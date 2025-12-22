Maruti S-Presso લઈને Tata Punch સુધી, આ છે દેશની સસ્તી ઓટોમેટિક કાર, જાણો કિંમત
Cheapest Automatic Cars in India: જો તમે કોઈ ઓટોમેટિક કાર ખરીદવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યાં છો તો અહીં અમે તમને દેશની સસ્તી ઓટોમેટિક કાર વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ.
Trending Photos
ઓટોમેટિક કાર હવે લક્ઝરી નહીં પરંતુ જરૂરિયાત બની ગઈ છે. માર્કેટમાં ઘણી ઓટોમેટિક કાર ઉપલબ્ધ છે, જેમાં Maruti S-Presso, Maruti Alto K10 અને Tata Punch સૌથી વધુ પસંદ કરવામાં આવે છે. આ કારો માઇલેજ, ફીચર્સ અને કિંમત ત્રણેય દ્રષ્ટિએ શાનદાર છે. આવો આ કાર વિશે જાણીએ.
Maruti SuzukiS-Presso
Maruti S-Presso ભારતની સૌથી સસ્તી ઓટોમેટિક કાર છે. તેનું AGS (AMT) વેરિએન્ટ માત્ર 4.75 લાખમાં મળે છે. આ કારમાં 998cc પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 68 બીએચપીનો પાવર અને 91.1 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તેમાં ARAI માઇલેજ 25.3 kmpl મળે છે. ફીચર્સમાં 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, Android Auto અને Apple CarPlay, કીલેસ એન્ટ્રી, પાવર વિન્ડો અને રિયર પાર્કિંગ સેન્સર સામેલ છે. સેફ્ટી માટે ABS, EBD, ESP, હિલ-હોલ્ડ અને ડુઅલ એરબેગ જેવા ફીચર્સ મળે છે.
Maruti Alto K10
Alto K10 ને AMT ની સાથે ખરીદવા પર તમને 5.71 લાખથી 6 લાખ રૂપિયા વચ્ચેનો વિકલ્પ મળે છે. 998cc 3-સિલિન્ડર એન્જિન 65.7 બીએચપી પાવર અને 89 Nm ટોર્ક આપે છે. તેની માઇલેજ પણ 24.9 kmpl સુધી છે, જે તેને ફ્યુલ-એફિશિએન્ટ બનાવે છે. ફીચર્સમાં ફ્રંટ પાવર વિન્ડો, પાવર સ્ટીયરિંગ, એસી અને ટચસ્ક્રીન મળે છે. નવા અપડેટમાં 6 એરબેગ પણ મળે છે, જે સેફ્ટીની દ્રષ્ટિએ આ કારને શાનદાર બનાવે છે. Alto K10 નો કોમ્પેક્ટ shape શહેરના ટ્રાફિક વચ્ચે ચલાવવા માટે પરફેક્ટ છે.
Tata Punch
Tata Punch ત્રણેય કારમાં સૌથી મજબૂત અને ફીચર-રિચ છે. તેનું ઓટોમેટિક વેરિએન્ટ 7.11 લાખથી શરૂ થાય છે. પંચમાં 1199cc નું Revotron એન્જિન છે, જે 86 બીએચપી અને 113 Nm ટોર્ક બનાવે છે. તેની માઇલેજ 18.8થી 20.09 કિમી સુધી છે.
ફીચર્સમાં 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, Harman સાઉન્ડ સિસ્ટમ, ક્રૂઝ કંટ્રોલ, ઓટો ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, પુશ-બટન સ્ટાર્ટ અને રેન-સેન્સિંગ વાઇપર્સ સામેલ છે. ટોપ વેરિએન્ટમાં સનરૂફ, વાયરલેસ ચાર્જર અને 360° કેમેરો મળે છે. સેફ્ટીની વાત કરીએ તો પંચને ગ્લોબલ NCAP થી 5-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે, તેથી તેને સુરક્ષિત કાર માનવામાં આવે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે