલેજ 24.9 kmpl સુધી છે, જે તેને ફ્યુલ એફિશિએન્ટ બનાવે છે. ફીચર્સમાં ફ્રંટ પાવર વિન્ડોઝ, પાવર સ્ટીયરિંગ, એસી અને ટચસ્ક્રીન મળે છે. નવા અપડેટમાં 6 એરબેગ પણ મળે છે, જે સેફ્ટીની દ્રષ્ટિએ શાનદાર છે.
Tata Punch
Tata Punch ત્રણેય કારમાં સૌથી મજબૂત અને ફીચર-રિચ છે. તેનું ઓટોમેટિક વેરિએન્ટ 7.11 લાખથી શરૂ થાય છે. પંચમાં 1199cc નું Revotron એન્જિન છે, જે 86 બીએચપી અને 113 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તેની માઇલેજ 18.8 થી 20.09 kmpl સુધી છે.
ફીચર્સમાં 7-ટચસ્ક્રીન, Harman સાઉન્ડ સિસ્ટમ, ક્રૂઝ કંટ્રોલ, ઓટો ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, પુશ-બટન સ્ટાર્ટ અને રેન-સેન્સિંગ વાઇપર્સ સામેલ છે. ટોપ વેરિએન્ટમાં સનરૂફ, વાયરલેસ ચાર્જર અને 360° કેમેરા મળે છે. સેફ્ટીની વાત કરીએ તો પંચને ગ્લોબલ NCAP થી 5-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે, તેથી તેની સુરક્ષિત કાર માનવામાં આવે છે.
